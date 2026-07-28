Mới đây trên mạng xã hội một nữ tiếp viên hàng không đăng tải hình ảnh trong chuyến đi du lịch cùng mẹ U50. Bài đăng của cô nhanh chóng viral, thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem chỉ với một vài bức ảnh chụp khoảnh khắc trên máy bay, các điểm check in.

Những hình ảnh của nữ tiếp viên hàng không và mẹ nhanh chóng viral. Ảnh chụp màn hình.

Điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không phải khung cảnh hay chuyến đi, mà là diện mạo của người mẹ trong những bức hình chụp cùng con gái.

Nếu không biết trước, nhiều người thừa nhận họ sẽ nghĩ đây là... hai chị em. Trong khi con gái sinh năm 2000 thì người mẹ sinh năm 1978, tức đã ở độ tuổi U50. Dù không trang điểm cầu kỳ, chỉ diện trang phục đơn giản, người mẹ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung và rạng rỡ.

Hình ảnh hai mẹ con trong chuyến đi du lịch thu hút lượng tương tác cao vì visual mẹ U50 mà trẻ như 30.

“Xin lỗi nhưng tấm cuối cùng mình lại tưởng mẹ là em gái của bạn”, “Có bị nhầm gì không bà ơi, sao mẹ bà trẻ dữ vậy”, “Trộm vía hai mẹ con đều xinh đẹp mà mẹ trả quá luôn ấy”, “Vào trang của mẹ chị mà e vẫn chưa tin được đó là mẹ chị luôn ạ, e cứ tưởng e gái chị”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Liên hệ với nữ tiếp viên hàng không nêu trên - cô gái có tên Đinh Kiều Trang (SN 2000, ở Hà Nội) cho biết cô vừa vui vừa bất ngờ khi bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm.

"Điều khiến mình vui chính là cuối cùng cũng thực hiện được điều mình luôn ấp ủ, đó là tự đưa mẹ ra nước ngoài du lịch bằng chính thu nhập của mình. Còn bất ngờ là mọi người dành quá nhiều lời khen cho mẹ. Mình có kể với mẹ, mẹ đọc bình luận xong cứ cười suốt vì được mọi người yêu quý, khen trẻ thôi", Trang chia sẻ.

Mẹ của Kiều Trang là chị Cao Thị Hiền (SN 1978), hiện kinh doanh cửa hàng may đo quần áo linen và lụa trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cô nàng cho biết mẹ mình hiện kinh doanh cửa hàng may đo quần áo linen và lụa trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo Kiều Trang, đây cũng không phải lần đầu tiên hai mẹ con bị nhầm là chị em. "Ra ngoài hầu như lần nào cũng có người hỏi. Ban đầu mình còn ngại giải thích, giờ thì quen luôn rồi", cô cười nói.

heo Kiều Trang, mẹ không có bí quyết làm đẹp đặc biệt nào. Điều cô thấy đặc biệt nhất ở mẹ là cách sống lạc quan, ít để những điều vụn vặt làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Có lẽ cũng vì thế mà mẹ luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, nhiều năng lượng. Cô cũng tiết lộ bản thân là người hay suy nghĩ nên vẫn luôn xem mẹ là "hình mẫu" để học cách sống tích cực hơn.

Đằng sau những bức ảnh gây sốt vì ngoại hình của hai mẹ con còn là một cột mốc đáng nhớ với nữ tiếp viên sinh năm 2000. Cô cho biết đây là lần đầu tiên có thể tự đưa mẹ đi du lịch nước ngoài bằng chính thu nhập của mình. Dù chi phí của chuyến đi không quá lớn, nhưng với Kiều Trang, đây là món quà mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu việc cô có thể thực hiện lời hứa ấp ủ từ lâu là tự tay đưa mẹ ra nước ngoài khám phá những vùng đất mới.

Theo Kiều Trang, tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 50 triệu đồng, bao gồm visa, vé máy bay, khách sạn và các khoản sinh hoạt.

Một số hình ảnh khác của hai mẹ con.

“Hai mẹ con ở Sydney, Úc trong 2 ngày.

Đây cũng là chuyến mình kết hợp đi làm nhiệm vụ nên tranh thủ đưa mẹ đi cùng. Vì mẹ rất thích chụp ảnh nên mình ưu tiên đưa mẹ đến những địa điểm mang tính biểu tượng của Sydney để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Ngoài ra, hai mẹ con cũng dành thời gian tham quan Taronga Zoo (sở thú), mẹ mình khá thích thú khi được tới đó ạ.

Mẹ mình thì vui lắm. Từ lúc chuẩn bị đến khi đi về, mẹ cứ khoe với người thân, bạn bè rằng được con gái đưa đi du lịch nước ngoài.

Về phía mình, mình vẫn luôn nghĩ đơn giản là 'Con thấy thì mẹ cũng phải thấy'. Đây sẽ là động lực để mình cố gắng nhiều hơn nữa, để sau này có thể đưa mẹ khám phá thêm nhiều đất nước và nhiều nền văn hóa khác” , nữ tiếp viên hàng không chia sẻ.

Đinh Kiều Trang tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, từng là đại diện Mexico tại chương trình Nóng cùng World Cup 2022 . Hiện cô là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

Kiều Trang hiện là tiếp viên hàng không.

Ảnh: NVCC