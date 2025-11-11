Ngày 28/10 vừa qua, NSƯT Vũ Luân hạnh phúc thông báo bà xã Hoa hậu Phương Lê vừa hạ sinh con gái đầu lòng. Đây là con chung đầu tiên của cặp đôi sau khi kết hôn hồi tháng 4/2024.

Được biết, ở tuổi 46, Phương Lê vẫn có thể mang thai tự nhiên và “mẹ tròn con vuông”, điều này khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Trong bức ảnh mới được chia sẻ, Phương Lê ôm con gái nhỏ trong vòng tay, gương mặt rạng rỡ, làn da căng mịn, tươi tắn. Dù mới sinh, nàng hậu vẫn giữ được vẻ trẻ trung và thần thái nhẹ nhàng, khiến dân mạng trầm trồ: “Không ai nghĩ đây là mẹ bỉm vừa sinh con!”.

Trong suốt thời gian mang thai, Hoa hậu Phương Lê vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, giữ hình ảnh chỉn chu với phong cách thanh lịch. Cô từng tiết lộ ông xã là người rất cầu toàn, nên sau khi sinh cô sẽ để anh tự tay chăm con, không thuê người giúp việc.

Trước ngày vợ lâm bồn, NSƯT Vũ Luân chi gần 3 tỷ đồng mua xe 7 chỗ, đồng thời tự tay sắm nôi, cũi, xe đẩy và các vật dụng cần thiết cho con gái.

Hoa hậu Phương Lê sinh năm 1979, quê ở Trà Vinh. Cô từng đoạt Á hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới 2016 và đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Trước khi đến với Vũ Luân, người đẹp từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 3 người con gái. Hậu ly hôn, cô một mình gây dựng sự nghiệp và hiện sở hữu căn biệt thự 5 tầng rộng 600m² tại Thủ Đức, TP.HCM, trị giá ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Sau khi kết hôn, Vũ Luân đã dọn về sống cùng vợ trong căn biệt thự trắng sang trọng, cùng nhau chuẩn bị đón thiên thần nhỏ chào đời – trái ngọt của cuộc hôn nhân viên mãn ở tuổi trung niên.