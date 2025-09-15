Biết mua vàng từ năm lớp 4, bố mẹ cần thì cho vay: Tâm sự của bà mẹ khiến nhiều người thốt lên “chị dạy con quá đỉnh”!

Cập nhật giá vàng, tiết kiệm tiền để mua vàng tích sản là thói quen mà chúng ta thường nghĩ chỉ người lớn mới làm. Tuy nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ cả. Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một bà mẹ về việc “nợ vàng con trai” đã khiến tất cả phải cảm thán. Làm bố làm mẹ mà dạy được con có tư duy mua vàng từ sớm như thế này, đúng là “không phải dạng vừa”.

Biết gom tiền nhờ mẹ mua vàng, cập nhật giá vàng như người lớn

Trong bài đăng của mình, bà mẹ cho biết: “Dạo này nhìn giá vàng mà cứ thảng thốt mọi người ạ. Vợ chồng em đang nợ con trai 3 chỉ vàng. Từ hồi học lớp 4, lúc giá vàng còn “đầu 6” là con em đã biết nhờ bố mẹ mua vàng rồi, tiền lì xì với tiền tiêu vặt thi thoảng bố mẹ, ông bà cho là cháu giữ lại, rồi đưa cho mẹ nhờ mua vàng. Đến lúc vợ chồng em xây nhà là cháu tích được 3 chỉ vàng, cũng hào phóng cho bố mẹ vay hết, xong còn bảo mẹ phải trả lại con bằng vàng.

Lúc ấy em mang đi bán thì được có 7,5 triệu/chỉ. Hôm qua con mới bảo mẹ ơi giá vàng lên 13 triệu rồi, em nghe xong vừa lo vừa thấy buồn cười. Giờ bố mẹ chưa biết lấy đâu ra tiền trả lại 3 chỉ vàng cho hắn đây”.

Trong phần bình luận, tất cả mọi người đều phải trầm trồ với tư duy tích sản của cậu con trai này, đồng thời không tiếc lời khen dành cho cách dạy con của bà mẹ. Dù không chia sẻ về cách quản lý chi tiêu, tiết kiệm của bản thân nhưng ai cũng tin bố mẹ phải khéo vun vén lắm thì con cái mới học theo, mới biết cần kiệm thời cấp 1 như vậy.

“Con cái là tấm gương phản ánh bố mẹ nên nể cậu nhóc 1 phần thì nể bố mẹ 10 phần nha mom” - Một người khen.

“Nhà em cũng giống nhà bác. Tết con có tiền lì xì, em không thu hết cái một mà hỏi con xem con muốn làm gì, rồi sau đó gợi ý con nên mua đồ dùng học tập, còn lại thì con tiết kiệm để đóng học phí và bố mẹ sẽ giữ giúp con. Nếu cầm đi mua vàng thì em cũng hỏi con trước, con ok thì em dẫn con đi cùng” - Một người tâm sự.

“Chẳng bù cho nhóc nhà em, học lớp 8 rồi mà tồ lắm, tiền nong ai cho cũng đút túi xong lại quên, lúc mẹ giặt đồ lôi ra nhắc nó mới nhớ. Chắc em cũng phải học cách các mom dạy con tiền nong thôi” - Một người chia sẻ.

“Trẻ con giờ nhiều đứa thông minh lắm, không như thời chúng mình ngày xưa đâu. Hứa gì là chúng nó nhớ hết cả đó. Nhà em có đứa cháu, mỗi năm nó nuôi 1 con heo. Đến sinh nhật là nó đập heo, đưa tiền nhờ bà nội mua vàng. Thi thoảng lại khoe với em là cô ơi bà mới đi mua cho con 1 chỉ vàng, mà mới có lớp 2 thôi đó, chẳng bù cho cô, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu” - Một người kể.

Học được gì từ tâm sự của bà mẹ “đang nợ con 3 chỉ vàng” này?

Với những cặp vợ chồng đã có con, chi tiêu - tiết kiệm chưa bao giờ là việc của riêng bố mẹ, bởi con cái sẽ nhìn vào đó để hình thành tư duy về tiền bạc, tài chính cá nhân. Dạy con về vấn đề này càng sớm, càng tốt bởi trồng cây phải chăm từ rễ. Nếu đợi tới khi con lớn, đã làm ra tiền mới nhắc con chuyện chi tiêu, tiết kiệm, e là cũng đã hơi muộn.

1 - Định hướng cách chi tiêu, tiết kiệm cho con chứ không ép uổng

Dạy con về tiền bạc không có nghĩa là áp đặt suy nghĩ, thói quen chi tiêu của mình lên con. Trẻ cần được định hướng thay vì bị ép buộc, bởi tâm lý tự nguyện mới giúp hình thành thói quen bền vững. Ví dụ, khi con nhận được tiền lì xì hoặc tiền thưởng, bố mẹ có thể hỏi con xem con muốn dùng số tiền đó như thế nào, rồi từ mong muốn của con, bố mẹ góp ý, phân tích và định hướng cách dùng tiền phù hợp.

Sự hướng dẫn mềm mỏng này sẽ giúp con cảm thấy được bố mẹ lắng nghe, được “có quyền” với số tiền của mình. Từ đó, con sẽ cởi mở và tiếp thu ý kiến của bố mẹ một cách dễ dàng hơn, thay vì phản kháng.

2 - Minh bạch tiền nong: Có vay, có trả!

Một trong những bài học quan trọng nhất về tài chính là sự minh bạch. Nếu bố mẹ mượn tiền con, hãy coi đó như một khoản vay thực sự, có hẹn ngày trả và giữ đúng lời hứa. Việc này tưởng nhỏ nhưng lại giúp con ý thức rằng tiền nong phải rõ ràng, không lẫn lộn tình cảm với trách nhiệm.

Con sẽ hiểu “cho vay” không đồng nghĩa với mất luôn, và “hứa trả” thì nhất định phải giữ chữ tín. Lâu dần, con sẽ hình thành thói quen sòng phẳng, biết tôn trọng giá trị của đồng tiền, cũng như ý thức rằng tài chính không phải chuyện mơ hồ, mà gắn liền với cam kết và trách nhiệm.

3 - Làm gương cho con

Trẻ con ít nghe lời dạy suông, nhưng lại học cực nhanh từ hành động của bố mẹ. Vì vậy, nếu muốn con biết tiết kiệm, trước tiên bố mẹ phải cho con thấy mình là người biết quản lý chi tiêu. Nếu muốn con có kỷ luật tài chính, bản thân bố mẹ cũng không thể vung tay quá trán. Một chiếc ví gọn gàng, một tài khoản tiết kiệm ổn định, hay việc lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng đều là những minh chứng thực tế, mạnh mẽ hơn bất cứ lời răn dạy nào. Khi thấy bố mẹ vừa sống thoải mái, vừa giữ được sự cân bằng tài chính, con sẽ tự nhiên coi đó là “chuẩn mực” để noi theo.