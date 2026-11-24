Ngày trước, nhiều học sinh đến tuổi đi học xa nhà, háo hức chuẩn bị chăn màn, quần áo để lên trường ở ký túc xá. Với các em, đó là những ngày đầu tiên được sống tự lập, không còn bị bố mẹ nhắc nhở từng chút một. Thế nhưng ngày nay, câu chuyện một nữ sinh vừa nhập học đã liên tục gọi phụ huynh đến trường lại khiến nhiều người phải suy nghĩ về cách cha mẹ đang đồng hành cùng con.

Mới đây, một phụ huynh ở Trung Quốc chia sẻ video ghi lại cảnh con gái mặc áo khoác đồng phục màu kaki, quần dài màu xám, cúi mặt đi trên đường. Người mẹ cho biết con mới nhập học chưa đầy 10 ngày nhưng chị đã nhận tới 4 cuộc gọi từ trường, hết mang đồ, đưa cơm lại đến đón con về nhà vì ốm.

Điều đáng chú ý là thay vì lo lắng việc con liên tục phải nhờ đến bố mẹ, người mẹ lại xem đó là chuyện bình thường. Chị cho rằng con biết phía sau luôn có cha mẹ làm chỗ dựa nên có việc gì cũng gọi điện về nhà.

Ảnh cắt từ clip

Người mẹ còn bày tỏ sự xót xa khi cho rằng học sinh ở ký túc xá không có đủ thời gian ăn tối, phải tranh thủ tắm gội, giặt giũ nên nhiều khi đành nhịn đói.

Phân biệt giữa việc làm chỗ dựa cho con và làm thay mọi việc của con

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số phụ huynh đồng cảm, cho biết con mình cũng từng không chịu được cảnh ở ký túc xá, mới vài ngày đã xin về nhà. Có người thậm chí lựa chọn ngày ngày đưa đón con đi học thay vì để con tiếp tục ở nội trú. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở môi trường học tập mà còn ở cách cha mẹ chuẩn bị cho con bước vào cuộc sống tự lập.

Theo những người này, ở ký túc xá, học sinh phải làm quen với lịch sinh hoạt chung, chuyện xếp hàng chờ tắm, tự sắp xếp thời gian ăn uống, giặt giũ và học tập. Đây đều là những điều bình thường trong môi trường tập thể, đồng thời cũng là cơ hội để trẻ học cách quản lý thời gian và thích nghi với những quy tắc chung.

Nếu chỉ vì con gặp chút bất tiện mà cha mẹ lập tức xuất hiện để giải quyết mọi chuyện, trẻ có thể khó hình thành thói quen tự xử lý vấn đề. Thay vì hướng dẫn con cách sắp xếp thời gian, trao đổi với bạn cùng phòng hay chủ động tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, phụ huynh lại vô tình khiến con quen với việc có người khác đứng ra thu xếp tất cả.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi trường hợp học sinh xin nghỉ hay muốn rời ký túc xá đều xuất phát từ sự chiều chuộng. Việc trẻ liên tục mệt mỏi, ốm đau hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt cần được tìm hiểu cụ thể. Cha mẹ không nên mặc định mọi sự khó chịu của con đều là biểu hiện của yếu đuối, nhưng cũng không nên vội vàng giải quyết bằng cách đưa con trở về nhà mà chưa tìm hiểu nguyên nhân.

Điều quan trọng là phân biệt giữa việc làm chỗ dựa cho con và làm thay mọi việc của con. Một đứa trẻ cần biết rằng khi gặp khó khăn, cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ khi nào không vừa ý, trẻ đều có thể bỏ cuộc và chờ người lớn đến giải quyết.

Nuôi con đủ đầy không chỉ là đáp ứng những nhu cầu vật chất hay bảo vệ con khỏi mọi bất tiện. Đôi khi, cha mẹ cần kiên nhẫn để con tự trải nghiệm, mắc lỗi, điều chỉnh và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bởi sau này, khi bước ra khỏi cánh cửa gia đình, trẻ sẽ phải đối diện với nhiều môi trường và quy tắc không thể thay đổi theo ý muốn cá nhân. Khi ấy, điều giúp con đứng vững không phải là lúc nào cũng có cha mẹ ở bên, mà là khả năng tự chăm sóc bản thân, thích nghi và giải quyết những vấn đề của chính mình.