Bức ảnh này nhìn rất bình thường nhưng gây tranh cãi dữ dội trên MXH: Nghe lý do, bạn có suy nghĩ gì?

Nhiều năm qua, chúng ta quen nghe câu: “Phải học giỏi mới có thể thành công.” Đó là kỳ vọng mà thế hệ cha mẹ gửi gắm cho con cái. Nhưng ngày nay, những bậc phụ huynh thuộc thế hệ 9X, 2000 lại đặt ra một câu hỏi ngược: Bản thân cha mẹ chưa nỗ lực đến cùng, sao có thể yêu cầu con cái hết mình?

Thế hệ trước vốn xuất thân bình thường, nhưng lại mong con cái trở thành giàu có; cha mẹ chỉ học hết cấp 3, nhưng lại không chấp nhận con trượt đại học top đầu. Chính sự mâu thuẫn này đã tạo nên những va chạm trong quan niệm giáo dục gia đình.

Một người mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ trên mạng bức ảnh góc học tập của con gái, mong nhận được sự đồng cảm. Điều khiến bà lo lắng là bàn học chẳng có lấy một cuốn sách vở nào. Trong mắt người mẹ, con gái đã bỏ bê học tập trong kỳ nghỉ hè. Nhưng điều bất ngờ là bài đăng thu hút hơn 3000 bình luận, và hầu như không ai ủng hộ quan điểm của bà.

Bức ảnh gây tranh cãi

Ngược lại, nhiều người chất vấn: Chính chị trong kỳ nghỉ có học thêm gì không? Có thi chứng chỉ nào không? Nếu không, sao trách con cái? Có người cho rằng phụ huynh quá khắt khe: Nghỉ hè chẳng phải là lúc học sinh được nghỉ ngơi sao? Lại có người thẳng thắn: Nếu cha mẹ đã thật sự thành công, con cái đâu cần gắng sức đến vậy. Khi cha mẹ bình thường, sao lại ép con phải thành “phượng hoàng”?

Những lời phản biện có thể gay gắt, nhưng chạm đến nỗi niềm của nhiều người: con cái có thể chấp nhận cha mẹ tầm thường, vậy tại sao cha mẹ không chấp nhận con cái bình thường?

Thực tế, đa số học sinh đều bình thường. Vẫn có những câu chuyện “con nhà nghèo đổi đời”, nhưng đó chỉ là số ít. Thế nhưng nhiều phụ huynh lại biến điều hiếm hoi thành niềm tin chắc chắn, từ đó đè nặng kỳ vọng lên con cái.

Không ít cha mẹ theo đuổi cách dạy con “gà hóa phượng”, nhưng kết quả con vẫn bình thường. Điều các bậc phụ huynh cần học là chấp nhận sự bình dị, thay đổi phương pháp giáo dục. Khi được thấu hiểu và đồng hành, trẻ mới có thể đi xa hơn.

Một quan điểm thẳng thắn được nêu ra: Nếu cha mẹ đủ thành công, con cái không cần phải quá vất vả mới vào được trường giỏi. Thay vì ép con, phụ huynh hãy tự mình cố gắng, vừa làm gương, vừa tạo môi trường tích cực cho con. Đó mới là con đường giáo dục đúng đắn — giúp cả con cái và gia đình hạnh phúc.

Nói cho cùng, một “con gà mẹ” bình thường sẽ không thể sinh ra “phượng hoàng”. Giáo dục không nên trở thành sự áp đặt hay đạo đức giả, mà phải là quá trình khơi gợi, định hướng. Thành công trong thời đại này không chỉ nằm ở tấm bằng danh giá, mà còn ở việc mỗi đứa trẻ tìm thấy con đường phù hợp với khả năng và đam mê của mình.

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là danh vọng, mà là giúp trẻ sống hạnh phúc, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Gia đình, vì thế, nên là bến đỗ ấm áp và hỗ trợ, chứ không phải nơi gia tăng áp lực.