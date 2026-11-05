Một bà mẹ đặt 12 câu hỏi chất vấn các trường công lập, chuyên gia giáo dục phản bác thẳng: Yêu thương con là tốt nhưng phải đúng đắn!

Mới đây, một người mẹ có 4 con gây bão mạng xã hội khi đưa ra danh sách 12 câu hỏi chất vấn trường công để giải thích lý do không gửi con đến trường truyền thống mà chọn giáo dục tại nhà (homeschool).

Theo phụ huynh này, tiêu chuẩn nuôi dạy con của gia đình "chỉ muốn nâng lên chứ không muốn hạ xuống", và việc bắt trẻ đến trường phổ thông chẳng khác nào "sự đày đọa". Để minh chứng, chị liệt kê hàng loạt yêu cầu: Trường có chấp nhận cho học sinh vào lớp lúc 10h30 vì gia đình không quen dậy sớm? Có đáp ứng tỷ lệ tối đa 10 trẻ dùng chung một nhà vệ sinh? Máy lạnh thuộc hãng nào, có vệ sinh 2 tháng/lần, ghế ngồi tùy chỉnh vóc dáng, có sofa hay ghế lười để ngả lưng đọc sách, và giờ làm bài có được bật nhạc hòa tấu?

Về dinh dưỡng, người mẹ đặt câu hỏi liệu trường có phục vụ cá hồi Na Uy tự nhiên, gạo ST25 organic, tôm tự nhiên, thịt chăn thả nấu bằng dầu olive và đường mía hữu cơ; hay khi trẻ mệt mỏi có được pha mật ong Manuka nhập khẩu bồi bổ? Không dừng lại ở thể chất, phụ huynh này còn đòi hỏi sự phục vụ tuyệt đối về cảm xúc: Nhà trường phải cho đón con về bất cứ lúc nào nếu hai mẹ con "nhớ nhau", phải bố trí giáo viên phụ đạo riêng khi gia đình tùy hứng nghỉ học đi biển, và sẵn sàng đổi giáo viên nếu trẻ không thích nét mặt "hay nhăn nhó". Chị khẳng định không có nhu cầu lấy học bạ phổ thông và chuẩn bị sẵn tâm lý "bị đuổi về" ngay từ những câu hỏi đầu tiên.

Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên hai luồng tranh cãi: Một bên đồng cảm với mong muốn dành điều kiện tốt nhất cho con; bên còn lại đặt dấu hỏi liệu những đòi hỏi này đang đo lường chất lượng giáo dục hay chỉ phản ánh nhu cầu tiện nghi mang tính hưởng thụ cá nhân.

Trước sự việc, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên nhận định: Tình thương con của phụ huynh là thật và có những băn khoăn chính đáng. Tuy nhiên, nhiều đòi hỏi đang đánh đồng quyền lợi giáo dục với sở thích cá nhân. "Trường học chứng minh hiệu quả bằng việc học và sự trưởng thành của đứa trẻ, không phải bằng thực đơn và nội thất. Tiện nghi giúp tuổi thơ dễ chịu hơn, nhưng giáo dục mới là thứ giúp trẻ tự xây dựng cuộc sống khi không còn ai phục vụ", chuyên gia nhấn mạnh.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên

Homeschool hoàn toàn nằm ngoài hệ thống giáo dục quốc dân

Homeschool là hình thức cha mẹ tự tổ chức việc học văn hóa thay cho trường học thông qua việc tự dạy, thuê gia sư, học trực tuyến quốc tế hoặc học qua trung tâm. Tại Mỹ, Canada, Anh, hình thức này hợp pháp nhưng chịu sự giám sát; trong khi một số quốc gia như Đức cấm hoàn toàn.

Tại Việt Nam, hành lang pháp lý hiện nay có những điểm phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

Mở rộng diện giáo dục bắt buộc: Luật Giáo dục sửa đổi (thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 01/7/2026) và Nghị định 353/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ tháng 11/2026) đã chính thức quy định giáo dục bắt buộc kéo dài đến hết cấp THCS, học theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

Chưa được công nhận trong hệ thống: Homeschool hoàn toàn nằm ngoài hệ thống giáo dục quốc dân. Học sinh học tại nhà không được cấp văn bằng chính quy. Vào tháng 8/2026, Sở GD&ĐT TP.HCM từng chuyển hồ sơ một số điểm dạy homeschool sang cơ quan công an, đồng thời cảnh báo rủi ro trẻ thiếu học bạ, hồ sơ hợp lệ để quay lại trường học.

Homeschool được gì và mất gì?

Các nghiên cứu giáo dục quốc tế chỉ ra rằng, lợi thế hay hạn chế của homeschool phụ thuộc vào phương pháp tổ chức việc học chứ không đến từ mức độ hưởng thụ vật chất.

Những điểm sáng có cơ sở:

Cá nhân hóa và kèm cặp sát sao: Tỷ lệ một kèm một hoặc nhóm nhỏ giúp người dạy phát hiện lỗ hổng kiến thức kịp thời để điều chỉnh tốc độ học.

Homeschool có cấu trúc mang lại kết quả tốt: Nghiên cứu của Martin-Chang và cộng sự (2011) tại Canada cho thấy nhóm học tại nhà có giáo trình, kế hoạch bài bản đạt điểm học thuật cao hơn học sinh trường công.

Năng lực ngôn ngữ nổi trội: Tổng quan của Kunzman & Gaither (2020) trên 2.000 công trình ghi nhận học sinh homeschool thường vượt trội về đọc và ngôn ngữ nhờ môi trường tương tác liên tục với người lớn và thói quen đọc sách.

Giờ giấc linh hoạt hỗ trợ giấc ngủ: Khảo sát của Yip và cộng sự (2022) trên 1,77 triệu học sinh khẳng định lùi giờ học giúp thanh thiếu niên ngủ đủ giấc, giảm cảm xúc tiêu cực.

Lối thoát cho trường hợp đặc thù: Đây là giải pháp phù hợp tạm thời cho trẻ từng bị bắt nạt học đường, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, học sinh năng khiếu tập luyện chuyên sâu hoặc các gia đình di chuyển thường xuyên.

Rủi ro từ việc thiếu kiểm chứng độc lập:

Học theo cảm tính dễ thụt lùi: Nghiên cứu năm 2011 của Martin-Chang chỉ ra trẻ học tại nhà không kế hoạch, tùy hứng đạt kết quả thấp hơn cả nhóm homeschool có cấu trúc lẫn học sinh trường công. Khi kiểm soát yếu tố học vấn và thu nhập cha mẹ, Kunzman & Gaither nhận thấy tác động riêng của homeschool rất nhỏ, thậm chí học sinh nhóm này có xu hướng yếu hơn về môn Toán.

Thiếu sự đánh giá khách quan đa chiều: Ở trường, giáo viên, bạn bè và nhân viên y tế cùng tham gia quan sát, phát hiện bất ổn học tập hay tâm lý. Tại nhà, phụ huynh vừa dạy vừa đánh giá nên dễ mất tính khách quan. Trẻ cũng thiệt thòi về kỹ năng hợp tác đồng trang lứa – yếu tố được nghiên cứu của Roseth và cộng sự (2008, tổng hợp 148 nghiên cứu) chứng minh là gắn liền với thành tích cao và quan hệ xã hội lành mạnh.

Hệ lụy từ bao bọc quá mức: Tôn trọng quyền tự chủ không đồng nghĩa với nuông chiều mọi ý muốn. Nghiên cứu của Jang, Reeve và Deci (2010) khẳng định trẻ học tốt nhất khi vừa có quyền tự chủ vừa có giới hạn và kỳ vọng rõ ràng. Ngược lại, phân tích tổng hợp của Zhang và Ji (2023) ghi nhận xu hướng phụ huynh can thiệp, bao bọc quá mức có mối liên hệ với chứng lo âu, trầm cảm ở trẻ.

Rào cản học bạ và chuyển tiếp: Tại Việt Nam, không có học bạ chính quy đồng nghĩa trẻ đối mặt nguy cơ bế tắc khi muốn quay lại trường phổ thông, thi vào lớp 10 công lập hay đăng ký học nghề.

Ảnh minh hoạ

12 câu hỏi của phụ huynh: Đâu là nhu cầu chính đáng, đâu là đặc quyền cá nhân?

Phân tích danh sách 12 câu hỏi của người mẹ, chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên chỉ rõ:

Những băn khoăn chính đáng: Mong muốn trẻ lớn bắt đầu ngày học muộn hơn để bảo đảm giấc ngủ; yêu cầu nhà vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế vừa vặn cơ thể hay bữa ăn an toàn, đủ chất là những tiêu chuẩn tối thiểu mọi trường học cần nỗ lực đáp ứng. Việc thắc mắc về sự tương thích giữa chương trình quốc tế (lớp 8 Mỹ) và chương trình Việt Nam (lớp 9) cũng là mối bận tâm hợp lý cần được thẩm định chuyên môn.

Những đòi hỏi đánh đồng tiện nghi với chất lượng: Trường học không nhất thiết phải có điều hòa một nhãn hiệu cụ thể, không cần phục vụ cá hồi Na Uy đắt đỏ, ghế ngồi không cần quá êm và không bắt buộc bố trí sofa góc đọc sách mới là trường tốt.

Những "yêu sách" đặc quyền cá nhân: Bật nhạc hòa tấu khi làm bài không phải nhu cầu thiết yếu, thậm chí nghiên cứu cho thấy nhạc nền có thể gây phân tán khi giải quyết bài tập khó. Đòi hỏi nhà trường phụ đạo riêng vì gia đình tùy hứng đi du lịch biển là sự lãng phí nguồn lực chung của tập thể. Yêu cầu đổi giáo viên chỉ vì nét mặt nhăn nhó cũng là can thiệp thiếu cơ sở, bởi mối quan hệ thầy trò cần sự kiên nhẫn bồi đắp nhằm thúc đẩy sự gắn kết học tập (Roorda và cộng sự, 2017).

Người mẹ đang dùng thước đo hưởng thụ vật chất để đánh giá giáo dục, trong khi bỏ qua các yếu tố cốt lõi: Năng lực sư phạm, khung chương trình, năng lực tư duy, khả năng đọc hiểu và sự trưởng thành thực tế của trẻ.

5 thước đo cốt lõi giúp phụ huynh chọn môi trường giáo dục

Thay vì băn khoăn trường có phục vụ mật ong Manuka hay không, chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên khuyến nghị phụ huynh, dù chọn trường công, trường tư hay dạy con tại nhà, nên đánh giá dựa trên 5 câu hỏi trọng tâm:

Con học được gì và đo lường bằng cách nào? Người trực tiếp giảng dạy có năng lực chuyên môn không? Chương trình học có lộ trình bài bản và được một đơn vị độc lập đánh giá định kỳ hay không?

Phương pháp học tập có khoa học không? Trẻ có được rèn luyện bằng các phương pháp đã được thực chứng như chủ động truy xuất kiến thức (luyện nhớ chủ động) và ôn tập ngắt quãng (Dunlosky và cộng sự, 2013) hay không? Không gian học giúp trẻ tập trung hay sự thừa thãi tiện nghi đang gây xao nhãng?

Con có đang hình thành tính tự lập? Trẻ có thể tự hoàn thành việc khó mà không cần người lớn thúc giục? Con có biết giữ cam kết dài hạn với công việc ngay cả khi sự hứng thú ban đầu đã qua đi?

Con có cơ hội hòa nhập và tương tác xã hội? Ngoài người thân trong gia đình, trẻ có bạn bè đồng trang lứa để học cách giải quyết bất đồng, thương lượng và cộng tác cùng những cá tính khác biệt không?

Cánh cửa tương lai của con mở rộng đến đâu? Trẻ có hồ sơ học tập hợp pháp để chuyển cấp, thi tuyển hay học nghề khi gia đình đổi định hướng? Quan trọng nhất: Trẻ có được lắng nghe và tôn trọng ý kiến đối với ngã rẽ tương lai của chính mình?

Một môi trường giáo dục tốt không nằm ở việc thỏa mãn mọi sở thích cá nhân, mà nằm ở khả năng chuẩn bị cho đứa trẻ sự vững vàng về tri thức, bản lĩnh tự lập và sự thích ứng xã hội. Yêu thương con là mong muốn mang lại điều tốt nhất, nhưng "tốt nhất" phải được định vị bằng một hệ giá trị giáo dục đúng đắn.