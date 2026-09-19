Nhiều phụ huynh thường băn khoăn khi thấy con có kết quả học tập chưa cao hoặc dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại, nhưng lại bỏ qua việc xem xét điều kiện sinh hoạt thực tế của con. Một vụ việc gây chú ý gần đây tại Trung Quốc đã phản ánh thực tế về mối liên hệ giữa điều kiện sống và kết quả học tập của con trẻ.

Phụ huynh quay video chê con học kém, mạng xã hội phản ứng ngược

Theo đó, một đoạn video ghi lại cảnh sinh hoạt của một nữ sinh đã thu hút lượng tương tác lớn từ cư dân mạng Trung Quốc. Trong clip, nữ sinh ngồi trên giường gỗ cũ, tập trung nhìn vào điện thoại. Không gian căn phòng khá chật chội, chăn màn và đồ dùng cá nhân để lộn xộn. Đáng chú ý, mảng tường lớn phía sau bị bong tróc từng mảng và phủ kín nấm mốc đen xen lẫn sắc xanh rêu.

Môi trường ẩm mốc kéo dài này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp cũng như thể trạng của người sinh sống bên trong.

Bức ảnh khiến nhiều người xem xong hốt hoảng (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, nội dung gây tranh cãi nhất lại nằm ở dòng chú thích đính kèm của phụ huynh. Người này bày tỏ sự thất vọng và lo lắng khi thấy con gái chỉ quanh quẩn trong phòng dùng điện thoại, ít giao tiếp bên ngoài và kết quả thi cử chỉ dừng lại ở bậc cao đẳng.

Bài đăng ngay sau đó vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến cho rằng thay vì chỉ trích kết quả học tập của con, phụ huynh cần nhìn nhận lại trách nhiệm trong việc đảm bảo không gian sống tối thiểu. Việc một học sinh vẫn duy trì việc học hết phổ thông và thi đỗ vào hệ cao đẳng chính quy trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy là sự nỗ lực đáng ghi nhận.

Nhiều ý kiến phân tích rằng không ít gia đình hiện nay chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các nhu cầu ăn mặc cơ bản, sau đó đặt toàn bộ kỳ vọng thành tích lên vai con em mình. Khi thấy con nhà người khác có tính tự giác và đạt kết quả tốt, họ thường so sánh kết quả mà bỏ qua sự chênh lệch rõ rệt về môi trường nuôi dưỡng giữa hai bên.

Tác động của môi trường gia đình đến tâm lý và kết quả học tập

Trên thực tế, một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng và thoáng đãng đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ việc tiếp thu kiến thức. Ngược lại, việc phải sinh hoạt lâu ngày trong một căn phòng thiếu sáng, ẩm mốc và không có góc học tập cố định sẽ tạo ra rào cản lớn về cả thể chất lẫn tâm lý.

Nhiều chuyên gia tâm lý giáo dục cũng chỉ ra rằng, những biểu hiện như phụ thuộc vào điện thoại, khép kín hay ngại giao tiếp đôi khi là phản ứng của trẻ trước áp lực từ môi trường sống không thuận lợi. Trong bối cảnh sinh hoạt ngột ngạt, việc nữ sinh không bỏ học mà vẫn hoàn thành chương trình phổ thông và đỗ vào cao đẳng cho thấy sự cố gắng lớn của bản thân.

Từ vụ việc trên, dư luận cho rằng thay vì dành thời gian quay video than phiền trên mạng xã hội, các bậc cha mẹ nên bắt đầu bằng những hành động thực tế để cải thiện không gian sinh hoạt của con. Việc làm sạch mảng tường nấm mốc, dọn dẹp phòng ốc, bố trí một bàn học độc lập và thay chăn nệm khô ráo là những điều kiện căn bản cần được ưu tiên.

Trước khi đặt kỳ vọng vào thành tích hay sự xuất sắc của con cái, phụ huynh cần chủ động xây dựng một môi trường sống và không gian học tập lành mạnh, đồng thời thay đổi cách đối thoại để đồng hành cùng con một cách tích cực hơn.