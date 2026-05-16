Không chỉ gây chú ý bởi hành trình học tập tại loạt trường đại học danh giá hàng đầu thế giới, mới đây, YouTuber Jenny Huỳnh tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi đăng tải khoảnh khắc chụp cùng Phoebe Gates - con gái út của tỷ phú công nghệ Bill Gates.

Theo chia sẻ từ Jenny Huỳnh, đây là lần đầu tiên cô gặp Phoebe Gates ngoài đời, dù cả hai đều có điểm chung là từng học tại Stanford University (Mỹ).

Từ trái qua: Jenny Huỳnh, Phoebe Gates và một người bạn của Jenny Huỳnh

“Gặp chị Phoebe Gates tại New York!! Tuy chị ấy vừa tốt nghiệp Stanford năm trước nhưng mình chưa gặp ngoài đời bao giờ.

Vào cuối tuần đầu tiên tại Oxford mình đã bay về Mỹ để dự hackathon của Phia (công ty của chị Phoebe). Quá là mệt, ngủ quá là ít, nhưng mình đã học hỏi được quá là nhiều - kiểu code 1 sản phẩm trong vòng 24h. Cảm ơn chị Phoebe đã mời tụi em hehe” , Jenny Huỳnh tiết lộ.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là việc Jenny có cơ hội gặp gỡ con gái Bill Gates, mà còn nằm ở mối quan hệ phía sau. Nếu Jenny Huỳnh vẫn đang là sinh viên Stanford và tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại University of Oxford (Anh), thì Phoebe Gates cũng từng có quãng thời gian học tập và phát triển dự án khởi nghiệp ngay từ ký túc xá Stanford.

Phoebe Gates sinh năm 2002, là con gái út của tỷ phú Bill Gates và vợ cũ. Công ty mà Jenny nhắc đến - Phia - chính là startup do Phoebe Gates đồng sáng lập cùng bạn học Sophia Kianni. Không đi theo con đường công nghệ truyền thống như cha mình, Phoebe lại dành sự quan tâm cho lĩnh vực thời trang, tiêu dùng và các vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Bill Gates và con gái

Phia được phát triển như một công cụ mua sắm tích hợp AI trên Chrome và Safari, cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá và theo dõi mức giảm giá theo thời gian thực trên nhiều nền tảng bán lẻ khác nhau. Theo chia sẻ từ công ty, nền tảng này đã đạt khoảng 750.000 lượt tải chỉ sau 8 tháng (năm 2025).

Ít ai biết rằng trước khi phát triển Phia, Phoebe Gates và Sophia Kianni từng thử nghiệm một dự án công nghệ về sức khỏe phụ nữ. Sau nhiều lần thay đổi định hướng, cả hai mới quyết định chuyển sang lĩnh vực thời trang và xây dựng công cụ AI hỗ trợ mua sắm như hiện tại. Với Phoebe, đây được xem là “phép thử” đầu tiên trên hành trình khởi nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp Stanford năm 2024.

Trong khi đó, Jenny Huỳnh cũng đang trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhờ hành trình học tập và phát triển bản thân. Tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005, Jenny hiện sở hữu tổng cộng hơn 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Năm 2023, cô trúng tuyển vào Stanford - một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới.

Jenny Huỳnh

Không dừng lại ở đó, Jenny liên tục thử thách bản thân với các chương trình học tập quốc tế. Sau thời gian trải nghiệm tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc - năm 2025), nữ YouTuber tiếp tục đặt chân đến Oxford vào năm 2026 theo diện trao đổi sinh viên.

Đáng chú ý, Jenny từng tiết lộ cô phải nộp hồ sơ tới 3 lần mới có thể chạm tới “giấc mơ Oxford”. Lần đầu bị từ chối, lần thứ hai vào danh sách chờ rồi chủ động rút lui, đến lần thứ ba cô mới chính thức nhận được thư chấp nhận. Với Jenny, hành trình này không đơn thuần là chuyện học ở một ngôi trường danh tiếng, mà còn là cơ hội khám phá những nền giáo dục khác nhau trên thế giới.

Jenny Huỳnh đang tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Oxford

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình của Jenny Huỳnh lẫn mối kết nối đặc biệt giữa cô nàng và con gái tỷ phú nổi tiếng. Nhiều người cho rằng đây đúng kiểu “gió tầng nào gặp mây tầng đó” khi những người trẻ tài năng có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng nhau trong môi trường quốc tế.

“Con nhà người ta trong truyền thuyết. Giỏi hết phần thiên hạ là đây”, “Siêu mê con bé luôn, 21 tuổi mà thành công quá trời. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, đẳng cấp”, “Bằng tuổi mà coi cổ từ hồi lớp 10 tới giờ vẫn thấy thích vì cổ tỏa ra cái năng lượng siêu lành và cực kỳ giỏi”, “Quá là giỏi”,... là một số bình luận từ dân tình.