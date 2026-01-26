Mới đây, Nhã Phương đã chào đón nhóc tỳ thứ 3 và nhận được sự quan tâm, chúc mừng từ người hâm mộ. Trong loạt ảnh đầu tiên được chia sẻ, nhan sắc của Nhã Phương nhanh chóng trở thành tâm điểm. Dù vừa trải qua ca sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, đầu tóc gọn gàng, thần thái rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên gần như không có dấu hiệu mệt mỏi, giữ vững phong độ mẹ bỉm slay từ lúc bầu bí đến ngày "vượt cạn".

Đáng chú ý, cho đến mới đây, chị gái của Nhã Phương tiếp tục hé lộ thêm những khoảnh khắc trong phòng sinh. Khác với những hình ảnh nét căng, loạt ảnh lần này ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc đời thường của Nhã Phương. Không có sự xuất hiện của Trường Giang, thay vào đó là sự đồng hành của chị gái và em gái ruột là những người ở bên Nhã Phương trong thời khắc quan trọng nhất.

Hình ảnh nữ diễn viên nằm trên giường bệnh, nở nụ cười nhẹ nhàng khi ôm con, bên cạnh là gia đình thân thiết, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhan sắc qua camera thường của Nhã Phương vẫn rất xinh, không chênh lệch quá nhiều so với ảnh lung linh tự đăng.

Chị gái hé lộ khoảnh khắc Nhã Phương sau khi vừa vượt cạn con thứ 3 (ảnh: FBNV)

Visual mẹ bỉm trong ảnh nét căng và qua camera thường không có quá nhiều khác biệt (ảnh: FBNV)

Suốt 3 lần bầu bí, Nhã Phương đều nhận về cơn mưa lời khen nhờ nhan sắc xinh xắn, thần thái rạng rỡ hiếm thấy ở mẹ bầu. Từ lần mang thai đầu tiên đến hiện tại, nữ diễn viên gần như không thay đổi nhiều về đường nét gương mặt, làn da vẫn sáng, nụ cười tươi và phong thái nhẹ nhàng. Ngay cả những khoảnh khắc đời thường hay ảnh cam thường, Nhã Phương vẫn ghi điểm bởi vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu. Chính sự ổn định về nhan sắc qua từng lần sinh nở khiến cô thường xuyên được netizen gọi vui là mẹ bầu phong độ nhất Vbiz.

Nhã Phương giữ vững phong độ nhan sắc trong 3 lần sinh con (ảnh: FBNV)

Về lý do Trường Giang không có mặt trong ngày vợ sinh, Nhã Phương từng chia sẻ: "Nghĩ cái duyên đón con của ba Tí mà thương gì đâu. 2 lần trước chị Destiny và anh Hope đều chọn đúng lúc ba đi làm để đòi ra. Mặc dù lúc nào ba cũng kỹ càng chừa lịch đúng ngày dự sanh nhưng toàn nôn ra trước thôi à. Tưởng em thứ 3 sẽ khác nhưng ai dè kịch bản vẫn vậy mà còn kịch tính hơn.

Lần này ba quyết tâm đợi em hẳn 12 ngày, tính tới hôm nay là lố ngày dự sinh 2 hôm rồi mà em thì cứ bình chân như vại. Giờ lịch trình thay đổi, ba đành xách vali đi làm mà lòng không yên. Thôi thì cũng là một kỷ niệm đẹp, sau này em bé xem lại clip này sẽ biết ba Tí mong ngóng chờ đợi ngày em chào đời đến thế nào. Ba cứ yên tâm đi làm nhé".

Dù không xuất hiện trong giây phút quan trọng nhất nhưng Trường Giang chăm vợ bầu rất chu đáo (ảnh: FBNV)

Nhã Phương và Trường Giang là đôi vợ chồng hạnh phúc, viên mãn nhất nhì Vbiz. Nam danh hài "Mười khó" nổi tiếng là người rất cưng chiều vợ con. Trong những lần Nhã Phương bầu bí, anh sẽ là người nghiên cứu món ăn, lên thực đơn và tự tay nấu nướng đến tẩm bổ cho bà xã. Có lần, Nhã Phương tiết lộ diễn viên Diễm My 9X phải xin thực đơn từ Trường Giang để cô ăn uống theo khi bầu con đầu lòng.

Không chỉ chăm lo lúc Nhã Phương mang thai, Trường Giang cũng góp công không nhỏ để vợ nhanh chóng lấy lại sắc vóc hậu sinh nở. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Bản thân Phương là người rất đam mê nghề, chính vì thế Phương muốn khi mình quay trở lại công việc mình luôn là một người xinh đẹp. Xuất hiện với ngoại hình tự tin nhất cũng chính là cách để Phương tôi trọng khán giả của mình. Nên lúc nào trong đầu Phương cũng luôn nghĩ phải tập luyện, mọi thứ phải tốt nhất để mình quay trở lại. Anh Trường Giangthì anh cứ nghĩ được rồi, ốm rồi. Thấy ốm nhanh quá anh cũng lo. Bản thân anh là người lên danh sách cho Phương tất cả đồ ăn. Phương ăn gì, uống gì anh là người chăm sóc cho Phương. Xuống cân như vậy là công của anh".