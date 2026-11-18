Mới đây, trên fanpage chính thức, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM đã chia sẻ một bức ảnh vô đặc biệt được chụp từ năm 2014 tại một nhà hàng trên đường Trương Quốc Dung, TP.HCM. Đi kèm bức ảnh là phần chú thích giới thiệu về những người xuất hiện trong khung hình cùng thành tích học tập, nghiên cứu đáng nể của họ.

Nhìn qua, đây chỉ là một buổi ăn tối bình thường của nhóm bạn trẻ. Tuy nhiên, theo thông tin nhà trường chia sẻ, những người góp mặt trong bức ảnh đã đạt tổng cộng 16 giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán, trong đó có 4 giải nhất; cùng 6 huy chương Olympic Toán quốc tế, gồm 3 huy chương vàng.

Bức ảnh ăn tối bình thường nhưng quy tụ những gương mặt sở hữu 16 giải Toán quốc gia, 6 huy chương quốc tế (Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM)

Ở dãy bên phải, tính từ xa đến gần, người đầu tiên là Trần Hoàng Bảo Linh, chủ nhân huy chương đồng Olympic Toán quốc tế năm 2012. Hiện chị làm việc trong lĩnh vực tài chính tại London, Anh. Ngồi tiếp theo là Nguyễn Phạm Khánh Tiên, từng đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán, sau này trở thành tiến sĩ Dược học và giảng viên Trường Đại học Y Dược. Theo bài đăng, nhờ Khánh Tiên mà vào năm sau đó, số lượng học sinh của trường được tăng lên 10 em.

Tiếp đến là Cấn Trần Thành Trung, người giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế năm 2013. Anh hiện có học vị tiến sĩ Toán học và đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo chương trình VNU 350. Bên cạnh là Nguyễn Huy Hoàng, chủ nhân huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm 2015, từng lọt vào chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia cùng năm. Theo chia sẻ của nhà trường, thời điểm đăng bài, Hoàng đang trong giai đoạn hoàn thành chương trình tiến sĩ Toán học.

Người cuối cùng trong dãy bên phải là Phạm Tuấn Huy, gương mặt đặc biệt nổi bật với thành tích giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế trong hai năm liên tiếp 2013 và 2014. Anh hiện là giáo sư tại Đại học Chicago (Mỹ), đồng thời từng cùng các đồng nghiệp giải được hai bài toán mở quan trọng.

Ở dãy bên trái, từ xa đến gần là Phạm Anh Quân, người từng hai lần giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Sau đó, anh theo học ngành Công nghệ thông tin và từng làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu tại Yeah1. Ngồi bên cạnh là Hồ Quốc Đăng Hưng, chủ nhân huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm 2014, hiện có học vị tiến sĩ Toán học và giảng dạy tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Đáng chú ý, trong bức ảnh còn có một cậu bé mặc áo cam, khi ấy mới 11 tuổi. Cậu bé được người chụp ảnh cho đi cùng để có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và “truyền năng lượng Toán học” từ các anh. Đó là Trần Nguyễn Nam Hưng. Và câu chuyện sau đó cũng khá thú vị khi Nam Hưng trở thành thủ khoa đầu vào Trường Phổ thông Năng khiếu, sau này giành giải nhì và á khoa môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Hiện Hưng đang theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Bonn (Đức).

Một chi tiết khác được nhà trường hé lộ là danh tính người đứng sau ống kính. Người chụp bức ảnh cũng từng đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 1983 và giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế cùng năm. Như vậy, thành tích của những người góp mặt trong buổi gặp gỡ không chỉ dừng lại ở những gương mặt xuất hiện trước máy ảnh.

Về hoàn cảnh, bức ảnh ra đời năm 2014.Thời điểm đó, Nguyễn Huy Hoàng chưa tham dự Olympic Toán quốc tế, còn Trần Nguyễn Nam Hưng mới học lớp 6. Sau hơn một thập kỷ, những người trong ảnh đã có những con đường học tập và sự nghiệp riêng, từ nghiên cứu, giảng dạy đến làm việc trong lĩnh vực tài chính, công nghệ ở nhiều quốc gia.

Được biết, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập ngày 4/7/1996, tiền thân là Hệ phổ thông trung học chuyên Toán - Tin thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, ra đời từ năm 1993. Đây là cơ sở giáo dục THPT chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo học sinh có năng khiếu, đồng thời tạo nguồn học sinh chất lượng cao cho các trường đại học và các đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế.

Trường có hai cơ sở tại TP.HCM, gồm cơ sở An Đông ở số 153 Nguyễn Chí Thanh và cơ sở Đông Hòa trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Không chỉ tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu ở các môn học thế mạnh, nhà trường còn định hướng xây dựng môi trường để học sinh phát triển tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu và tính tự lập. Chương trình học của trường được thiết kế linh hoạt, có tính tích hợp và tiếp cận hội nhập quốc tế. Học sinh vừa được trang bị kiến thức phổ thông nền tảng, vừa có cơ hội tiếp cận tri thức khoa học, rèn luyện tư duy liên ngành, phát triển kỹ năng học tập suốt đời và định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích. Hiện trường có hai cơ sở tại TP.HCM, gồm cơ sở An Đông ở số 153 Nguyễn Chí Thanh và cơ sở Đông Hòa trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

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