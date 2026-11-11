Con gái nói 1 câu, người mẹ liền xoá ngay món đồ 38 triệu trong giỏ hàng: Người khen thông minh, người chê trưởng thành trước tuổi

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con người Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khi người mẹ hào hứng kể rằng mình đang thích một chiếc áo lông vũ có giá hơn 10.000 tệ (khoảng 38 triệu đồng), cô con gái bất ngờ đưa ra một loạt lập luận về giá trị thực sự của tiền bạc và những món đồ xa xỉ. Nghe con nói xong, người mẹ quyết định xóa ngay chiếc áo khỏi giỏ hàng.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra hai luồng ý kiến. Nhiều người khen cô bé còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, biết phân biệt đâu là nhu cầu thực sự, đâu chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đằng sau sự hiểu chuyện ấy là một đứa trẻ dường như đã phải tiếp xúc với những suy nghĩ và áp lực của người trưởng thành quá sớm.

Theo nội dung đoạn clip, người mẹ kể với con gái rằng bà đang để ý một chiếc áo lông vũ có giá hơn 10.000 tệ. Nghe vậy, cô bé lập tức hỏi: “Sao cơ, chiếc áo ấy được viền vàng xung quanh à?”.

Sau đó, cô bé bắt đầu phân tích: “Vàng rất đắt nhưng không thể ăn, cũng không thể uống. Nước chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng nếu thiếu nước thì chúng ta không thể sống nổi quá vài ngày. Trang sức, đá quý rất đắt, ngoài việc làm đẹp thì chẳng có tác dụng gì nhiều. Lương thực có giá vài đồng một cân nhưng nếu không có thức ăn thì chẳng ai sống nổi.

Một chiếc ô tô sang trị giá hàng triệu tệ vẫn phải dừng lại khi gặp đèn đỏ. Một chiếc đồng hồ hàng trăm nghìn tệ cũng chỉ cho biết thời gian giống như chiếc đồng hồ bình thường. Ánh nắng quý giá nhất thì mọi người đều được hưởng như nhau, không khí giúp duy trì sự sống lại hoàn toàn miễn phí”.

Ảnh Sohu

Cô bé tiếp tục phân tích: “Mẹ thử nghĩ xem, chúng ta sống dựa vào điều gì? Đó là nước, lương thực, không khí và ánh nắng. Những thứ này rất rẻ, thậm chí không mất tiền, nhưng thiếu bất cứ thứ gì trong số đó thì chúng ta đều không thể sống được. Ngược lại, vàng bạc, trang sức, xe sang hay đồng hồ đắt tiền có giá cao đến mức đáng sợ, nhưng khi thực sự rơi vào tình huống nguy cấp, có thứ nào trong số đó cứu được mạng sống của chúng ta không?

Để duy trì sự sống, chúng ta không cần tiêu tốn quá nhiều tiền. Thứ khiến nhiều người phải tiêu tán cả gia sản đôi khi lại chính là lòng hư vinh và sĩ diện”.

Người mẹ im lặng một lúc rồi đáp: “Thế thì mẹ xóa ngay chiếc áo lông vũ trong giỏ hàng đây!”. Cô con gái vui vẻ tán thành.

Người khen cô bé biết suy nghĩ, người lại lo trẻ phải trưởng thành quá sớm

Với nhiều người, đây là một cuộc trò chuyện đáng yêu và cũng đáng suy ngẫm. Cô bé không chỉ nhìn thấy sự chênh lệch giữa giá tiền và giá trị sử dụng của một món đồ, mà còn hiểu rằng không phải thứ gì đắt đỏ cũng thực sự cần thiết. Trong cuộc sống, đôi khi người lớn dễ bị cuốn vào tâm lý muốn sở hữu những món đồ xa xỉ vì người khác có, vì muốn thể hiện bản thân hoặc đơn giản là không muốn thua kém.

Một chiếc áo có thể giữ ấm mà không cần phải đắt đỏ đến mức vài chục triệu đồng. Nếu mục đích mua sắm chỉ là để thỏa mãn cảm giác hơn người, việc bỏ ra một khoản tiền lớn có thể không còn hợp lý. Ở góc nhìn này, lời nhắc của cô bé giúp người mẹ nhìn lại quyết định mua sắm của mình, đồng thời cho thấy trẻ nhỏ hoàn toàn có thể có những suy nghĩ độc lập về tiền bạc và cách tiêu dùng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, câu chuyện cũng khiến một số người băn khoăn. Một đứa trẻ có thể hiểu về giá trị đồng tiền, biết tiết kiệm và phân biệt nhu cầu với ham muốn, nhưng liệu có nên sớm nhìn mọi lựa chọn của cha mẹ qua lăng kính được - mất, đắt - rẻ như vậy?

Một người mẹ muốn mua chiếc áo đẹp, đắt tiền không đồng nghĩa với việc bà đang chạy theo hư vinh hay tiêu xài thiếu suy nghĩ. Nếu gia đình có đủ khả năng tài chính và món đồ ấy thực sự mang lại niềm vui cho người mua, việc lựa chọn một sản phẩm đắt tiền cũng không nhất thiết là điều đáng trách. Giá trị của một món đồ không chỉ nằm ở công dụng thiết yếu, mà đôi khi còn ở sở thích, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Điều đáng quan tâm hơn là trẻ học cách nhìn nhận tiền bạc như thế nào trong gia đình. Nếu được hướng dẫn đúng cách, con có thể hiểu rằng mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc, nhưng cũng không nên mặc định rằng mọi thứ không thiết yếu đều là lãng phí, hay người mua đồ đắt tiền đều đang chạy theo sĩ diện.

Trẻ cần được học cách quản lý tiền bạc, hiểu giới hạn tài chính của gia đình và biết trân trọng công sức lao động. Nhưng những bài học ấy không nên biến thành áp lực khiến con cảm thấy mình phải có trách nhiệm kiểm soát từng quyết định chi tiêu của cha mẹ.

Suy cho cùng, điều đáng quý trong câu chuyện này không chỉ là việc người mẹ xóa một món đồ khỏi giỏ hàng sau lời khuyên của con gái. Đó còn là việc hai mẹ con có thể trò chuyện, tranh luận và lắng nghe cách nhìn nhận của nhau. Cha mẹ có thể dạy con về giá trị đồng tiền, nhưng cũng cần cho con hiểu rằng sống tiết kiệm không có nghĩa là phải từ bỏ mọi niềm vui, còn tiêu tiền hợp lý không đồng nghĩa với việc chỉ được mua những thứ phục vụ nhu cầu tối thiểu.

Một đứa trẻ biết suy nghĩ là điều đáng mừng. Nhưng trưởng thành không phải là lúc con sớm biết từ chối mọi mong muốn, mà là khi con hiểu được điều gì thực sự cần thiết, điều gì khiến cuộc sống có ý nghĩa và biết lựa chọn trong khả năng của mình.