Bức ảnh đang khiến Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhận cơn mưa lời khen: Định nghĩa cha mẹ văn minh thấy rõ ở đây!

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải hình ảnh chụp cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong dịp họp phụ huynh cho Subeo. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của những người vốn đã có những chặng đường riêng trong cuộc sống, nhưng vẫn cùng hiện diện trong một khoảnh khắc quan trọng của con trai.

Bức ảnh gây chú ý

Một lát cắt đẹp về cách người lớn bước tiếp sau cuộc chia tay

Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Quốc Cường từng có một mối quan hệ và có chung một con trai là Subeo. Sau khi mỗi người bước vào một cuộc sống gia đình riêng, mối quan hệ giữa họ không còn được đặt trong vai trò vợ chồng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc trách nhiệm và tình yêu dành cho con cũng thay đổi.

Nhìn từ câu chuyện này, khái niệm về một cuộc ly hôn văn minh có lẽ không nằm ở việc hai người có thể trở thành bạn bè thân thiết hay giữ nguyên mọi mối quan hệ như trước. Điều quan trọng hơn là sau khi không còn chung một mái nhà, cả hai vẫn có thể cùng hướng về những điều tốt đẹp nhất dành cho con.

Với một đứa trẻ, cha mẹ có thể không còn là một cặp đôi, nhưng vẫn mãi là cha và mẹ của mình. Đứa trẻ không lựa chọn cuộc hôn nhân của người lớn, cũng không nên phải đứng về phía bất kỳ ai sau một cuộc chia tay. Bởi vậy, việc cha mẹ duy trì sự tôn trọng, phối hợp trong những vấn đề liên quan đến con và để con được tự nhiên kết nối với cả hai phía gia đình là một cách quan trọng để giảm bớt những tổn thương không đáng có.

Điều đáng chú ý ở trường hợp của Subeo là cậu bé lớn lên trong sự hiện diện của nhiều người thân yêu. Nguyễn Quốc Cường hiện có gia đình riêng với Đàm Thu Trang, trong khi Hồ Ngọc Hà cũng có cuộc sống riêng bên Kim Lý. Những mối quan hệ mới không nhất thiết phải trở thành ranh giới ngăn cách tình cảm dành cho đứa trẻ.

Ngược lại, khi người lớn đủ trưởng thành để phân biệt chuyện tình cảm của mình với vai trò làm cha mẹ, một gia đình sau ly hôn vẫn có thể tạo ra cho con cảm giác được yêu thương và thuộc về. Đứa trẻ không nhất thiết phải có một gia đình theo cấu trúc truyền thống mới có thể cảm nhận sự trọn vẹn. Điều cần thiết hơn là em biết mình luôn có những người lớn sẵn sàng đồng hành, bảo vệ và tôn trọng mình.

Một cuộc hôn nhân kết thúc có thể là dấu chấm hết cho vai trò vợ chồng, nhưng không bao giờ là dấu chấm hết cho vai trò làm cha, làm mẹ. Khi cả hai hiểu được điều đó, những khác biệt của người lớn sẽ không còn trở thành gánh nặng đặt lên vai con trẻ.

Hình ảnh Nguyễn Quốc Cường, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng xuất hiện trong một buổi họp phụ huynh vì thế có thể được nhìn nhận như một lát cắt đẹp về cách người lớn bước tiếp sau một cuộc chia tay. Không cần phải xóa bỏ quá khứ, cũng không cần phủ nhận những lựa chọn mới của hiện tại. Chỉ cần mỗi người hiểu rằng, phía trước họ vẫn có một đứa trẻ cần được lớn lên trong tình yêu thương của cả cha và mẹ.

Sau cùng, văn minh sau ly hôn không phải là câu chuyện của một bức ảnh đẹp. Đó là cả một quá trình người lớn học cách đặt lợi ích của con lên trên những tổn thương riêng, tôn trọng cuộc sống của nhau và cùng chịu trách nhiệm với tương lai của đứa trẻ.

Khi cha mẹ không còn chung đường nhưng vẫn có thể cùng bước về phía con, đó có lẽ là một trong những cách đẹp nhất để một đứa trẻ hiểu rằng: gia đình có thể thay đổi hình hài, nhưng tình yêu dành cho con thì không nhất thiết phải thay đổi.