Bức ảnh chụp chung với đàn em kém 23 tuổi gây náo loạn của Thư Kỳ: Sự trẻ trung không đến từ làn da căng mịn hay đôi má đỏ hồng

Mới đây, hình ảnh Thư Kỳ và Trương Tịnh Nghi cùng xuất hiện trong một khung hình tại sự kiện của Cartier nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hai nữ diễn viên thuộc hai thế hệ, cách nhau tới 23 tuổi, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo cảm giác như hai chị em.

Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999, đang là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi 27, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú cùng thần thái ngày càng trưởng thành. Thế nhưng khi đứng cạnh Thư Kỳ, cô không hề bị lu mờ. Ngược lại, hai vẻ đẹp khác nhau lại tạo nên một màn kết hợp khá thú vị: Một bên trẻ trung, tươi mới; một bên quyến rũ, sắc sảo và có độ từng trải rất riêng.

Điều khiến bức ảnh gây chú ý hơn cả lại nằm ở Thư Kỳ. Sinh năm 1976, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 49 nhưng gần như không tạo cảm giác về khoảng cách tuổi tác quá lớn khi đứng cạnh đàn em. Gương mặt cô vẫn thanh thoát, vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài và cách trang điểm tiết chế càng làm nổi bật vẻ đẹp trưởng thành.

Nếu chỉ nhìn vào một bức ảnh, rất dễ bị cuốn vào câu chuyện “ai trẻ hơn ai”. Nhưng với Thư Kỳ, sức hút dường như không nằm hoàn toàn ở việc giữ cho làn da căng bóng hay gương mặt không có dấu hiệu tuổi tác.

Có một kiểu trẻ trung không cần phải cố chứng minh bằng việc xóa sạch mọi dấu vết thời gian trên gương mặt. Thư Kỳ là một ví dụ khá rõ cho điều đó.

Ở cô vẫn có những đường nét của một phụ nữ trưởng thành, nhưng tổng thể gương mặt không nặng nề hay tạo cảm giác mệt mỏi. Quan trọng hơn, nữ diễn viên không cố biến mình thành một cô gái đôi mươi. Cách lựa chọn trang phục, kiểu tóc, trang điểm và thần thái đều cho thấy cô hiểu khá rõ mình phù hợp với điều gì.

Đứng cạnh Trương Tịnh Nghi, Thư Kỳ không tìm cách “ăn gian tuổi”. Cô vẫn giữ vẻ đẹp có phần lạnh, quyến rũ và phóng khoáng vốn đã trở thành dấu ấn của mình. Chính sự tự tin ấy khiến khoảng cách 23 tuổi trong bức ảnh không còn là điều quá quan trọng.

Đây cũng là điều đáng nói khi nhắc đến vẻ ngoài của phụ nữ ở tuổi 40. Trẻ không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải có làn da căng như chưa từng có tuổi, đôi má lúc nào cũng ửng hồng hay gương mặt không có một đường nét trưởng thành. Một người phụ nữ có thể bước qua tuổi 40 mà vẫn trẻ trung theo cách của riêng mình: Ánh mắt có sức sống, cơ thể khỏe khoắn, biết chăm sóc bản thân và quan trọng nhất là không đánh mất phong thái.

Thư Kỳ nhiều năm qua cũng thường xuất hiện với phong cách không quá cầu kỳ. Cô không cần những bộ đồ quá phô trương để gây chú ý. Một chiếc váy có đường cắt đẹp, mái tóc buông tự nhiên, lớp trang điểm vừa đủ và thần thái tự tin đã có thể tạo nên diện mạo nổi bật.

Có lẽ vì vậy, khi đứng cạnh một nữ diễn viên trẻ hơn mình 23 tuổi, Thư Kỳ vẫn có thể giữ được vị trí rất riêng trong khung hình. Trương Tịnh Nghi có vẻ đẹp của tuổi trẻ, còn Thư Kỳ có thứ mà tuổi trẻ chưa thể có ngay: Sự từng trải, tự tin và một khí chất đã được hình thành qua nhiều năm sống và làm nghề.

Và đó cũng có thể là một cách khác để hiểu về chuyện “trẻ lâu”. Không phải lúc nào trẻ trung cũng là quay ngược thời gian. Đôi khi, đó là khi một người phụ nữ bước vào tuổi 40 với tâm thế nhẹ nhõm hơn, biết mình muốn gì, biết cách chăm sóc bản thân và không còn quá ám ảnh với việc phải trông giống một cô gái 20 tuổi.

Trong bức ảnh gây sốt này, Thư Kỳ và Trương Tịnh Nghi vì thế không nhất thiết phải phân định ai trẻ hơn ai. Một người đại diện cho sức sống của tuổi trẻ, người còn lại cho thấy vẻ đẹp của một phụ nữ đã đi qua thời gian nhưng vẫn giữ được ánh sáng riêng.