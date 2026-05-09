Đó không phải lần đầu Nha Trang gây sốt mạng xã hội. Nhưng lần này có gì đó khác, một góc nhìn từ trên cao, vào ban đêm, khi cả thành phố biển khoác lên mình tấm áo ánh vàng, khiến ngay cả những người đã từng đến đây cũng phải ngỡ ngàng. Bởi Nha Trang về đêm, từ trên cao nhìn xuống, là một bức tranh mà không có bất cứ tấm bưu thiếp nào diễn tả được hết.

Nguồn: Camyang05

Khi thành phố lên đèn Từ độ cao của núi Cô Tiên, Nha Trang về đêm hiện ra như một kiệt tác ánh sáng. Những dải đường ven biển Phạm Văn Đồng, lấp lánh hàng đèn vàng chạy song song với mép sóng. Nội thành trải rộng thành một tấm lưới ánh sáng chi chít, từ những con hẻm nhỏ len lỏi đến các tòa resort cao tầng phản chiếu xuống mặt nước vịnh.

Ngoài ra từ góc nhìn này còn có thể nhìn ra Vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới được Câu lạc bộ Vịnh đẹp Thế giới công nhận, ban đêm mang một sắc thái hoàn toàn khác với ban ngày. Mặt nước đen thẫm phản chiếu ánh đèn bờ đông, tạo ra một đường viền vàng bạc lẻ lướt theo từng con sóng nhỏ. Xa hơn, bóng dáng các hòn đảo như Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Miễu ẩn hiện trong màn đêm, những mảng tối im lặng tô đậm thêm vẻ rực rỡ của đất liền.

Không chỉ đẹp từ xa, Nha Trang về đêm còn sống động từ bên trong. Phố đêm Nguyễn Thiện Thuật tấp nập du khách quốc tế từ Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan tản bộ, ghé vào những quán cà phê nhỏ xinh nhâm nhi ly sữa dừa hay cà phê sữa đá đậm chất Việt. Chợ đêm rực rỡ sắc màu hải sản tươi sống. Và trên bờ biển, những ngọn đèn lồng lung linh trên những chiếc thuyền câu neo đậu thêm nên thơ cho một bức tranh không thể nào quên.

Những con số biết nói, Nha Trang trong mắt thế giới

Không phải ngẫu nhiên mà những video như của Cẩm Giang lan truyền mạnh mẽ đến vậy. Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa đang trên đà bùng nổ thực sự. Theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 tỉnh Khánh Hòa đón tổng cộng 16,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng 13,4%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% — tất cả các chỉ tiêu đều đạt 100% kế hoạch.

Trên bảng xếp hạng quốc tế, Nha Trang cũng ghi dấu ấn đáng tự hào. Báo cáo Triển vọng du lịch mùa Hè 2025 của Expedia xếp Nha Trang ở vị trí thứ 4 trong danh sách “Top 10 điểm đến thịnh hành nhất mùa Hè 2025”, với số lượng tìm kiếm tăng đến 160% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong hai điểm đến châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này, bên cạnh Sapporo của Nhật Bản.

Thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng và bứt phá. Trong 5 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đón hơn 2,23 triệu lượt khách quốc tế. Nhìn về tương lai, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2026 đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó 6,3 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu kỳ vọng đạt 77 nghìn tỷ đồng.

Nên đến Nha Trang vào thời điểm nào?

Nha Trang có khí hậu khá đặc biệt so với các vùng biển khác ở Việt Nam: mùa mưa đến muộn hơn và kết thúc sớm hơn, tạo ra một khoảng thời gian nắng dài từ tháng 1 đến tháng 8. Nhìn chung, tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm vàng nhất: biển êm, trời mát, ít mưa, lý tưởng để tắm biển, lặn ngắm san hô và khám phá đảo, mà lại ít đông đúc hơn mùa hè, giá phòng cũng dễ chịu hơn nhiều.

Tháng 6 đến tháng 8 là mùa cao điểm sôi động nhất, biển đẹp nhất và cũng đông nhất. Đây là khoảng thời gian diễn ra nhiều lễ hội lớn như Lễ hội Văn hóa- Du lịch biển Nha Trang với chủ đề “Nha Trang say Hi”, bao gồm 36 hoạt động từ đại nhạc hội, diễu hành Carnival đến lễ hội ẩm thực quốc tế. Nếu đi vào mùa này nên đặt phòng sớm ít nhất 2, 3 tháng trước.

Tháng 4 và tháng 5 là khoảng giao thoa lý tưởng: biển trong, nắng ấm, số lượng khách vừa phải, thích hợp cho những ai muốn tận hưởng Nha Trang mà không bị chen lấn. Ngược lại, tháng 10 và tháng 11 là mùa mưa, biển động, không thuận lợi cho du lịch biển đảo, nhưng bù lại giá phòng giảm đáng kể và thiên nhiên núi rừng, thác nước lại vào mùa đẹp nhất.

Gợi ý cho chuyến đi

Một chuyến đi Nha Trang không thể thiếu tour 4 đảo: Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Miễu, đặc biệt Hòn Mun với hệ san hô được bảo tồn đẹp bậc nhất Việt Nam. Muốn ngắm toàn cảnh thành phố về đêm như trong video của Cẩm Giang, hãy lên núi Cô Tiên, đây được rất nhiều người leo núi dành lời khen, dù lượng khách đông nhưng vẫn sạch sẽ, rất thích hợp để ngắm cảnh hoặc tìm đến những nhà hàng rooftop ven vịnh vào sau 6 giờ tối, đó là khoảnh khắc Nha Trang bước ra khỏi con người ban ngày và trở thành một phiên bản lộng lẫy, khác hoàn toàn của chính mình.

Về ẩm thực, Nha Trang có bún cá sứa đặc sản không thể thiếu, nem nướng Ninh Hòa, bánh căn nóng hổi ăn với mắm nêm, và dĩ nhiên, hải sản tươi sống mua ngay tại Chợ Đầm hay phố ẩm thực Lê Thánh Tôn. Với những ai muốn khám phá chiều sâu văn hóa, Tháp Bà Ponagar hơn 1.000 năm tuổi của người Chăm, Viện Hải dương học và Làng nghề Nha Trang xưa là những điểm đến đáng dành nửa ngày.

Nha Trang không chỉ đẹp khi trời sáng, không chỉ đẹp dưới ánh nắng mùa hè. Nha Trang đẹp nhất khi đêm xuống, khi từng ngọn đèn nhỏ bật sáng và cả một thành phố như hít thở, như khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy nhất của ngày dài. Và có lẽ, đó cũng là lý do để lên đường, không phải để đăng ảnh, mà để đứng ở đó, nhìn xuống, và tự mình thốt lên câu hỏi ấy một lần.