Bức ảnh cầu thang "kỳ lạ" của một trường học ở TP.HCM gây chú ý: Biết lý do đằng sau, nhiều phụ huynh gật gù "quá hay"

Một bức ảnh chụp hệ thống cầu thang ngoằn ngoèo, đan xen qua nhiều tầng lầu của một trường học tại TP.HCM được phụ huynh chia sẻ mới đây đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, điều khiến nhiều người thích thú hơn cả lại nằm ở mô hình học tập phía sau những dãy cầu thang này.

Theo người này, học sinh không học cố định tại một phòng mà sẽ di chuyển theo từng tiết học. Mỗi lần chuyển tiết, các em có khoảng 5 phút để trở về khu vực tủ đồ lấy sách vở rồi đến phòng học của môn tiếp theo. Vị phụ huynh cho rằng cách tổ chức này giúp học sinh được vận động thường xuyên trong suốt ngày học, thay vì ngồi một chỗ trong nhiều giờ liên tục.

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình. Không ít người cho rằng mô hình "chạy lớp" giúp học sinh tăng cường vận động, được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, không phải ngồi lì trong phòng học suốt nhiều giờ.

Được biết, đây là mô hình dành cho học sinh THCS của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (Quận 7 cũ, TP.HCM). Đặc biệt, ở bậc THPT, học sinh còn được chia thành 4 "nhà" tương tự như Hogwarts trong bộ truyện Harry Potter.

Thực tế, mô hình học sinh di chuyển giữa các phòng học theo từng môn đã được nhiều trường quốc tế và trường song ngữ áp dụng từ lâu. Khác với mô hình truyền thống, mỗi môn học sẽ có phòng học riêng được thiết kế phù hợp với đặc thù bộ môn.

Giáo viên có thể bố trí đầy đủ học cụ, thiết bị thí nghiệm, mô hình hoặc tài liệu chuyên biệt mà không phải di chuyển giữa nhiều lớp. Trong khi đó, học sinh sẽ chủ động đến từng phòng học theo thời khóa biểu. Khoảng thời gian chuyển tiết cũng trở thành cơ hội để các em vận động, thay đổi không gian và giảm cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi liên tục nhiều giờ. Đây cũng là lý do khiến nhiều phụ huynh bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy hệ thống cầu thang dày đặc trong khuôn viên trường.

Ngôi trường có tỷ lệ cạnh tranh tuyển sinh cao tại TP.HCM

Được biết, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý là dự án giáo dục được thành lập theo tâm nguyện của cố doanh nhân Lawrence S. Ting (Đinh Thiện Lý), nguyên Chủ tịch Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, với mong muốn đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam và đào tạo những công dân có ích cho xã hội.

Nhiều năm qua, trường được đánh giá cao nhờ chương trình giáo dục toàn diện, phương pháp giảng dạy hiện đại cùng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ. Bên cạnh nhiều thành tích ở các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học và kỹ năng trong nước, quốc tế, trường nhiều năm duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, gần như toàn bộ học sinh tiếp tục theo học cao đẳng, đại học hoặc du học.

Chính vì vậy, mỗi mùa tuyển sinh, Trường Đinh Thiện Lý luôn thu hút lượng lớn hồ sơ đăng ký.

Điều kiện tuyển sinh

Ở bậc THCS, theo thông báo tuyển sinh năm 2026, đối với học sinh học chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam, điều kiện dự tuyển là đã hoàn thành chương trình tiểu học và đúng độ tuổi quy định.

Việc xét tuyển được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí, gồm:

Kết quả học tập: Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt của lớp 4 và lớp 5.

Năng lực tiếng Anh: Học sinh có thể được cộng điểm thông qua các chứng chỉ quốc tế như Flyers, KET, PET, FCE, TOEFL Primary Step 2, PTE Young Learners hoặc IELTS. Với một số nhóm đối tượng, nếu kết quả bài khảo sát tiếng Anh do trường tổ chức cao hơn mức quy đổi từ chứng chỉ thì sẽ được tính theo kết quả khảo sát.

Điểm ưu tiên, khuyến khích đối với học sinh đạt thành tích ở các cuộc thi hoặc thuộc diện ưu tiên theo quy định.

Hoạt động trải nghiệm, áp dụng với học sinh thuộc nhóm đối tượng 2 hoặc học chương trình quốc tế, nhằm đánh giá mức độ phù hợp với phương pháp học tập của nhà trường.

Nhà trường chia hồ sơ thành hai nhóm để xét tuyển.

Ở bậc THPT, trường tuyển sinh theo ba nhóm đối tượng.

Đối với học sinh đang học tại Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, một số em đủ điều kiện sẽ được tuyển thẳng nếu kết quả học tập, rèn luyện trong các năm lớp 8 và lớp 9 đạt từ khá trở lên và chỉ đăng ký một nguyện vọng vào trường.

Những học sinh chưa đủ điều kiện tuyển thẳng vẫn có thể được xét tuyển nếu kết quả học tập, rèn luyện cả năm lớp 9 đạt từ khá trở lên; điểm trung bình các môn cuối năm từ 7,0, trong đó học kỳ II cao hơn học kỳ I; điểm trung bình môn Toán và Tiếng Anh từ 6,5, môn Khoa học tự nhiên và Ngữ văn từ 6,0 trở lên.

Đối với học sinh đến từ các trường THCS khác, yêu cầu đầu vào cao hơn. Ngoài điều kiện học lực khá và rèn luyện tốt, học sinh cần có điểm trung bình môn Toán từ 8,0, Tiếng Anh từ 8,0 (hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ B2 trở lên) và Ngữ văn, Khoa học tự nhiên từ 6,5 trở lên.

Với cơ sở vật chất hiện đại, mô hình học tập đặc trưng cùng yêu cầu đầu vào khá cao, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý nhiều năm qua vẫn là một trong những trường ngoài công lập được nhiều phụ huynh tại TP.HCM quan tâm và lựa chọn.