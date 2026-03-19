Vbiz xuất hiện 1 lời nguyền: Hội chị em "độ loa" cùng 1 chỗ, chuyện tình ái sau đó đều vỡ tan

Vbiz thì thiếu gì hội chị em mỹ nhân. Cứ vài tháng lại thấy một nhóm mới nổi lên, cùng check-in, cùng đọ sắc, cùng truyền năng lượng sống tích cực. Người ngoài nhìn vào chỉ biết xuýt xoa: hội này mà không viên mãn thì ai viên mãn nữa. Nhưng để nói một hội mà trong cùng một năm, chuyện tình cảm của cả bốn thành viên đều "rung lắc" thì lại hiếm lắm.

Và hội bạn mà "bà hàng xóm" sắp kể đây chính là bốn mỹ nhân chơi thân khỏi nói. Một nàng thơ quốc dân, nhẹ nhàng trong veo, yêu cũng kín mà ai cũng biết. Một chị đẹp body bốc lửa, khí chất độc lập, từng là nửa kia trong cặp đôi kiểu mẫu. Hai hot girl đời đầu, từ tiểu thư mạng xã hội đến hình ảnh vợ hiền khiến bao người ngưỡng mộ. Đứng chung một khung hình là auto thành tổ hợp visual khiến dân tình phải zoom kỹ từng chi tiết.

Điểm chung đầu tiên: xinh.

Điểm chung thứ hai: từng yêu đẹp đến mức ai nhìn cũng tin vào hai chữ viên mãn.

Điểm chung thứ ba mới thú vị: rất chăm nâng cấp bản thân.

Chơi chung cũng phải có hệ. Không biết ai là người khơi mào, chỉ thấy trong cùng một quãng thời gian, cả hội lần lượt nâng cấp body. Như thể có một cuộc họp kín nào đó, cả 4 đều độ body cùng 1 chỗ. Chị căng hơn chút, em không thể lép vế hơn, chị đẹp thì em xinh, thế mới đồng bộ. Nhìn vào nhóm này, dân tình đều không khỏi ngưỡng mộ vì ai cũng vững vàng, rạng rỡ và như đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất. Nhưng...

Như một "lời nguyền", hội 4 mỹ nhân vừa rủ nhau "độ loa" cùng chỗ xong về liền có chung một kịch bản: Ai cũng đẹp lên chỉ có tình duyên là tan tành. Nàng thơ quốc dân khép lại mối quan hệ “không công khai nhưng ai cũng biết” với thiếu gia đào hoa. Chị đẹp body bốc lửa chính thức xác nhận ly hôn người chồng từng được xem là hình mẫu. Hot girl A để lộ hàng loạt dấu hiệu khiến dân mạng đặt dấu hỏi về cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo. Hot girl B chưa lên tiếng, nhưng theo vài nguồn tin thân cận, không khí gia đình cũng đã không còn êm ấm.

Có người bảo hội bạn thân thường "chung vận". Có người nói phụ nữ càng xinh đẹp, càng độc lập thì đường tình duyên càng nhiều thử thách. Cũng có người đơn giản kết luận: chỉ là thời điểm. Chỉ biết rằng giữa những biến động riêng tư, hội mỹ nhân này vẫn xuất hiện cùng nhau với thần thái rạng rỡ. Pickleball vẫn đánh, làm đẹp vẫn đều, story vẫn lung linh nhưng tình yêu thì đã thay đổi.