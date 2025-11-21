Bức ảnh 70 triệu của mẹ Đà Nẵng gây bão: Nhìn một lần là hiểu vì sao chị em phát sốt!

Mới đây, mạng xã hội Tiktok dậy sóng vì 1 đoạn clip từ tài khoản hoangnga_momitrendii. Chủ nhân của đoạn clip hài hước "khoe" rất dễ thương: "Gia tài này có thể thừa kế cho con dâu tương lai..." khiến mọi người vô cùng tò mò.

Thế nhưng, khi xem đoạn clip thì ai nấy cũng phải công nhận: Đúng thật là gia tài.

Một bức hình tưởng chỉ ghi lại khoảnh khắc "máy rửa chén hoạt động" lại khiến mạng xã hội dậy sóng. Hàng nghìn chị em bình luận, chia sẻ và không ngừng thốt lên: "Đây đúng là chiếc máy rửa chén trong mơ!". Bởi đằng sau khung hình ấy là một thế giới của sự tỉ mỉ, gu thẩm mỹ và... ví tiền không hề mỏng, tổng giá trị gần 70 triệu đồng chỉ để "rửa sạch hạnh phúc".

Bởi chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã thấy toàn hàng hiệu xếp ngay ngắn trong khay: Từ nồi đúc gang Staub, dao Zwilling, đĩa pastel Staub, đến cả bộ bảo quản chân không Fresh & Save cũng thuộc thương hiệu cao cấp đến từ Đức.

Và quả thật, hiếm có hình ảnh nào khiến người ta thấy việc dọn dẹp lại sang, xịn, mịn đến vậy.

Bóc giá từng món, ai cũng hiểu vì sao lại ra con số 70 triệu

Bắt đầu từ tầng đĩa đầy màu sắc, dễ dàng nhận ra bộ 6 đĩa macaron Staub (giá 2,5 triệu đồng), gam pastel nhẹ nhàng, được giới yêu bếp ưu ái vì vừa đẹp vừa bền.

Bộ đĩa của thương hiệu Staub (giá 2,5 triệu đồng)

Ngay bên cạnh, bộ chén đĩa Truffe Staub (hơn 8 triệu đồng) khoe sắc xám tro thanh lịch, đi kèm 2 tô sứ Staub xanh olive (1,2 triệu đồng), mỗi món đều toát lên khí chất "fine dining tại gia".

Tầng dưới lại là "bữa tiệc inox" của thương hiệu Đức:

Bộ nồi inox 5 món Zwilling: 9,5 triệu đồng

Bộ 4 chảo Nowplus Zwilling: gần 6 triệu đồng

Một nồi đúc gang Staub: 6,5 triệu đồng

Còn nếu nghĩ dụng cụ bếp là thứ "phụ", thì chắc bạn chưa thấy khay trên cùng:

Bộ dao 7 món Zwilling kèm hộp gỗ: 6 triệu đồng cùng xẻng và muôi Zwilling: 2 chiếc, 800 nghìn đồng

6 đôi đũa Zwilling: 370 nghìn đồng và 6 đôi đũa Staub: 400 nghìn đồng

Chưa hết, một "chi tiết nhỏ mà không hề nhỏ" là bộ bảo quản chân không Fresh & Save của Zwilling 40 món, trị giá gần 6 triệu đồng, bảo quản thực phẩm tươi lâu, sang chảnh từ khâu nấu đến khâu cất.

Không chỉ là "đồ bếp", mà là phong cách sống

Điều khiến bức ảnh gây bão không chỉ nằm ở giá trị vật chất. Nó còn là sự chỉn chu, tinh tế và niềm vui nhỏ mà người phụ nữ này tìm thấy trong căn bếp của mình.

Mỗi món đồ đều được chọn lựa kỹ, phối màu hài hòa, sắp xếp ngay ngắn, không đơn thuần để nấu ăn, mà để thể hiện một triết lý: "Căn bếp cũng là nơi đẹp nhất của ngôi nhà".

Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể "đưa lên mạng xã hội", hình ảnh chiếc máy rửa chén gần 70 triệu đồng không đơn giản là khoe, mà là minh chứng cho việc làm nội trợ cũng là một nghệ thuật, và mỗi người phụ nữ hoàn toàn có thể sống đẹp theo cách của riêng mình.

Bởi ai trong chúng ta chẳng từng mơ có một góc bếp như vậy, nơi mọi thứ vừa tiện nghi, vừa đẹp mắt, vừa là niềm tự hào nhỏ. Bởi đôi khi, niềm vui không nằm ở việc ăn ngon hay nấu giỏi, mà ở cảm giác được nhìn thấy bếp mình sáng bóng, ngăn nắp, và biết rằng công sức mình bỏ ra đáng giá đến từng đồng.

70 triệu đồng cho một bức hình không phải là chuyện ai cũng làm, nhưng nó phản chiếu tinh thần sống của nhiều phụ nữ hiện đại, biết tận hưởng, yêu cái đẹp, và dám đầu tư cho chính mình.

Từ một chiếc nồi Staub đến đôi đũa Zwilling, tất cả hợp lại thành một tuyên ngôn: "Sang chảnh không cần khoe, chỉ cần mở máy rửa chén cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ."

Bức ảnh 70 triệu, nghe tưởng xa vời, nhưng lại gần gũi hơn ta nghĩ. Bởi điều đắt giá nhất không nằm ở chén đĩa, mà ở niềm vui khi được chăm chút cho ngôi nhà bằng tất cả tình yêu và sự tinh tế.