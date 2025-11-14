Ăn hạt sen như thế này sẽ ngủ ngon, ít mộng mị, đặc biệt đẹp da tốt cho phụ nữ và sức khỏe người già

Nhắc đến hạt sen thì ai cũng đã quen thuộc rồi. Hạt sen mềm có vị như đậu phộng tươi, ngọt nhẹ, và mọng nước, rất ngon, hương vị bùi bùi đặc biệt sảng khoái. Khi hạt sen già đi, lớp vỏ bên ngoài trở nên đặc biệt cứng, phần hạt bên trong thường được dùng để nấu cháo, canh hay các món chè rất bổ dưỡng.

Đầu tiên, hãy chuẩn bị một nắm hạt sen lớn. Khi chọn hạt sen, hãy cố gắng chọn những hạt tươi màu trắng ngà hoặc vàng đậm, căng tròn, có mùi thơm nhẹ. Với hạt sen khô, hãy chọn hạt màu trắng đục, kích thước đều, không bị nấm mốc, không có mùi lạ và cố gắng chọn những hạt có chứa tâm sen bên trong.

Hạt sen rất giàu protein, phospholipid, alkaloid, flavonoid, các vitamin và chất dinh dưỡng khác nên rất bổ dưỡng, giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và dễ ngủ hơn. Những người trong độ tuổi trung niên, người già nên ăn lượng hạt sen vừa phải và thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, tâm sen rất giàu chất dinh dưỡng, không kém gì so với phần hạt. Vì vậy, lời khuyên khi ăn hạt sen tốt nhất nên ăn cả tâm sen cùng nhau. Bên cạnh đó, nhờ chứa các chất chống oxy hóa, hạt sen có thể giúp làm chậm lão hóa, làm mờ vết thâm và giúp da sáng khỏe. Vitamin và protein trong hạt sen hỗ trợ tái tạo da, cải thiện độ đàn hồi, làm sáng da, giảm nám, sạm và có thể giúp giảm mụn nhọt nhờ khả năng thanh nhiệt và điều tiết bã nhờn.

Chúng ta đều biết tâm sen rất đắng, nhiều người không thích mùi vị của tâm sen. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, người bán đã loại bỏ tâm sen trước khi tung ra thị trường. Nếu bạn cũng không thích tâm sen thì có thể mua loại đó có thể mua hạt sen như vậy.

Rửa sạch hạt sen sau đó cho vào âu, ngâm khoảng 1 tiếng với nước ấm. Nếu bạn có hạt sen tươi cấp đông thì không cần ngâm. Thực tế, hạt sen hoàn toàn không cần ngâm, vì ngâm lâu sẽ đặc biệt dễ gây mất chất dinh dưỡng, khi nấu chín mùi vị không ngon. Sau đó rửa sạch hạt sen, vớt ra để ráo nước.

Tiếp theo, chuẩn bị một nắm nhỏ đậu phộng, đậu phộng cũng là một nguyên liệu rất phổ biến, rất giàu chất dinh dưỡng. Tốt nhất nên chuẩn bị đậu phộng hạt nhỏ và vỏ màu đỏ tươi hơn. Những loại đậu phộng như vậy thích hợp để hầm hơn, trong khi những loại đậu phộng thông dụng trong cuộc sống hàng ngày có hạt lớn hơn, màu vỏ nhạt hơn nên thích hợp hơn để làm đậu phộng rang.

Sau đó rửa sạch đậu phộng và cho vào tô, thêm lượng nước ấm vừa đủ rồi ngâm trong khoảng 30 phút. Đậu phộng tuy mềm hơn hạt sen rất nhiều nhưng lại không dễ nấu nên trong trường hợp thông thường, chúng ta cần ngâm đậu phộng trước nửa tiếng.

Sau đó, chuẩn bị một lượng táo đỏ thích hợp (khoảng 4-6 quả) và khoảng 10g kỷ tử. Táo đỏ rất giàu chất sắt và các chất dinh dưỡng khác, là thực phẩm rất thân thiện với phụ nữ. Cho táo đỏ và kỷ tử vào tô, thêm một ít muối, bột mì và nước vào, rửa sạch. Vớt táo đỏ và kỷ tử ra, rửa sạch lại rồi để ráo nước. Táo đỏ và kỷ tử nên để riêng vì độ chín của chúng khác nhau.

Chuẩn bị một cây tăm và chọc những lỗ dày đặc trên bề mặt của từng quả táo đỏ, điều này sẽ giúp duy trì sự nguyên vẹn của quả táo đỏ và cũng giúp chúng tiết ra chất dinh dưỡng và vị ngọt tốt hơn. Sau khi chọc hết các lỗ, hãy đặt nó sang một bên để sử dụng sau.

Tiếp theo, chuẩn bị một đoạn củ mài hoặc 1 củ khoai lang. Hai loại nguyên liệu này ngoài mùi vị khác nhau thì chúng gần như có các thành phần dinh dưỡng tương tự nhau. Do đó tùy theo nhu cầu mà bạn sử dụng. Loại bỏ vỏ củ mài rồi rửa sạch rồi cắt thành các khối vuông nhỏ hoặc bất cứ hình dạng nào mà bạn thích (chẳng hạn như hình tròn, miếng nhỏ hoặc thành các lát).

Kế tiếp, hãy chuẩn bị nửa cây nấm tuyết. Nấm tuyết là loại loại thực phẩm rất bổ dưỡng, đặc biệt thích hợp dùng vào mùa thu đông bởi có tính dưỡng ẩm, bổ phổi.... Nấm tuyết cũng là nguyên liệu rất thân thiện với những người lớn tuổi. Ngâm nấm tuyết bằng nước ấm, sau đó rửa sạch rồi dùng tay xé thành từng miếng nhỏ, càng nhỏ càng tốt.

Sau khi tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng, bạn cho củ đã cắt nhỏ vào nồi, sau đó thêm hạt sen, táo đỏ và đậu phộng. Tiếp theo đổ lượng nước vừa đủ vào nồi, bật lửa lớn rồi đun sôi. Chỉnh lửa về mức nhỏ rồi nấu thêm khoảng 25 phút.

Sau 25 phút, chúng ta đổ nấm tuyết vào và dùng thìa khuấy đều để nấm tuyết được đun nóng tốt hơn. Đồng thời, để nấm tuyết tiết chất keo tốt hơn, hãy khuấy đều khoảng 1 phút rồi đậy nắp lại và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút.

Sau 20 phút, bạn có thể thấy nước trong nồi đã trở nên sánh đặc. Bây giờ, thêm kỷ tử đã rửa sạch trước đó vào. Tiếp theo cho lượng đường phèn thích hợp vào rồi dùng thìa khuấy thêm một lúc. Đậy nắp lại đun cho đến khi đường phèn tan hoàn toàn thì tắt bếp (thời gian khoảng 2 phút).

Lưu ý mấu chốt ở bước này là để chất keo trong nấm tuyết tiết ra thì bạn cần phải xé càng nhỏ nấm tuyết càng tốt. Phần keo bên trong nấm tuyết vì thế sẽ được tiết hết ra ngoài, mịn và thơm ngon. Ngoài ra, sau khi đun sôi chúng ta cần đun nhỏ lửa trong vài phút để nấm trắng sền sệt hơn.

Sự kết hợp giữa hạt sen và các nguyên liệu trong món ăn này tuy rất đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng, tác dụng lại không hề đơn giản chút nào, sau một thời gian kiên trì bạn sẽ đầy bất ngờ. Hạt sen giúp an thần, ngủ ngon không mộng mị. Nấm tuyết chứa polysaccharide giúp điều hòa miễn dịch, tăng cường khả năng phục hồi và bảo vệ phổi. Nó cũng giúp làm ẩm họng, giảm ho khan, và thanh nhiệt, đặc biệt hữu ích cho những người ở trong môi trường ô nhiễm hoặc có các vấn đề về hô hấp do thời tiết khô hanh. Bên cạnh đó, nấm tuyết có công dụng làm ẩm sâu, chống lão hóa và làm dịu da nhờ hàm lượng polysaccharide và các axit amin, giúp cấp ẩm như axit hyaluronic, kích thích sản sinh collagen, giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi. Ngoài ra, nấm tuyết còn chứa chất chống oxy hóa và có khả năng làm dịu, phục hồi làn da bị tổn thương hoặc nhạy cảm.