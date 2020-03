Bữa ăn khuya của những chiến sĩ làm nhiệm vụ trong khu cách ly với nồi cháo to, bim bim và nước lọc khiến ai nhìn cũng thấy nghẹn lòng

Làm việc tại các cơ sở cách ly virus Covid-19, không chỉ đội ngũ y tế mà ngay cả lực lượng công an, bộ đội, những thành viên hậu cần cũng đều phải "căng mình" suốt cả ngày hoạt động hết công suất, thậm chí là thâu đêm để đảm bảo đủ đồ dùng sinh hoạt và tiện nghi tối thiểu cho nhân dân.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh về một bữa ăn đêm của các anh bộ đội tại điểm cách ly tập trung thuộc Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một ngày làm việc cật lực, bữa ăn đêm của họ chỉ có nồi cháo trắng, những gói bim bim và nước lọc. Dù đơn giản là vậy nhưng những tình cảm ấm áp thì đã được lan tỏa vô cùng mạnh mẽ và khiến ai nhìn vào cũng không khỏi nghẹn ngào.

Bữa ăn khuya của các chiến sĩ với những lương thực đơn giản.

Nồi cháo to được nấu theo cách dã chiến.

"Bữa đêm muộn của những chiến sĩ ở KTX ĐHQG TP HCM. Bim bim, nước lọc với mì, có vậy thôi. Bim bim là do mạnh thường quân ủng hộ, mọi người cũng ủng hộ các chú bộ đội với nhé". Bài đăng do tài khoản L.P chia sẻ đã làm nhiều người rất xúc động và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ.

Trong khuôn khổ dãy hành làng, đồ ăn được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn với những nồi cháo to đặt giữa, xung quanh là chút hoa quả và nước lọc, những gói bim bim. Bữa ăn rất đạm bạc nhưng sao nhìn các anh ngồi thành hàng lối vẫn cứ thấy sao thật ấm áp, thân thương và tràn đầy nhiệt huyết.

Các anh xếp đồ ăn và ngồi ngay ngắn.

Khoảnh khắc ấm áp giữa mùa dịch căng thẳng.

Phía dưới bài viết, rất nhiều bình luận xúc động đã được để lại.

"Nhìn các anh mà thấy thương quá thương, bố mẹ ở nhà chắc cũng xót các anh lắm nhưng mà vẫn phải tỏ ra yên tâm để con đi làm nhiệm vụ".

"Bản thân mình là một người đang trong diện cách ly, mình thật sự rất cảm ơn các anh đã cho chúng mình và tất cả mọi người những trải nghiệm đáng quý. Ở trong đây không thiếu thứ gì, lại càng đậm đà tình người hơn. Mong cho dịch bệnh sớm qua đi để các anh đỡ vất vả".

"Các anh vì nhân dân thế này, chúng tôi rất cảm kích và biết ơn. Mong các anh khỏe mạnh và luôn chiến đấu kiên cường nhé".