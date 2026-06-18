FIFA World Cup 2026 đang ở giai đoạn vòng bảng với hàng loạt trận đấu mỹ mãn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn thế giới. Bên cạnh diễn biến trên sân cỏ, các chương trình bình luận trước và sau trận đấu trên truyền hình cũng nhận được nhiều sự chú ý khi mang đến những phân tích, góc nhìn đa chiều về giải đấu. Trên sóng VTV, ngoài đội ngũ bình luận viên và khách mời chuyên môn, sự xuất hiện của các MC, BTV nữ cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Trong số đó, BTV Nhung Anh là gương mặt được nhiều người nhắc đến thời gian gần đây. Theo chia sẻ từ nữ BTV, World Cup 2026 là kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp truyền hình của cô.

BTV Nhung Anh tại Bình Luận FIFA World Cup vào sáng 18/6 (Ảnh chụp màn hình)

Tại các chương trình đồng hành cùng World Cup 2026, Nhung Anh đảm nhận vai trò dẫn dắt, kết nối khách mời và bình luận viên trong những phần trao đổi trước và sau trận đấu. Bên cạnh việc điều phối nội dung chương trình, cô cũng thường xuyên đưa ra các góc nhìn, nhận định về diễn biến trận đấu, phong độ cầu thủ hay những câu chuyện bên lề của giải đấu.

Mới đây, Nhung Anh xuất hiện trong bài đăng góp ý trang phục nữ BTV thể thao của NSƯT Kim Tiến. Bà cho rằng trang phục của người dẫn chương trình thể thao "vẫn quá giống các buổi dạ hội âm nhạc, ca nhạc" và "Chưa có nét đặc trưng của 'vũ hội BÓNG ĐÁ'!". Dù trong chia sẻ của NSƯT Kim Tiến không nhắc trực tiếp tên bất kỳ MC hay BTV nào, nhưng bài đăng lại đính kèm hình ảnh của BTV Nhung Anh trong chương trình Bình Luận FIFA World Cup 2026.

Hiện tại, Nhung Anh chưa có phản hồi liên quan đến những chia sẻ này của tiền bối trong nghề.

Hình ảnh của BTV Nhung Anh được NSƯT

BTV Nhung Anh có tên thật là Nguyễn Hồng Nhung, đến từ Hà Nội. Cô hiện công tác tại Ban Thể thao VTV và đã có hơn 10 năm làm việc tại nhà đài. Trước khi xuất hiện tại World Cup 2026, Nhung Anh từng tham gia dẫn dắt, đưa tin ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế như AFF Cup, SEA Games cùng nhiều sự kiện thể thao lớn khác.

Kinh nghiệm theo dõi và tác nghiệp tại các giải đấu lớn cùng quá trình làm việc lâu năm trong lĩnh vực thể thao, Nhung Anh trở thành một trong những gương mặt quen thuộc, được người xem truyền hình đánh giá cao.

Song trái ngược với sự sôi nổi trong công việc, Nhung Anh khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô chủ yếu cập nhật các hoạt động công việc, hình ảnh tác nghiệp hoặc những chương trình mà cô tham gia dẫn dắt. Nữ BTV hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng tư hay các câu chuyện cá nhân.

Một trong những sở thích được Nhung Anh công khai là tình yêu dành cho câu lạc bộ Manchester United. Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải hình ảnh, tin tức và những chia sẻ liên quan đến đội bóng đang thi đấu tại giải Premier League.

Nhung Anh có kinh nghiệm theo dõi và tác nghiệp tại các sự kiện thể thao lớn

Nữ BTV được nhận xét là nhiệt huyết và lăn xả trong công việc

Nhung Anh cũng có những khoảnh khắc viral trên MXH như đeo mặt nạ để cosplay Kylian Mbappé khi lên sóng mùa EURO 2024

Một số hình ảnh đời thường của Nhung Anh

(Ảnh: FBNV)