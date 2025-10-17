BTV truyền hình vốn là các gương mặt thân quen trong lòng khán giả - không chỉ bởi giọng nói, phong thái dẫn mà còn vì sự gắn bó suốt nhiều năm qua. Vì thế, mỗi khi có BTV thông báo rời đài hay chuyển công tác, công chúng lại không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Mới đây, thông tin BTV Phương Thảo rời VTV9 sau 3 năm gắn bó cũng khiến nhiều khán giả quan tâm.

Tối 16/10, BTV Phương Thảo chia sẻ: “Ngày làm việc cuối cùng với danh phận VTV9er. Tạm biệt hành trình gần 3 năm được trao nhiều yêu thương và cơ hội, dù ‘nó’ hay nhiễu, hỏi, nói và ăn… không ngừng!

Còn thiếu rất nhiều những gương mặt ‘nạn nhân’ của BTV Phương Thảo, nhưng mọi người đều ở trong tim ạ!!!!”.

BTV Phương Thảo

Phía dưới bài đăng của Phương Thảo, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chia tay và chúc mừng cô ở vị trí mới. Theo đó, dù rời VTV9 - văn phòng ở TP.HCM, Phương Thảo vẫn làm việc ở VTV nhưng chuyển ra Hà Nội.

Về phần mình, Phương Thảo cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chia tay đồng nghiệp và văn phòng miền Nam, đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới ở văn phòng miền Bắc tại 43 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

BTV Phương Thảo chuyển công tác ra Hà Nội

BTV Phương Thảo sinh năm 1986 tại An Giang, từng theo học tại Đại học Cần Thơ và có nhiều năm gắn bó với vai trò BTV, trong đó có 8 năm làm việc tại VTV Cần Thơ.

Năm 2016, nữ BTV được chuyển ra Hà Nội để dẫn bản tin Thời sự trên VTV1. Cuối năm 2021 - khi BTV Hoài Anh chuyển công tác sang Ban Văn nghệ, Phương Thảo chính thức trở thành giọng đọc miền Nam đảm nhận vị trí dẫn bản tin Thời sự 19h.

Phương Thảo thời điểm dẫn Thời sự 19h

Tuy nhiên không lâu sau đó, theo vtv.vn, vì mang thai em bé thứ 2 nên cô tạm dừng công việc dẫn Thời sự 19h, chuyển công tác về VTV9 để tiện chăm con và gia đình.

Tại VTV9, Phương Thảo đảm nhận vai trò dẫn dắt các bản tin Thời sự hàng ngày và một số chương trình khác về sức khỏe. Nữ BTV tiếp tục để lại ấn tượng với khán giả nhờ chất giọng miền Nam ngọt ngào cùng hình ảnh dịu dàng, đằm thắm.

Năm 2024, trong chia sẻ với 24h, Phương Thảo tâm sự: "Trong năm 2023, điều luyến tiếc nhất của tôi là phải chia tay khán giả trên kênh sóng VTV1, chia tay chiếc ghế nóng của Bản tin Thời sự 19h mà mình luôn cố gắng phấn đấu để có thể ngồi vào. Tuy nhiên bù lại tôi có một thiên thần nhỏ đáng yêu, vẫn được gặp khán giả trên kênh sóng VTV dù ở vị trí khác".

Hiện tại, Phương Thảo chưa tiết lộ vị trí tiếp theo ở VTV nhưng khán giả vẫn đang mong đợi sẽ sớm gặp lại cô trên sóng truyền hình.

(Tổng hợp)