Sao nam Vbiz 25 năm đóng phim không một vai chính, ly hôn minh tinh quốc tế rồi tái hôn vợ kém 37 tuổi thế lại hay

Trong showbiz Việt, Quang Minh (Võ Quang Minh, sinh năm 1959) là cái tên gạo cội, gắn liền với ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả qua các tiểu phẩm hài duyên dáng. Anh từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cùng khóa với nhiều nghệ sĩ như Hồng Đào, Hồng Vân, Hữu Châu và Hữu Nghĩa. Sau khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Quang Minh từng là kép chính của đoàn kịch Kim Cương, sau đó hoạt động tại đoàn Bông Hồng vào những năm cuối thập niên 1980.

Ảnh: NSX

Năm 1990, Quang Minh sang Mỹ định cư. Tại đây, anh theo đuổi các sân khấu hài dành cho cộng đồng người Việt, đồng thời làm công việc lồng tiếng cho phim truyền hình Hong Kong. Môi trường biểu diễn ở hải ngoại đã giúp nam nghệ sĩ xây dựng hình ảnh một cây hài có lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt và khả năng tung hứng với bạn diễn.

Trong số những người đồng hành cùng Quang Minh trên chặng đường nghệ thuật, Hồng Đào là cái tên đặc biệt nhất. Cả hai từng là bạn học tại trường sân khấu, có tình cảm với nhau từ thời đại học nhưng trải qua một giai đoạn xa cách trước khi tái ngộ tại Mỹ. Sau khi Quang Minh sang Mỹ và lập gia đình, năm 1994, Hồng Đào sang Mỹ định cư. Khi gặp lại nhau, Quang Minh đã trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên và cả hai quyết định nối lại tình xưa.

Ảnh: Tư liệu

Năm 1995, Quang Minh và Hồng Đào tổ chức hôn lễ tại Mỹ. Họ dần trở thành một trong những cặp nghệ sĩ được yêu mến của sân khấu hải ngoại, ghi dấu ấn nhờ sự ăn ý trong cách diễn, tung hứng và tạo tiếng cười. Ngoài đời, cả hai có hai con gái. Cuộc sống và công việc của Quang Minh - Hồng Đào từng gắn bó chặt chẽ trong nhiều năm. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn diễn, cùng xuất hiện trong các chương trình và tiểu phẩm hài.

Dù có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Minh được biết đến rộng rãi hơn với tư cách nghệ sĩ hài sân khấu, đặc biệt ở thị trường hải ngoại thay vì một diễn viên màn ảnh. Đây cũng là lý do khi nhìn lại gia tài phim ảnh của anh, khán giả dễ nhận ra nhiều nhân vật quen mặt nhưng không phải những vai trung tâm của câu chuyện.

Ảnh cưới của Quang Minh - Hồng Đào (Ảnh: Tư liệu)

Sau nhiều năm hoạt động tại Mỹ, Quang Minh bắt đầu tham gia các dự án điện ảnh Việt Nam. Năm 2016, ông cùng Hồng Đào góp mặt trong phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, đánh dấu lần đầu cả hai cùng trở về Việt Nam đóng phim điện ảnh. Một năm sau, Quang Minh tiếp tục gây thiện cảm với vai người cha trong Em Chưa 18.

Sau đó, nam nghệ sĩ lần lượt góp mặt trong nhiều dự án như Tìm Chồng Cho Mẹ, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Qua Bển Làm Chi, Cái Giá Của Hạnh Phúc, Làm Giàu Với Ma,... Dù mỗi phim có màu sắc khác nhau, Quang Minh thường được giao những nhân vật có nét tính cách riêng, từ người cha trong gia đình đến những người đàn ông có phần điệu đà, hài hước hoặc tạo điểm nhấn cho mạch truyện.

Em Chưa 18 (Ảnh: NSX)

Ngôi Nhà Bươm Bướm (Ảnh: NSX)

Năm 2019, Quang Minh và Hồng Đào xác nhận ly hôn vào năm 2019, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm. Hồng Đào tiếp tục sinh sống tại Mỹ, duy trì hoạt động nghệ thuật và sau này trở lại màn ảnh Việt với vị thế ít ai làm lại. Cô không chỉ góp mặt trong các dự án quốc tế như Beef hay sắp tới là Tazza 4: The Song Of Beelzebub mà còn liên tục đóng những phim trăm tỷ trong nước như Mai, Quỷ Nhập Tràng, Mang Mẹ Đi Bỏ... Riêng năm 2026 cũng chứng kiến độ phủ sóng của Hồng Đào khi cô xuất hiện liên tục cùng những tên tuổi trẻ tài năng như Phương Anh Đào (Ngày Con Còn Mẹ), Võ Tấn Phát (Lên Hương) hay Steven Nguyễn (Người Mẹ Xấu).

Trong khi đó, Quang Minh dành nhiều thời gian hơn cho công việc tại Việt Nam, nhận lời tham gia các bộ phim và từng bước xây dựng lại nhịp sống sau biến cố hôn nhân.

Hồng Đào đã thành minh tinh quốc tế (Ảnh: NSX)

Sau những năm tháng khá kín tiếng về chuyện tình cảm, Quang Minh khiến công chúng bất ngờ khi công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi, người kém ông 37 tuổi. Năm 2024, Quang Minh thông báo có con trai với bạn gái trẻ, đánh dấu lần thứ ba làm cha ở tuổi 65. Đến tháng 4/2026, Quang Minh xác nhận anh và Tăng Khánh Chi đã đăng ký kết hôn từ năm 2024. Cặp đôi không đặt nặng chuyện tổ chức một đám cưới rình rang mà ưu tiên cuộc sống riêng tư, bình yên.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi (Ảnh: FBNV)

Anh từng khẳng định "với Tăng Khánh Chi là định mệnh" (Ảnh: Tư liệu)

Ở tuổi 67, Quang Minh vừa tiếp tục hoạt động nghệ thuật, vừa dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Trong năm nay, Quang Minh cũng 2 lần xuất hiện trên màn ảnh rộng với Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Ngoài ra, anh vẫn xuất hiện trong các dự án điện ảnh, duy trì thói quen tập luyện và quan tâm đến ngoại hình. Nam nghệ sĩ từng tiết lộ mình có thói quen dưỡng da, chống nắng và đi spa đều đặn, bởi anh muốn giữ gìn diện mạo để có thể tiếp tục theo đuổi nghề diễn.