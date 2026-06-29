BTC Miss Grand Vietnam ra thông báo nóng sau khi Pháo rút khỏi cuộc thi

Sau thông báo từ phía công ty quản lý của rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) về việc dừng hành trình tại Miss Grand Vietnam 2026, chiều 29/6, BTC cuộc thi cũng đã chính thức lên tiếng.

BTC Miss Grand Vietnam phát đi thông báo xác nhận: "Sau quá trình trao đổi và thống nhất với BTC, thí sinh Nguyễn Diệu Huyền không tiếp tục đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2026".

Theo BTC, quyết định này được đưa ra trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và đồng thuận giữa các bên, nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch cũng như định hướng riêng của mỗi bên trong giai đoạn hiện tại.

Đáng chú ý, thông báo từ phía Miss Grand Vietnam có nội dung tương đồng với chia sẻ trước đó của công ty quản lý Pháo khi đều nhấn mạnh việc hai bên đã trao đổi, thống nhất trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Việc Pháo rút lui khỏi Miss Grand Vietnam 2026 khiến fan sắc đẹp chưng hửng

Thông báo từ BTC Miss Grand Vietnam:

Sau quá trình trao đổi và thống nhất với BTC, thí sinh Nguyễn Diệu Huyền không tiếp tục đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2026. Quyết định được đưa ra trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và đồng thuận giữa các bên, nhằm bảo đảm sự phù hợp với kế hoạch cũng như định hướng của mỗi bên trong giai đoạn hiện tại. Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận sự hợp tác, tinh thần nghiêm túc và những đóng góp của Nguyễn Diệu Huyền trong thời gian đồng hành cùng cuộc thi. Chúng tôi chân thành cảm ơn nỗ lực của thí sinh, chúc Nguyễn Diệu Huyền nhiều sức khỏe, thành công trên chặng đường học tập, lao động nghệ thuật và các dự án sắp tới. Ban Tổ chức cũng xin gửi lời cảm ơn đến đông đảo khán giả luôn quan tâm, yêu mến và dành nhiều tình cảm cho Nguyễn Diệu Huyền cũng như Miss Grand Vietnam 2026. Chúng tôi mong khán giả tôn trọng quyết định của các bên, tiếp nhận thông tin một cách khách quan.

Trước đó, khi phía rapper Pháo thông báo rút lui, mạng xã hội có nhiều nghi vấn về việc giữa cô và BTC có xích mích. Kèm theo đó, các diễn đàn sắc đẹp cũng đưa ra nhiều giả thuyết dấy drama.

Và trong thông báo phát đi chiều 29/6, BTC Miss Grand Vietnam nhấn mạnh: "Chúng tôi mong khán giả tôn trọng quyết định của các bên, tiếp nhận thông tin một cách khách quan".

Việc Pháo rút lui từng khiến mạng xã hội dậy sóng bởi cô được xem là một trong những thí sinh gây chú ý nhất mùa giải năm nay. Ngay từ vòng sơ khảo, nữ rapper đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ màn giới thiệu đậm chất cá tính, phần ứng xử tự tin trước Hương Giang và hình ảnh khác biệt so với dàn thí sinh còn lại.

Sự xuất hiện của Pháo được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Miss Grand Vietnam 2026 khi cô vốn là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ. Chính vì vậy, quyết định dừng cuộc thi chỉ sau thời gian ngắn ghi danh khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và liên tục theo dõi động thái từ cả hai phía.

Pháo xuất hiện cùng vũ đoàn trong ngày thi Sơ khảo

Pháo bén duyên với rap từ năm 2018 nhưng đến khi tham gia chương trình King of rap mới được biết đến nhiều hơn. Với chất giọng đặc biệt, ngôn từ ấn tượng, Pháo cho ra đời hàng loạt ca khúc hit như: Một ngày chẳng nắng, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của Pháo trên YouTube đã hàng trăm triệu lượt nghe và vươn xa ra ngoài thế giới.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Tết Thỏ Ơi! của Trấn Thành. Nữ rapper cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều chương trình thực tế như Sao Nhập Ngũ 2024 hay Em Xinh Say Hi 2025. Mỗi lần xuất hiện, Pháo đều để lại dấu ấn bởi cá tính mạnh, sự tự tin cùng khả năng hoạt ngôn, xử lý tình huống khá tự nhiên.