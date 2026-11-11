BSCKII. Hồ Khánh Dung: Từ ca tam thai hiếm gặp đến vai trò của Y học bào thai trong quản lý thai kỳ nguy cơ cao

Ở tuần thai 27 tuần 6 ngày, chị Phạm Hồng Nhung mang tam thai đối diện với tình huống sản khoa đặc biệt phức tạp: sau khi một em bé chào đời, các y bác sĩ phải đánh giá liệu có thể tiếp tục duy trì thai kỳ để hai thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong tử cung hay không. Lúc này, quyết định sinh trì hoãn trong 36 giờ đã được thực hiện, đòi hỏi sự theo dõi liên tục đối với sức khỏe người mẹ, tình trạng của từng thai nhi và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Trong suốt thai kỳ này, BSCKII. Hồ Khánh Dung - Phó giám đốc Trung tâm Y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), là một trong những bác sĩ đồng hành theo dõi, đánh giá nguy cơ và cùng ê-kíp xây dựng phương án phù hợp cho sản phụ.

"Trong sản khoa mọi diễn biến có thể thay đổi rất nhanh"

Hành trình mang thai của chị Nhung không chỉ đặt ra những thách thức trong giai đoạn đầu mà còn liên tục xuất hiện những diễn biến mới, khiến việc theo dõi và xử trí phải được điều chỉnh liên tục.

Theo bác sĩ Dung, những nguy cơ được nhận diện ngay từ tuần thai thứ 12, khi hai trong ba thai nhi có khoảng sáng sau gáy tăng, đây là dấu hiệu sàng lọc cần được đánh giá chuyên sâu.

"Điều đầu tiên chúng tôi làm là giải thích rõ với gia đình rằng đây là một dấu hiệu sàng lọc, không phải là chẩn đoán, không đồng nghĩa với việc thai nhi chắc chắn mắc bất thường nhiễm sắc thể hoặc dị tật bẩm sinh. Vì vậy gia đình được tư vấn thực hiện chẩn đoán trước sinh cho 2 thai. Trên cơ sở kết quả chuyên môn và thông tin y khoa đầy đủ, chúng tôi đã đồng hành cùng gia đình trong việc lựa chọn giữ cả ba thai, đồng thời xây dựng kế hoạch theo dõi chặt chẽ cho thai kỳ", bác sĩ cho biết.

BSCKII. Hồ Khánh Dung - Phó giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec

Trong quá trình theo dõi, chị Nhung còn đối diện với các nguy cơ như rối loạn đông máu, đái tháo đường thai kỳ, dư ối và sinh non. Khi nhiều yếu tố nguy cơ cùng tồn tại, phác đồ điều trị được thay đổi từng ngày, từng giờ, bám sát tình trạng sức khỏe của thai phụ.

Theo bác sĩ Dung, đây chính là đặc điểm của Y học bào thai và Sản khoa: "Phương pháp điều trị phù hợp hôm nay chưa chắc còn phù hợp sau một hoặc hai ngày, bởi trong sản khoa mọi diễn biến có thể thay đổi rất nhanh".

Về quyết định sinh trì hoãn sau khi một thai nhi đã chào đời, lúc này ê-kíp cần đánh giá tình trạng người mẹ và các thai còn lại; nguy cơ nhiễm trùng và chảy máu; tình trạng cổ tử cung, đặc điểm bánh rau và dây rốn, cùng khả năng theo dõi, cấp cứu và chăm sóc sơ sinh của bệnh viện.

"Mục tiêu không đơn giản là kéo dài thai kỳ bằng mọi giá. Mục tiêu là kéo dài thai kỳ trong giới hạn an toàn có thể chấp nhận được, đồng thời sẵn sàng kết thúc thai kỳ hoặc thay đổi chiến lược khi nguy cơ đối với mẹ hoặc thai nhi vượt quá lợi ích của việc tiếp tục theo dõi", bác sĩ Dung chia sẻ.

Sau khi bé đầu tiên chào đời, hai bé còn lại tiếp tục được giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ

Y học bào thai: Không chỉ phát hiện bất thường, mà còn dự báo nguy cơ

Giữa bối cảnh thai kỳ có thể thay đổi nhanh chóng như trên, vai trò của Y học bào thai không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bất thường mà còn nằm ở khả năng nhận diện, dự báo các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó giúp bác sĩ chủ động xây dựng phương án theo dõi, can thiệp và sẵn sàng ứng phó khi tình trạng của mẹ và thai nhi thay đổi.

Theo bác sĩ Dung - người từng có 10 năm công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: "Trước đây, khi nhắc đến siêu âm thai, nhiều người thường nghĩ đến việc kiểm tra hình thái và xác định xem thai nhi có dị tật hay không. Tuy nhiên, Y học bào thai hiện đại có phạm vi rộng hơn. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc thai nhi đang phát triển như thế nào tại thời điểm thăm khám, mà còn phải xác định những nguy cơ có thể xuất hiện, dự báo diễn biến tiếp theo và chủ động xây dựng kế hoạch quản lý phù hợp".

BSCKII. Hồ Khánh Dung nói về vai trò của Y học bào thai

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trên siêu âm, bác sĩ sẽ đánh giá chuyên sâu về hình thái, biểu đồ tăng trưởng của thai, bánh rau, nước ối và các chỉ số huyết động của thai nhi. Từ kết quả tổng hợp, thai kỳ được phân tầng nguy cơ, xem xét nguyên nhân có thể gặp và tư vấn xét nghiệm bổ sung như chẩn đoán di truyền trước sinh, xét nghiệm bệnh lý nhiễm trùng hoặc các thăm dò khác theo chỉ định. Đây là cơ sở để tư vấn tiên lượng, xây dựng kế hoạch theo dõi và cân nhắc can thiệp trước sinh khi phù hợp.

Trung tâm kết nối hành trình chăm sóc liên chuyên khoa

Không chỉ phát hiện và quản lý các nguy cơ, Y học bào thai còn giúp kết nối các giai đoạn chăm sóc thành một quá trình liên tục, từ chẩn đoán trước sinh tới điều trị sau sinh. Điều này được thể hiện rõ trong ca tam thai của sản phụ Nhung.

Cụ thể, trên cơ sở đánh giá diễn biến thai kỳ và tiên lượng những nguy cơ có thể xảy ra, Sản khoa theo dõi sát tình trạng người mẹ, cân nhắc thời điểm tiếp tục duy trì hay kết thúc thai kỳ; Sơ sinh chuẩn bị nhân lực, phương tiện để tiếp nhận, hồi sức và chăm sóc các trẻ sinh non; Gây mê hồi sức xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cuộc sinh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu. Cùng với đó, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dược lâm sàng và các bộ phận liên quan phối hợp kiểm soát nguy cơ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình điều trị.

Theo bác sĩ Dung, Y học bào thai là cầu nối giữa chẩn đoán trước sinh và điều trị sau sinh

"Sự phối hợp giữa các chuyên khoa tạo nền tảng để ê-kíp có thể đánh giá tình huống trên nhiều phương diện, đưa ra những phương án xử trí tốt nhất cho người bệnh. Không một chuyên khoa đơn lẻ nào có thể giải quyết trọn vẹn mọi vấn đề", bác sĩ Dung chia sẻ.

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, chăm sóc toàn diện

Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec hiện là đơn vị tiên phong tại Việt Nam được đầu tư đồng bộ theo chuẩn quốc tế, xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện khép kín từ tầm soát - chẩn đoán - can thiệp - chăm sóc sau sinh. Trung tâm được tối ưu trong công tác khám, theo dõi và quản lý thai kỳ nguy cơ cao, tối ưu về sức khỏe bà mẹ và thai nhi.

Ngoài quy tụ đội ngũ chuyên gia, các bác sĩ nhiều kinh nghiệm, Trung tâm còn được trang bị cơ sở vật chất - máy móc - kỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới, giúp tầm soát phát hiện các dị tật thai sớm và chính xác.

Các y bác sĩ tại Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec

Tháng 11/2024, Trung tâm được Bộ Y tế chính thức phê duyệt thực hiện 11 kỹ thuật can thiệp bào thai, ghi nhận năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu tại một bệnh viện ngoài công lập.

"Mô hình chăm sóc tại Trung tâm không dừng lại khi em bé chào đời mà hướng tới theo dõi lâu dài sức khỏe, sự phát triển của trẻ và đồng hành cùng gia đình trong những giai đoạn tiếp theo", BSCKII. Hồ Khánh Dung cho biết.

Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec

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