BS Võ Thị Ngọc Huệ: Gìn giữ sức khỏe vùng nhạy cảm cũng chính là giữ "lửa" hạnh phúc hôn nhân

Theo BS Võ Thị Ngọc Huệ, bác sĩ sản phụ khoa với hơn 35 năm kinh nghiệm, sau quá trình sinh nở hoặc khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi tự nhiên. Không chỉ là sự suy giảm trương lực cơ vùng kín, nhiều người còn cảm thấy giảm tự tin, ngại gần gũi bạn đời hoặc không còn cảm nhận được sự thoải mái như trước trong đời sống vợ chồng.

Khi mặc cảm trở thành khoảng cách vô hình

Trong quá trình thăm khám và tư vấn, BS Võ Thị Ngọc Huệ nhận thấy phần lớn phụ nữ không tìm đến bác sĩ ngay khi nhận thấy những thay đổi của cơ thể. Rào cản lớn nhất không phải là vấn đề sức khỏe, mà là tâm lý e ngại.

"Nhiều chị em tâm sự rằng họ cảm thấy thiếu tự tin, nhưng lại ngại chia sẻ với chồng hoặc bác sĩ. Họ nghĩ đó là điều bình thường sau sinh hoặc cho rằng mình phải chấp nhận sự thay đổi theo thời gian."

Sự mặc cảm kéo dài khiến nhiều phụ nữ dần thu mình trong đời sống tình cảm. Không ít người né tránh sự gần gũi, luôn lo lắng về hình ảnh bản thân hoặc cảm thấy áp lực mỗi khi đối diện với đời sống vợ chồng. Những cảm xúc tiêu cực ấy, nếu kéo dài, có thể làm giảm chất lượng cuộc sống và tạo nên khoảng cách giữa hai người.

Mặc cảm tự ti khiến chị em né tránh chuyện gần gũi

Trẻ hóa vùng yêu toàn diện với công nghệ Vaginal Lock 8D+

Bác sĩ Võ Thị Ngọc Huệ cho biết hiện nay, trên nền y học hiện đại sự xuất hiện của Vagina Lock 8D+ đã cải thiện và có được những hiệu quả nổi bật để vùng kín được phục hồi đúng cách, người phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong sinh hoạt hằng ngày, tự tin hơn trong giao tiếp với bạn đời và có tâm lý tích cực hơn trong cuộc sống.

Được biết, Công Nghệ Vagina Lock 8D+ được xây dựng theo triết lý phục hồi toàn diện cả chức năng và thẩm mỹ.

Công nghệ tác động vào 8 điểm mấu chốt trong lòng ống âm đạo, giúp đánh thức và tái tạo 8 tầng cảm giác quan trọng:

- Se khít toàn diện từ sâu bên trong.

- Phục hồi độ săn chắc và lực co bóp tự nhiên.

- Kích hoạt khả năng tiết ẩm tự thân.

- Hỗ trợ tăng độ nhạy cảm.

- Cải thiện độ đàn hồi của hệ cơ vòng.

- Giảm cảm giác khó chịu do ma sát.

- Tăng tính thẩm mỹ, giúp vùng kín trẻ trung hơn.

- Hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vợ chồng.

Phục hồi chức năng vùng kín bằng tổ hợp công nghệ hiện đại

Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, các giải pháp chăm sóc và phục hồi chức năng vùng kín ngày càng hướng đến mục tiêu bảo tồn, hỗ trợ cải thiện sự săn chắc và trương lực cơ, giúp phụ nữ nâng cao sự tự tin và hạnh phúc hơn.

Hàng nghìn phụ nữ tìm lại sự tự tin sau khi trẻ hóa vùng kín

Theo ghi nhận từ khách hàng, nhiều phụ nữ sau sinh từ 2-3 lần hoặc bước vào tuổi ngoài 40 đã cảm nhận rõ sự thay đổi sau khi thực hiện Vagina Lock 8D+.

"Tôi từng nghĩ vùng kín lão hóa là điều không thể thay đổi. Sau khi được bác sĩ Huệ tư vấn và thực hiện, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều", một khách hàng chia sẻ.

Đối với những trường hợp gặp tình trạng giãn rộng, giảm đàn hồi, khô hạn hoặc mong muốn trẻ hóa vùng kín an toàn, việc lựa chọn đúng bác sĩ chuyên khoa và công nghệ phù hợp là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài.

Rất nhiều chị em tin tưởng lựa chọn Bác sĩ Võ Ngọc Huệ để tân trang vùng kín

Với hơn 35 năm gắn bó cùng chuyên ngành Sản Phụ khoa, Bác sĩ CKI Võ Thị Ngọc Huệ đã trực tiếp thăm khám và điều trị cho hàng chục nghìn phụ nữ gặp các vấn đề về sức khỏe và chức năng vùng kín như giãn rộng âm đạo sau sinh, lão hóa, suy giảm trương lực cơ sàn chậu và rối loạn chức năng tình dục nữ bằng công nghệ Vagina Lock 8D+.

Từng công tác tại nhiều bệnh viện lớn, cùng nhiều cơ sở y tế chuyên khoa, bác sĩ sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc với bằng CKI Sản Phụ khoa (Đại học Y Dược TP.HCM), chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp và nhiều chứng nhận đào tạo chuyên sâu về nội soi phụ khoa, siêu âm và cập nhật kỹ thuật phục hồi, bác sĩ mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa phụ nữ bỏ qua mặc cảm tự tin làm trẻ hóa vùng kín để lấy lại sức khoẻ hạnh phúc của bản thân và gia đình.

Bác sĩ Võ Ngọc Huệ có hơn 35 năm kinh nghiệm

Vì vậy, chị em nào còn gặp tình trạng vùng kín lão hóa, giãn rộng, mất cảm giác trong chuyện vợ chồng thì hãy đi thăm khám và làm đính cơ nội sinh Vaginal Lock 8D+ để phục hồi và tái tạo vùng yêu tươi mới như thời con gái ngay nhé!