BS. CKI Vũ Trung Hiếu: “Không phải mọi dấu hiệu tuổi tác đều cần được xóa đi ”

Theo thời gian, những thay đổi không chỉ diễn ra trên bề mặt da mà còn liên quan đến collagen, thể tích mô mềm và các cấu trúc nâng đỡ bên dưới.‏

‏"Nhiều khách hàng đến gặp tôi với mong muốn xóa hết nếp nhăn hoặc làm gương mặt căng hơn. Nhưng không phải dấu hiệu nào của tuổi tác cũng cần xử lý. Điều tôi quan tâm trước tiên là yếu tố nào đang khiến tổng thể gương mặt thay đổi và mức độ can thiệp nào là thực sự cần thiết", Bác sĩ Vũ Trung Hiếu chia sẻ.‏

‏Mỗi gương mặt là một "bài toán" trẻ hóa riêng

‏‏Trong khi nhiều nơi áp dụng chung một công thức đóng khung cho mọi khách hàng, Bác sĩ Hiếu lại chọn tiếp cận theo hướng "cá nhân hóa chuyên sâu". Với BS. CKI Vũ Trung Hiếu, không có hai gương mặt lão hóa giống hệt nhau: có người xẹp lún vùng thái dương khiến mặt hốc hác, có người lại bị hóp má, chảy xệ đường viền hàm. ‏

‏Theo BS. Hiếu, chìa khóa tạo nên thành công trong việc xây dựng phác đồ trẻ hóa là việc đọc vị chính xác lão hóa.‏

‏"Nhiều người nghĩ cứ có rãnh cười là phải lấp đầy. Nhưng nếu chỉ tập trung làm đầy, gương mặt rất dễ mất đi nét tự nhiên. Là bác sĩ, tôi sẽ nhìn vào cấu trúc nền tảng bên dưới, đánh giá tổng thể gương mặt để đưa ra hướng điều chỉnh phù hợp", Bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.‏

‏"Có những trường hợp, quyết định phù hợp là chưa cần làm thêm"

‏Sau khi đánh giá tình trạng, không phải lúc nào lựa chọn của bác sĩ cũng là bổ sung thêm một dịch vụ. Theo BS. Hiếu, có những mong muốn của khách hàng chưa thực sự cần thiết hoặc có thể khiến tổng thể gương mặt thay đổi nhiều hơn mức mong muốn.‏

‏"Có những khách hàng đến và nói rất rõ muốn làm gì. Nhưng nếu sau khi đánh giá tôi thấy điều đó chưa cần thiết, tôi sẽ giải thích để khách hàng hiểu vì sao. Với tôi, trẻ hóa không phải làm được bao nhiêu, mà là lựa chọn điều gì thực sự cần làm."‏

‏Khi cần can thiệp, các công nghệ như Exion, WonderFace, RF… có thể được cân nhắc và phối hợp dựa trên tình trạng, mục tiêu và đặc điểm của từng khách hàng. Công nghệ lúc này đóng vai trò là công cụ để thực hiện định hướng điều trị, thay vì trở thành điểm xuất phát của phác đồ.‏

‎

‎ ‏"Nếu thấy một nhu cầu chưa thực sự cần thiết hoặc có nguy cơ làm mất đi nét riêng của khách hàng, tôi sẽ trao đổi thẳng thắn thay vì cố gắng làm thêm. Với tôi, một kết quả đẹp là khi người khác nhận ra bạn trông tươi tắn hơn, nhưng không dễ nhận ra bạn đã thay đổi điều gì. Quan trọng nhất, gương mặt đó vẫn phải là bạn", Bác sĩ Hiếu trải lòng.‏

‏Tại SERYN Clinic, quá trình thăm khám cùng BS. Hiếu bắt đầu từ việc đánh giá 30 chỉ số liên quan đến tình trạng lão hóa. Những dữ liệu này, kết hợp với thăm khám trực tiếp và nhu cầu thực tế của khách hàng, là cơ sở để bác sĩ xây dựng định hướng trẻ hóa phù hợp cho từng trường hợp. ‏

‏Với BS. CKI Vũ Trung Hiếu, tôn trọng nét riêng cũng đồng nghĩa với việc biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên dừng lại. Bởi mục tiêu của trẻ hóa, theo anh, không phải xóa đi mọi dấu vết của thời gian, mà là giúp mỗi người trông tươi trẻ hơn theo cách vẫn thuộc về chính mình.

‏HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM THƯƠNG HIỆU SERYN‏

‏TRẺ HÓA TỪ NỀN TẢNG SINH HỌC‏

‏Hotline: 0906 666 206 ‏

‏Website: ‏ ‏seryn.vn‏

‏Fanpage: ‏ ‏https://www.facebook.com/phongkhamdakhoaseryn/‏ ‏ ‏

‏Địa chỉ:‏

‏- Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Medpro Asia: Số 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh. GPHĐ: 11149/HCM-GPHĐ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/9/2025. Thời gian làm việc hàng ngày: Từ 8 giờ 00 đến 19 giờ 00.‏

‏- Phòng khám Chuyên khoa Da liễu SERYN: Tầng 1+2, số 454 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. GPHĐ: 4903/HNO-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 25/03/2026. Thời gian làm việc hàng ngày: 7 giờ 00 đến 21 giờ Thứ 2 đến Chủ nhật.‏

‏󠁯- Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ SERYN thuộc Công ty Cổ phần Clinexa Việt Nam: Tầng 3, số 454 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. GPHĐ: 5001/HNO-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 09/7/2026. Thời gian làm việc hàng ngày: 7 giờ 00 đến 21 giờ Thứ 2 đến Chủ nhật.‏