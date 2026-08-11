Brooklyn Beckham hạnh phúc tay trong tay với vợ dạo phố giữa lúc mối quan hệ với Beckham - Victoria vẫn căng như dây đàn

Mới đây, Brooklyn Beckham cùng bà xã Nicola Peltz đã được bắt gặp quay trở lại New York sau kỳ nghỉ tại miền Nam nước Pháp. Cặp đôi xuất hiện với diện mạo tươi tắn, liên tục nắm tay không rời khi di chuyển đến nhà hàng Nobu để dùng bữa trưa. Trong lần xuất hiện này, chàng đầu bếp trẻ 27 tuổi chọn trang phục giản dị với áo phông đen kết hợp quần jeans tối màu và giày thể thao, trong khi nữ diễn viên 31 tuổi Nicola Peltz thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc áo blouse trắng phối cùng quần jeans cạp thấp.

Brooklyn Beckham tay trong tay cùng vợ dạo phố (Ảnh: BackGrid)

(Ảnh: BackGrid)

Màn xuất hiện đầy hạnh phúc của cả hai diễn ra chỉ vài ngày sau khi họ suýt đụng độ David và Victoria Beckham tại thị trấn du lịch St Tropez (Pháp). Theo các nguồn tin tại chỗ, Brooklyn và vợ đã ghé một quán kem tại đây chỉ hai ngày trước khi bố mẹ anh được nhìn thấy đi dạo qua cùng khu nghỉ dưỡng.

Dù cùng có mặt tại địa điểm du lịch nổi tiếng, Brooklyn đã hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của gia đình. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh vắng mặt trong chuyến nghỉ dưỡng hè thường niên trên chiếc siêu du thuyền trị giá 16 triệu bảng Anh của nhà Beckham. Thay vào đó, vợ chồng anh lựa chọn tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền của cha nuôi - danh ca Sir Elton John. Sự việc này gây nhiều chú ý bởi Sir Elton vốn là bạn thân thiết hơn 30 năm của David Beckham, nhưng hiện tại nam danh ca dường như đang thể hiện sự ủng hộ công khai dành cho Brooklyn giữa bão sóng gió gia đình.

Trước đó, gia đình Beckham cũng đã có chuyến đi cổ vũ giải World Cup quanh nước Mỹ. Dù sống ngay tại Mỹ, Brooklyn được cho là cố tình tránh mặt trong tất cả các sự kiện tụ họp của gia đình. Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ bắt đầu rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng kể từ đầu năm nay. Vào tháng 1, anh gây chấn động khi phát hành một bản tuyên bố dài 6 trang, công khai chỉ trích cha mẹ kiểm soát cuộc đời mình và tuyên bố rút khỏi "Thương hiệu Beckham". Brooklyn thậm chí còn tố cáo cha mẹ cố tình can thiệp vào hôn nhân của anh và khiến anh xấu hổ trong ngày cưới.

Kể từ thời điểm đó, Brooklyn cắt đứt mọi tương tác công khai, không gửi lời chúc mừng sinh nhật hay chia sẻ bất kỳ thông điệp nào dành cho cha trong ngày của Cha. Cuối năm ngoái, anh đã chặn tài khoản Instagram của David và Victoria, đồng thời yêu cầu mọi trao đổi giữa hai bên phải thực hiện thông qua đại diện pháp lý.

Mối quan hệ này tiếp tục gia tăng căng thẳng khi mới đây Brooklyn xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo cho hãng giao đồ ăn. Trong đoạn video được phát hành vào giữa tháng 6, anh khiến công chúng bức xúc khi thản nhiên chia sẻ: "Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại ngồi nhà xem FIFA World Cup 2026... Mọi chuyện dài lắm." Hành động này bị làn sóng dư luận chỉ trích gay gắt là cố tình đá xoáy cha mẹ. Nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ, vợ chồng David và Victoria đã vô cùng sụp đổ và tổn thương trước những hành động ngày càng đi quá giới hạn của con trai cả.