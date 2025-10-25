Ngày 24/10, tờ Daily Mail cho biết vấn đề sức khỏe tâm thần của Britney Spears đã đến mức báo động đỏ. Mới đây, nữ ca sĩ đã ra ngoài uống rượu cùng 1 người bạn với trạng thái liều mạng, mất kiểm soát. 1 người qua đường cho biết Britney Spears đã suýt tông trúng bạn cô trong bãi đỗ xe. Sau đó, cô lái xe tốc độ cao, bất chấp lấn sang làn đường ngược chiều, thậm chí đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp. Khi dừng đèn đỏ, nữ ca sĩ được trông thấy cho 1 thứ gì đó vào miệng. Sau khi gây náo loạn đường phố trong tình trạng bất bình thường, Britney Spears đứng trước cổng nhà suốt 20 phút do không nhớ mật khẩu mở cổng. Cô mất gần 30 phút loay hoay nhập đi nhập lại mật mã mới vào được nhà. Trên MXH, nhiều khán giả nghi vấn Britney Spears đã lạm dụng chất cấm hoặc bia rượu khi ra ngoài nên mới dãn tới hành vi liều lĩnh, không tỉnh táo đến vậy.

Trước hành vi đầy nguy hiểm của Britney Spears, Page Six đã liên hệ với bạn thân của "công chúa nhạc pop". Nguồn tin xác nhận Britney Spears đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Sau khi chồng cũ Kevin Federline phát hành hồi ký You Thought You Knew và cáo buộc Britney Spears sử dụng cocaine khi đang cho con bú, ngoại tình với 1 nữ vũ công..., nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. "Cô ấy đang hành xử mất kiểm soát và không thiết sống nữa. Anh ta giày vò, khơi dậy những nỗi đau mà Britney đã cố gắng quên đi nhiều năm qua để sống tiếp. Cô ấy sụp đổ rồi, tâm trạng đang tụt dốc rất nhanh. Chúng tôi rất lo lắng bi kịch sẽ xảy ra với cô ấy", bạn của Britney Spears nói trong nỗi lo lắng, bất an. Hiện, đại diện của Britney Spears vẫn chưa phản hồi về video nữ ca sĩ gây náo loạn đường phố.

Britney Spears lái xe trong tình trạng mất kiểm soát trên phố

Tình trạng của Britney Spears trở nên tồi tệ vì chồng cũ Kevin Federline

Thời gian qua, Britney Spears thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video kỳ lạ gây hoang mang. Tình trạng của nữ ca sĩ giống hệt Justin Bieber. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân. Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Các clip bất ổn khiến người thân thiết lo lắng cho Britney, muốn giúp đỡ cô. Tuy nhiên, do nữ ca sĩ không làm điều không sai trái, không vi phạm pháp luật nên không ai có thể can thiệp được.

Trên trang cá nhân, Britney Spears cũng không giấu giếm việc cô bị tổn thương tâm lý vì mối quan hệ căng thẳng và xa cách với các con qua bài đăng có nội dung: "Chúng ta là con người nên ai rồi cũng sẻ có những giây phút mong manh và yếu đuối. Những năm tháng khó khăn nhất trong đời tôi là khi tôi xa cách 2 con trong 3 năm trời. Tôi bị cắt đứt liên lạc, không được gọi hay nhắn tin. Tôi đã sống sót bằng việc chối bỏ nỗi đau, kết hôn với Sam và rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày".

Britney Spears hiện chủ yếu sống ở căn biệt thự tại Los Angeles, hiếm khi ra ngoài. Cô sống dựa vào đội ngũ nhân viên giúp việc, bảo vệ, trợ lý. Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, lúc nào cũng có người vây quanh "công chúa nhạc Pop". Nhưng kể từ khi ly hôn Sam Asghari năm 2023 và chia tay bạn trai Paul Soliz, Britney Spears gần như sống 1 mình, từ chối sự giúp đỡ của bạn bè.

Britney Spears từ chối mọi sự giúp đỡ của bạn bè

Nguồn: Page Six