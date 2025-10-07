Ái ngại với video mới của Britney Spears!

Thời gian qua, tình trạng sức khỏe tâm thần đầy bất ổn của Britney Spears ngày càng báo động. Cô liên tục đăng tải các video mặc đồ thiếu vải, sống trong căn hộ đầy chất thải động vật và từ chối mọi sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Đến ngày 7/10, tờ Page Six cho biết Britney Spears càng khiến khán giả ái ngại, lo lắng hơn khi nữ ca sĩ đăng tải video nhảy múa trong nhà với chiếc váy hồng gợi cảm. Điểm đáng chú ý trong clip là Britney Spears xuất hiện với chiếc đầu gối bị quấn băng, 2 cánh tay có nhiều vết bầm lớn.

Britney Spears cho biết cô bị thương do ngã cầu thang ở nhà bạn. "Công chúa nhạc pop" gây lo ngại khi nói rằng chân của cô thi thoảng bị trẹo và đau sau cú ngã, nhưng cô cũng không biết chân có bị gãy hay không. Trong video, ở 1 số khoảnh khắc, Britney Spears như sắp khóc đến nơi, rồi từ trạng thái vui vẻ chuyển sang đau buồn và nói những điều khó hiểu, rời rạc: "Các con trai của tôi đã rời đi, chúng quay về Hawaii rồi... Video khiêu vũ này là cách tôi thể hiện bản thân qua nghệ thuật... Chúa ở trên trời, con không mong nhận sự lo lắng hay thương hại, con chỉ muốn là một người phụ nữ tốt và có cuộc sống tốt hơn".

Britney Spears nhảy múa với đôi chân bị thương, cánh tay đầy vết bầm sau cú ngã cầu thang

Tình trạng tâm lý của Britney Spears ngày càng tồi tệ

Hình ảnh Britney Spears nhảy múa trong tình trạng bị chấn thương sau cú ngã cầu thang, tâm trạng biến đổi thất thường gây hoang mang. Trên MXH, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang vô cùng bất ổn khi bị thương mà còn chẳng đến bệnh viện kiểm tra, chỉ lo quay clip nhảy múa vô nghĩa. Tuy nhiên, do Britney Spears đã khóa bình luận trang cá nhân nên công chúng cũng không cách nào để lại những lời nhắn động viên, khuyên cô đi điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Britney Spears hiện chủ yếu sống ở căn biệt thự tại Los Angeles, hiếm khi ra ngoài. Cô sống dựa vào đội ngũ nhân viên giúp việc, bảo vệ, trợ lý. Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, lúc nào cũng có người vây quanh "công chúa nhạc Pop". Nhưng kể từ khi ly hôn Sam Asghari năm 2023 và chia tay bạn trai Paul Soliz, Britney Spears gần như sống 1 mình, từ chối sự giúp đỡ của bạn bè.

Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân. Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Các clip bất ổn khiến người thân thiết lo lắng cho Britney, muốn giúp đỡ cô. Tuy nhiên, do nữ ca sĩ không làm điều không sai trái, không vi phạm pháp luật nên không ai có thể can thiệp được.

Việc Britney Spears nhảy múa hở hang, sử dụng các đạo cụ nguy hiểm và ở trong căn nhà ngập chất thải khiến công chúng lo lắng

"Hành vi của Britney y hệt như những gì bạn thấy trên mạng, cô ấy có những lúc tỉnh táo, nhưng cũng có những lúc như tàu lượn siêu tốc. Cô ấy vẫn là người ngọt ngào và tốt bụng nhất. Chúng tôi luôn quan tâm đến Britney và sức khỏe của cô ấy, đồng thời đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn. Câu hỏi đặt ra là 'chúng tôi có thể giúp cô ấy như thế nào?' khi cô ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của chúng tôi", 1 nguồn tin thân cận bất lực nói.

Nguồn: Page Six