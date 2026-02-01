Bridgerton mùa 4 đánh dấu sự trở lại của loạt phim lãng mạn lịch sử đình đám trên Netflix, tiếp tục mở rộng thế giới phù hoa của giới quý tộc Anh bằng một câu chuyện tình mới giàu kịch tính và cảm xúc. Phần phim này được phát hành theo hai đợt, trong đó 4 tập đầu đã lên sóng từ ngày 29/1 vừa qua và phần còn lại dự kiến ra mắt vào cuối tháng 2.

Lần này, diễn biến chính được trao cho Benedict Bridgerton do Luke Thompson thủ vai, người con trai thứ hai của gia đình Bridgerton - cùng Sophie Baek, nhân vật do Yerin Ha đảm nhận, lấy cảm hứng từ hình mẫu Lọ Lem khi xuất thân là một người hầu vô danh. Bộ phim hiện đang nhận về phản hồi tích cực từ giới phê bình với số điểm 80 trên Rotten Tomatoes, cho thấy Bridgerton vẫn giữ được sức hút nhờ cảm xúc lãng mạn đặc trưng, phần nhìn chỉn chu và khả năng làm mới công thức quen thuộc qua từng mùa.

Chuyện tình Lọ Lem chưa bao giờ là cũ?

Chuyện tình Lọ Lem có vẻ chưa bao giờ là cũ, ít nhất là với Bridgerton mùa 4, khi Netflix tiếp tục đặt niềm tin vào một mô típ đã quá quen thuộc nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn nếu được kể lại bằng lớp áo mới. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết An Offer from a Gentleman của Julia Quinn, mùa phim này xoay quanh Benedict Bridgerton, người con thứ hai phóng khoáng, nghệ sĩ và luôn lạc nhịp với những chuẩn mực cứng nhắc của giới thượng lưu London.

Mọi thứ khởi đầu bằng một buổi dạ hội hóa trang xa hoa, nơi Benedict phải lòng một quý cô áo bạc bí ẩn, một khoảnh khắc đúng chất cổ tích với ánh nến, âm nhạc và những cái nhìn lướt qua đầy mê hoặc. Nhưng cũng giống như Lọ Lem, người phụ nữ ấy biến mất trước khi danh tính được hé lộ, để lại trong Benedict một nỗi ám ảnh lãng mạn kéo dài cùng chiếc bao tay bạc. Quý cô này thực chất là Sophie Baek, một cô gái xuất thân thấp kém, sống dưới thân phận người hầu và chịu sự kiểm soát hà khắc của mẹ kế.

Bridgerton mùa 4 không che giấu tham vọng làm mới mô típ quen thuộc bằng cách đặt Sophie vào một bối cảnh gai góc hơn, nơi cô không chỉ là nàng Lọ Lem chờ được giải cứu mà còn là một người phụ nữ phải tự xoay xở để tồn tại trong xã hội phân tầng khắc nghiệt. Điểm thú vị nằm ở chỗ định mệnh đưa Benedict và Sophie gặp lại nhau trong hoàn cảnh hoàn toàn khác, khi anh không hề nhận ra người con gái trước mắt chính là bóng hình từng khiến mình rung động. Cách kể chuyện này giúp Bridgerton duy trì sự lãng mạn cần thiết của cổ tích, đồng thời tạo ra kịch tính từ sự chênh lệch về thân phận và nhận thức.

Tuy nhiên, chính sự trung thành với mô típ Lọ Lem cũng trở thành con dao hai lưỡi của mùa phim. Ở mặt tích cực, Bridgerton mùa 4 chứng minh rằng một câu chuyện cũ vẫn có thể cuốn hút nếu được đầu tư về mặt cảm xúc, hình ảnh và nhịp điệu. Những cảnh khiêu vũ tiếp tục là đặc sản của series, với phần dàn dựng công phu, ánh sáng lộng lẫy và âm nhạc hiện đại được phối lại, tạo nên cảm giác vừa cổ điển vừa đương đại. Mối quan hệ giữa Benedict và Sophie được xây dựng chậm rãi hơn, cho phép khán giả nhìn thấy quá trình trưởng thành của nhân vật nam, từ một người đàn ông sợ cam kết, quen yêu trong chốc lát, đến việc buộc phải đối diện với trách nhiệm, lựa chọn và cái giá của tình yêu nghiêm túc.

Ở chiều ngược lại, điểm hạn chế của việc bám vào công thức Lọ Lem là cảm giác quen thuộc đôi khi chuyển thành dễ đoán. Không ít khán giả tỏ ra thiếu kiên nhẫn với nhịp phim chậm hơn so với các mùa trước, đặc biệt khi câu chuyện trung tâm chiếm quá nhiều thời lượng. Một số tuyến phụ của các thành viên khác trong gia đình Bridgerton được cài cắm nhưng chưa đủ độ sâu, khiến tổng thể mùa phim có phần mất cân bằng. Việc tập trung gần như tuyệt đối vào chuyện tình của Benedict và Sophie khiến thế giới xã hội rộng lớn vốn là điểm mạnh của Bridgerton bị thu hẹp lại, làm giảm đi cảm giác đa tầng và sôi động từng giúp series này ghi điểm.

Đáng chú ý, một điểm cũng gây nhiều tranh luận trong Bridgerton mùa 4 nằm ở cách bộ phim xử lý các phân cảnh 18+, vốn từng là dấu ấn khiến series này trở nên khác biệt so với những phim cổ trang lãng mạn khác. So với các mùa trước, đặc biệt là mùa 1 và mùa 2, những cảnh thân mật trong mùa 4 rõ ràng đã được tiết chế đáng kể, cả về tần suất lẫn mức độ táo bạo. Thay vì những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, giàu nhục cảm và mang tính giải phóng như từng thấy ở Daphne hay Anthony, các cảnh 18+ trong mùa 4 thiên nhiều về sự chừng mực, kín đáo và an toàn. Không ít khán giả cảm thấy những phân đoạn này thiếu đi sự mãnh liệt cần thiết để phản ánh sức hút thật sự giữa các nhân vật, nhất là khi câu chuyện tình yêu vốn đã được xây dựng chậm rãi khiến người xem chán ngán.

Diễn xuất cùng nhan sắc ấn tượng của cặp đôi chính

Nếu câu chuyện Lọ Lem là lớp nền quen thuộc bước đầu thu hút khán giả thì chính diễn xuất và chemistry của cặp đôi chính mới là yếu tố khiến Bridgerton mùa 4 giữ được sức hút cảm xúc. Sophie Baek do Yerin Ha thủ vai nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích nhờ cách xây dựng có chiều sâu và giàu nội lực. Sophie dù mang hình mẫu Lọ Lem nhưng không hề thụ động hay mơ mộng viển vông. Xuất thân thấp kém và lớn lên trong sự kiểm soát khắc nghiệt của mẹ kế khiến cô sớm học cách tự bảo vệ mình, giữ lòng tự trọng và ý thức rất rõ về giá trị cá nhân. Sophie khao khát được yêu thương nhưng không đánh đổi phẩm giá để bước vào thế giới thượng lưu, chính sự tỉnh táo ấy tạo nên một nhân vật nữ vừa mong manh vừa kiên định.

Yerin Ha thể hiện Sophie bằng lối diễn tinh tế, không bi kịch hóa hoàn cảnh mà thay vào đó là những khoảng lặng giàu sức nặng cảm xúc. Về mặt hình ảnh, Yerin sở hữu vẻ đẹp thanh khiết và cổ điển với đường nét mềm mại, gương mặt nhỏ và sống mũi thanh tú. Visual mang đậm nét Á Đông của cô tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa cộng đồng quý tộc Anh, khiến Sophie vừa lạc lõng vừa nổi bật đúng với tinh thần nhân vật. Khoảnh khắc xuất hiện tại dạ hội hóa trang trong bộ váy bạc trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất mùa phim khi Sophie hiện lên vừa lộng lẫy vừa bí ẩn, như một giấc mơ đẹp nhưng khó nắm bắt.

Đặt cạnh Sophie là Benedict Bridgerton do Luke Thompson đảm nhận, một nhân vật vốn quen thuộc với khán giả nhưng được làm mới đáng kể trong mùa này. Luke Thompson mang đến cho Benedict vẻ quyến rũ phóng khoáng của một nghệ sĩ nhưng đồng thời khắc họa rõ sự bất ổn và sợ cam kết ẩn sau bề ngoài tự do ấy. Diễn xuất của anh thuyết phục ở những phân đoạn Benedict bị giằng co giữa cảm xúc bốc đồng và mong muốn được yêu một cách nghiêm túc, để rồi chìm đắm trong những ảo mộng về cô gái bí ẩn khiến mình say đắm từ lần đầu tiên.

Chemistry giữa Luke Thompson và Yerin Ha không đến từ những cử chỉ quá đà mà được xây dựng bằng ánh nhìn, khoảng cách và sự dè chừng đầy kìm nén. Chính sự chậm rãi và thiếu hoàn hảo trong tương tác của hai nhân vật khiến mối quan hệ này trở nên chân thật và day dứt hơn. Nhờ diễn xuất chắc tay và nhan sắc nổi bật của cặp đôi chính, Bridgerton mùa 4 không chỉ thuyết phục về mặt thị giác mà còn tạo được sự kết nối cảm xúc, biến một chuyện tình quen thuộc thành hành trình yêu vừa lãng mạn vừa day dứt, vừa khiến khán giả dễ dàng tin và đồng hành cùng từng lựa chọn của nhân vật.

Chấm điểm: 3/5

Tổng thể, Bridgerton mùa 4 ghi điểm ở chemistry lãng mạn tự nhiên giữa hai nhân vật chính và phần hình ảnh vẫn giữ được sự lộng lẫy, chỉn chu mang tính nhận diện của toàn bộ loạt phim, từ bối cảnh, trang phục cho tới những cảnh khiêu vũ giàu tính trình diễn. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất lại nằm ở chính cốt truyện khi câu chuyện tình Lọ Lem được triển khai theo hướng an toàn và dễ đoán, thiếu những cú rẽ bất ngờ đủ mạnh để tạo dấu ấn riêng. Nhịp phim chậm hơn so với các mùa trước, trong khi nhiều tuyến nhân vật phụ được cài cắm nhưng phát triển hời hợt, khiến tổng thể mùa phim thiếu đi cảm giác đa tầng từng là lợi thế của Bridgerton.

Vì vậy, nếu 4 tập cuối không tạo ra cú bứt phá đủ mạnh, Bridgerton mùa 4 nhiều khả năng vẫn chỉ được nhớ đến như một phần phim an toàn, dễ xem và dễ cảm, phục vụ tốt nhu cầu giải trí nhẹ nhàng hơn là mang lại một dấu ấn thực sự mới mẻ hay nổi bật trong chặng đường dài của series.