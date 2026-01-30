Nửa đời người xem phim 18+ chưa thấy hầu gái nào sang cỡ này: Tinh túy dồn hết lên mặt, đẹp quá thể quá đáng

Bridgerton 4 - bộ phim 18+ đình đám của Netflix đang trở thành tâm điểm chú ý ở thời điểm hiện tại, không chỉ bởi câu chuyện tình yêu lãng mạn mang màu sắc cổ tích, mà còn nhờ sự xuất hiện của một gương mặt hoàn toàn mới: Yerin Ha trong vai nữ chính Sophie Baek.

Lấy bối cảnh thời kỳ Nhiếp Chính tại Vương quốc Anh, phim 18+ Bridgerton 4 tiếp tục đưa khán giả bước vào thế giới xa hoa của giới quý tộc, nơi danh dự, địa vị và những quy tắc khắt khe chi phối mọi mối quan hệ tình cảm. Ở mùa 4, câu chuyện tập trung vào Benedict Bridgerton, người đàn ông hào hoa, phóng khoáng và luôn khao khát được sống theo cách riêng của mình.

Mạch truyện mở ra bằng một buổi dạ tiệc hóa trang lộng lẫy do phu nhân Violet Bridgerton tổ chức. Giữa không gian rực rỡ ánh đèn và âm nhạc, Benedict bất ngờ rơi vào tình yêu sét đánh một quý cô đeo chiếc mặt nạ bạc bí ẩn. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến hình bóng người phụ nữ ấy ám ảnh tâm trí anh, thôi thúc Benedict lao vào hành trình tìm kiếm nàng giữa giới thượng lưu London.

Tuy nhiên, có nằm mơ Benedict cũng chẳng thể ngờ rằng quý cô năm ấy chính là Sophie Baek nữ hầu gái của gia đình Araminta Gun. Mối tình giữa một quý ông danh giá và một cô gái không địa vị nhanh chóng trở thành phép thử đầy nghiệt ngã, đẩy cả hai vào cuộc giằng xé giữa khát khao yêu đương và rào cản giai cấp gần như không thể vượt qua.

Ngay khi phim lên sóng, Yerin Ha đã trở thành cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Dù đảm nhận vai một người hầu - tầng lớp thấp kém trong xã hội thượng lưu, nữ diễn viên vẫn toát lên hào quang nữ chính rõ rệt. Cô sở hữu gương mặt đẹp lạ, có nét sang trọng tự nhiên, nhờ đó không hề bị lạc quẻ khi đứng cạnh nam chính trong những khung hình xa hoa đặc trưng của series phim 18+ Bridgerton.

Đáng chú ý hơn cả là diễn xuất của Yerin Ha. Nhiều người dành lời khen cho lối diễn tự nhiên, linh động của cô. Yerin Ha khiến khán giả không cảm giác đang xem diễn viên diễn, mà khiến họ như thực sự bị cuốn vào thế giới của câu chuyện. Từng ánh mắt, cử chỉ hay biểu cảm đều được thể hiện vừa vặn, giúp Sophie Baek hiện lên sống động, giàu nội tâm và dễ tạo đồng cảm.

Yerin Ha được khen ngợi cả về diễn xuất lẫn nhan sắc, đủ sức đóng nữ chính trong một thương hiệu phim 18+ lớn như Bridgerton.

Trên mạng xã hội, loạt phản hồi tích cực liên tục xuất hiện, cho rằng Yerin Ha không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình mà còn đủ khả năng gánh vác vai nữ chính trong một thương hiệu phim 18+ lớn như Bridgerton. Không ít ý kiến nhận định, chính màn thể hiện thuyết phục của cô là một trong những yếu tố quan trọng giúp Bridgerton 4 nhanh chóng tạo được hiệu ứng tích cực, bất chấp cái bóng rất lớn từ các mùa trước.