Brad Pitt mất một năm tìm vàng trong bất động sản tranh chấp với Angelina Jolie

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ phiên bản nước Anh số ra tháng 7-8/2022, Brad Pitt tiết lộ về một lần bị lừa liên quan đến bất động sản chung của anh với vợ cũ Angelina Jolie ở Pháp - điền trang Château Miraval.

Brad Pitt từng bị lừa liên quan đến điền trang Château Miraval.

Ngôi sao "Once Upon A Time In Hollywood" cho biết, một người đàn ông từng nói với anh rằng một trong những chủ sở hữu của điền trang Château Miraval đã đánh cắp số vàng trị giá hàng triệu USD vào thời trung cổ và chôn nó trong khuôn viên lâu đài cổ.

Brad thú nhận, bằng một cách nào đó anh đã tin tưởng lời của người đó và bị ám ảnh về kho báu. Trên thực tế, anh đã rất phấn khích và dành một năm trời để tìm kiếm số vàng nói trên. Đáng tiếc, anh không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng giá, còn phát hiện người cung cấp thông tin cho anh thời điểm đó đang tìm cách đầu tư vào một công ty radar.

Tài tử sinh năm 1963 gọi đó là một trải nghiệm "khá ngu ngốc". Tuy nhiên, anh không hề tức giận bởi “đó là cuộc săn thú vị”.

Lý giải cho sự nhẹ dạ của mình, Brad cho rằng bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ. "Có lẽ nó liên quan đến nơi tôi lớn lên. Bởi vì luôn có những câu chuyện về kho vàng ẩn giấu trong dãy núi Ozark (Mỹ)", anh nói.

Brad Pitt dành một năm tìm vàng trong khuôn viên lâu đài ở Pháp trước khi phát hiện bị lừa.

Dù không có vàng, bất động sản ở Pháp này theo một cách hiểu nào đó đã mang đến kho báu cho Brad. Theo đó, vườn nho đã giúp anh thành lập một trong những doanh nghiệp sản xuất rượu vang hoa hồng hàng đầu thế giới, trị giá hàng triệu USD.

Đáng tiếc, Château Miraval cũng khiến ngôi sao "Fury" vướng vào kiện tụng với vợ cũ Angelina Jolie.

Brad Pitt và Angelina Jolie mua bất động sản này vào năm 2008 với giá 18,4 triệu USD. Hai người cùng đứng tên sở hữu, mỗi người có 50% cổ phần.

Lúc còn hạnh phúc, họ lên kế hoạch nuôi dạy các con tại đây và xây dựng cơ sở kinh doanh rượu vang của gia đình. Đây cũng là nơi chứng kiến đám cưới của "Ông bà Smith" vào năm 2014.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Angelina đã bí mật bán cổ phần của mình cho cho doanh nhân người Nga Yuri Shefler.

Hồi tháng 2, ông bố 6 con đã kiện vợ cũ ra tòa với lý do người đẹp "Maleficent" bán cổ phần bất hợp pháp. Đơn kiện cáo buộc, Angelina bán cổ phần mà không thông qua chồng cũ dù cả hai từng thỏa thuận không được bán cổ phần nếu không có sự đồng ý của bên còn lại và Brad được quyền ưu tiên số một mua lại số cổ phần đó. Phía Brad Pitt tin rằng Angelina Jolie cố tình “gây hại” chồng cũ.

Vào đầu tháng này, Brad tiếp tục đệ đơn yêu cầu Tòa án Thượng thẩm của California mở phiên tòa xét xử vụ kiện tụng giữa anh và vợ cũ.

Brad Pitt và Angelina Jolie vướng kiện tụng liên quan đến cổ phần hai người sở hữu trong Château Miraval.

Theo Page Six