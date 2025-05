Bông hồng lai được nhắc tới nhiều nhất ở Em xinh

Nhà sản xuất Em xinh say hi đã trao cơ hội cho một loạt tên tuổi mới của thị trường. Xếp trên nhóm tân binh là những nghệ sĩ đã khẳng định tài năng, nhưng cần bệ phóng nổi tiếng như Muộii, Danmy, Chi Xê, Hoàng Duyên, Mỹ Mỹ. Từ thành công của Dương Domic ở Anh trai say hi, Em xinh say hi có cơ sở để tiếp tục hành trình "mài ngọc thô".