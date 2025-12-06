Bồn cầu vỡ cắt toạc lưng bé gái, cảnh báo ẩn họa trong nhà vệ sinh

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, bé đi vệ sinh rồi leo lên bồn cầu để treo đồ. Bất ngờ bồn cầu bằng sứ vỡ toang khiến bé té xuống và bị mảnh sứ cắt vào vùng lưng gây ra vết thương nghiêm trọng. Bệnh nhi ngay lập tức được gia đình đưa tới cơ sở y tế gần nhà sơ cứu rồi tiếp tục chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng mất máu cấp.

Bé gái được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu với vết thương nghiêm trọng ở vùng lưng

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân ê kíp bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường truyền, giảm đau, băng ép vết thương và tiến hành hội chẩn khẩn giữa các chuyên khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại thận – Tiết niệu để đánh giá toàn diện mức độ tổn thương. Sau xử trí ban đầu, bệnh nhi được xử trí khâu vết thương và điều trị chuyên sâu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng lâu dài.

BS-CKII Nguyễn Thụy Trang, phụ trách khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất cảnh báo, đây là tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng đang diễn ra khá phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều trẻ có thói quen leo trèo, đứng lên bồn cầu, lavabo hoặc các bề mặt bằng sứ, kính và vật liệu dễ vỡ, tiềm ẩn nguy cơ vỡ các thiết bị dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho mạch máu, dây thần kinh, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ leo lên bồn cầu hoặc các vật dụng tương tự trong nhà vệ sinh; đồng thời hướng dẫn trẻ kỹ năng an toàn khi sinh hoạt, đặc biệt trong không gian nhỏ và trơn trượt như nhà tắm. Nếu tai nạn xảy ra và trẻ chảy máu nhiều, người lớn cần giữ bình tĩnh, dùng gạc hoặc khăn sạch đè trực tiếp lên vùng tổn thương để cầm máu tạm thời, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.