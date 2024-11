Ngày 8/11, bom tấn Red One (Mật Mã Đỏ) đã chính thức khởi chiếu tại các các rạp phim nội địa, hứa hẹn sẽ là siêu phẩm giải trí hot nhất nhì dịp Giáng Sinh tới. Tính đến 14 giờ, Red One đã thu về hơn 550 triệu đồng tiền bán vé, nâng tổng doanh thu tại thị trường Việt Nam lên hơn 1.9 tỷ đồng, tính thêm cả suất chiếu sớm hôm qua 7/11. Với phong độ thu hút khán giả ổn định như này, bộ phim nhà Amazon được đánh giá sẽ còn bùng nổ hơn tại các rạp chiếu trên toàn quốc trong thời gian tới.

Trailer chính thức của Red One

Bộ phim dù mới chiếu nhưng đã thu về doanh thu cực ấn tượng

Red One lấy bối cảnh tại một chiều không gian nơi các nhân vật thần thoại như Ông già Noel (Santa Claus), nhân mã, yêu tinh… cùng chung sống hòa bình, song song với thế giới loài người. Ông già Noel (J.K. Simmons) hưởng thụ một cuộc sống tiện nghi, giàu có với thiết bị công nghệ tối tân được lắp đặt xung quanh căn biệt thự ở Bắc Cực. Một ngày nọ, Ông già Noel đột nhiên mất tích ngay trước thềm Giáng Sinh. Để cứu nguy cho dịp lễ cuối năm, Đội trưởng đội an ninh Bắc Cực Callum Drift (The Rock) “bắt tay” với tình báo viên Jack O’Malley (Chris Evans) nhằm giải cứu Ông già Noel trước khi quá muộn.

Red One đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa The Rock và Chris Evans

Khai thác chủ đề Giáng Sinh, Red One lôi kéo sự chú ý đông đảo của khán giả đại chúng, không chỉ bởi những pha hành động mãn nhãn và hài hước, mà còn đánh dấu lần đầu The Rock và Chris Evans hợp tác với nhau. Dự án điện ảnh này cũng chứng kiến màn hội ngộ giữa siêu sao Vua Bọ Cạp và đạo diễn Jake Kasdan sau 2 phần Jumanji đại náo phòng vé. Cùng với “kiều nữ gốc Á” Lucy Liu và tài tử gạo cội J.K. Simmons, tuy Red One quy tụ dàn cast “không phải dạng vừa” nhưng chất lượng của bộ phim bị nhận xét “không khác gì một bộ phim kinh phí thấp”, dễ đoán dễ quên qua 3 phút trailer.

Tuy sở hữu dàn cast chất lượng nhưng bộ phim không được giới chuyên môn đánh giá cao

Nhận định này có phần gây tranh cãi nhưng không phải không có cơ sở bởi sự góp mặt của The Rock. Nam diễn viên đình đám từng được mệnh danh là “bảo chứng phòng vé”, đem lại doanh thu cực khủng qua mỗi dự án anh tham gia. Tuy nhiên, chính vì liên tục đảm nhận kịch bản hành động hài hước với mô típ quen thuộc, nên The Rock vô tình tự “đóng băng” đất diễn xuất của mình, 2 chục năm khó thoát vai “gã đô con rỗng tuếch.” Chính vì vậy, nhiều người chưa xem cũng đã có thể “đoán già đoán non” tình tiết, thậm chí nội dung và cả lời thoại của tựa phim Giáng Sinh này.

Bỏ qua vấn đề này sang một bên, tâm điểm của người hâm mộ nhanh chóng hướng sang Chris Evans - “Đội trưởng Mỹ” vạn người mê. Sở hữu nhan sắc vừa thư sinh, vừa hào hoa lãng tử, Chris Evans là người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ từ những năm đầu thập niên 2000. Anh chàng còn gây ấn tượng với body săn chắc, 6 múi "căng đét” như tượng tạc. Nhờ vẻ ngoài “cực phẩm” này, nam thần sinh năm 1981 được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022. Tạm biệt vũ trụ Marvel, Chris Evans được mong đợi sẽ phá vỡ hình tượng “thanh niên nghiêm túc” của Captain America qua vai diễn trong Red One, quay trở lại phong cách dí dỏm, hài hước trứ danh.

Chris Evans là thỏi nam châm hút fan nhờ sắc vóc như tượng tạc

Ê-kíp Red One phải đối mặt với không ít kiếp nạn để có thể đưa bộ phim lên màn ảnh rộng. Hồi tháng 4, quá trình sản xuất gặp trở ngại khi The Rock liên tục thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp khi quay phim. Cụ thể, nam tài tử bị tố cáo cố tình đến muộn tận 8 tiếng so với lịch trình, khiến đoàn phim phải loay hoay sắp xếp lại thời gian để khớp với tiến độ. Anh chàng còn bị phát hiện bắt trợ lý vứt bỏ những chai đựng nước tiểu vì không muốn “giải tỏa” ở trường quay.

Dân chúng đang dần ngán ngẩm The Rock vì anh mắc bệnh ngôi sao

Hậu quả của loạt hành vi khó chấp nhận được của The Rock là Red One bị trì hoãn từ năm 2023 đến tận tháng 9 năm nay, ảnh hưởng trực tiếp tới công sức của đội ngũ làm phim và kinh phí. Được biết, khoản đầu tư ban đầu là 200 triệu USD, nhưng vì những rắc rối của The Rock nên con số đó đã vượt mức 250 triệu USD, đồng nghĩa với việc tốn thêm 50 triệu USD. Điều này có nghĩa Red One không chỉ là dự án đắt đỏ nhất từng được Amazon “ấp ủ” mà còn là tựa phim Giáng Sinh có mức đầu tư khủng nhất từ trước tới nay. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, Red One phải thu về ít nhất 500 triệu USD mới có thể hòa vốn.

Red One vẫn là một bộ phim giải trí đáng xem cho dịp Giáng Sinh tới

Hiện Red One đang được công chiếu tại các phòng vé trên toàn quốc.