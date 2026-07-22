Bom tấn dân quốc của "đỉnh lưu" vừa lên sóng đã bị chê tơi tả, may sao cặp phụ "vô danh" gánh còng lưng

Lên sóng từ ngày 19/7 trên Tencent và iQiyi, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn được kỳ vọng là một trong những dự án dân quốc đáng chú ý của năm nay nhờ sự góp mặt của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Nhưng trái với mong đợi, bộ phim nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì kịch bản phi logic, lời thoại gây tranh cãi và diễn xuất của cặp đôi chính chưa đáp ứng kỳ vọng. Dù được đầu tư lớn, tác phẩm vẫn bị nhận xét thiếu sức hút và chưa tạo được dấu ấn.

Dẫu vậy, giữa hàng loạt lời chê, tuyến tình cảm của cặp đôi phụ Lý Bá Tắc (Từ Chấn Hiên) và Hải Đường Thanh (Vương Tử Tô) lại bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều phân cảnh của cặp đôi được chia sẻ rộng rãi trên Weibo và Douyin, trong khi không ít khán giả còn cho rằng sức hút của tuyến phụ thậm chí lấn át cả chuyện tình của 2 nhân vật chính.

Cặp đôi phụ Lý Bá Tắc và Hải Đường Thanh đang viral trên mạng xã hội.

Khác với hình tượng nữ phụ "bánh bèo" thường thấy, Hải Đường Thanh là một cô đào nổi tiếng đồng thời mang thân phận đặc biệt khi âm thầm thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức bí mật. Thông minh, bản lĩnh và luôn làm chủ tình huống, cô không ngần ngại sử dụng sự sắc sảo của mình để đạt được mục đích.

Lần đầu Hải Đường Thanh gặp Lý Bá Tắc cũng là một trong những phân cảnh khiến khán giả thích thú nhất. Sau khi lấy chiếc ví của quản gia Lý Tài để phục vụ kế hoạch điều tra, Hải Đường Thanh bị Lý Bá Tắc chặn lại. Thay vì hoảng hốt hay tìm cách bỏ chạy, cô bất ngờ giả vờ cởi áo để chứng minh mình vô tội khiến vị thiếu gia xuất thân từ gia đình danh giá đỏ mặt, lúng túng quay người bỏ đi. Chỉ khi anh rời khỏi, Hải Đường Thanh mới bình thản lấy chiếc ví từ trong người ra với nụ cười đầy tinh quái.

Từ đó, mối quan hệ giữa họ phát triển theo hướng vừa hài hước vừa lãng mạn. Ban đầu, Hải Đường Thanh nhiều lần tiếp cận Lý Bá Tắc chỉ để thực hiện nhiệm vụ, từ giả vờ bị thương nhờ anh cõng, lợi dụng sự tin tưởng để qua trạm kiểm soát cho đến liên tục "thả thính" bằng những câu nói nửa đùa nửa thật. Trái ngược với sự chủ động của Hải Đường Thanh, Lý Bá Tắc lại là mẫu công tử chân thành và có phần ngây ngô trong chuyện tình cảm. Mỗi lần bị trêu chọc, anh đều đỏ mặt, cố giữ khoảng cách nhưng cuối cùng vẫn không nỡ từ chối hay bỏ mặc cô.

Điều khiến chuyện tình này được yêu thích không chỉ nằm ở mô-típ "nữ chủ động, nam đơn thuần", mà còn ở sự thay đổi trong cảm xúc của 2 nhân vật. Hải Đường Thanh vốn chỉ xem Lý Bá Tắc là quân cờ trong kế hoạch, nhưng dần bị sự chân thành và bao dung của anh lay động. Về phía Lý Bá Tắc, dù biết bản thân từng nhiều lần bị lừa và lợi dụng, anh vẫn lựa chọn tin tưởng, trở thành một trong số ít người mà Hải Đường Thanh dám mở lòng sau những tổn thương trong quá khứ.

Bên cạnh kịch bản tuyến phụ được đánh giá có sức hút, diễn xuất của Từ Chấn Hiên và Vương Tử Tô cũng nhận nhiều lời khen. Vương Tử Tô gây ấn tượng khi thể hiện một Hải Đường Thanh vừa quyến rũ, sắc sảo nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi đau. Trong khi đó, Từ Chấn Hiên mang đến hình ảnh Lý Bá Tắc hiền lành, ấm áp với những biểu cảm tự nhiên, đặc biệt ở các phân cảnh ngượng ngùng trước sự chủ động của đối phương.

Đáng chú ý, chemistry của 2 diễn viên được đánh giá là vượt ngoài mong đợi. Từ ánh mắt, biểu cảm đến cách tung hứng trong từng phân cảnh đều tạo cảm giác tự nhiên, giúp chuyện tình của Lý Bá Tắc và Hải Đường Thanh trở nên cuốn hút. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều khán giả thậm chí còn bày tỏ mong muốn đoàn phim tăng thêm thời lượng cho cặp đôi này, đồng thời cho rằng họ đã trở thành điểm sáng hiếm hoi của một bộ phim đang gây nhiều tranh cãi.

Với chuyện tình cuốn hút, thiết lập nhân vật mới mẻ cùng màn kết hợp ăn ý của Từ Chấn Hiên và Vương Tử Tô, cặp đôi phụ Lý Bá Tắc và Hải Đường Thanh đang dần trở thành "át chủ bài" của Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn. Thậm chí, không ít khán giả thừa nhận họ tiếp tục theo dõi bộ phim chỉ để chờ những phân cảnh xuất hiện của cặp đôi này. Đó cũng là điều hiếm hoi giúp Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn ghi điểm giữa hàng loạt ồn ào kể từ khi lên sóng.