Liên hoan phim quốc tế Cannes - một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất thế giới – không chỉ là nơi quy tụ các ngôi sao thảm đỏ, mà còn là điểm hẹn của những nhà làm phim tài năng và thị trường bản quyền sôi động. Năm nay, đoàn Việt Nam tham gia mạnh mẽ với nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh, văn hóa và du lịch ấn tượng. Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của dự án bom tấn được giới chuyên môn và khán giả kỳ vọng rất cao: Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (The Last Secret Of The First Emperor) trong đó Johnny Trí Nguyễn vừa giữ vai trò diễn viên chính vừa đảm nhận vị trí chỉ đạo võ thuật.

Johnny Trí Nguyễn tung video giới thiệu bom tấn mới tại Cannes

Ngay khu vực Chợ phim (Marché du Film) – nơi giao thương phim quốc tế sầm uất nhất thế giới, công ty BHD lần đầu tiên công khai video giới thiệu bộ phim đầy ấn tượng này đến các nhà phát hành phim hàng đầu toàn cầu. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội thảo, tiệc Vietnam Cine Cocktail và ngay tại gian hàng Việt Nam, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà làm phim quốc tế.

Trong đoạn video giới thiệu được trình chiếu tại Cannes, Johnny Trí Nguyễn không giấu nổi sự hào hứng, tâm huyết tiết lộ thông tin mật về dự án đặc biệt này: “Xin chào mọi người, tôi là Johnny Trí Nguyễn. Tôi ở đây để bật mí cho các bạn về ‘Bí Mật Cuối Cùng Của Vị Hoàng Đế Đầu Tiên’ – bộ phim mà tôi đang thực hiện. Tôi đóng vai một trong bảy tráng sĩ, đồng thời là đạo diễn võ thuật và chỉ đạo diễn viên đóng thế. Tôi rất hào hứng khi được góp mặt trong dự án này.

Tôi có thể khẳng định đây sẽ là bộ phim hành động huyền sử Việt Nam hoành tráng và mãn nhãn nhất từng được thực hiện. Võ thuật Việt Nam là một thứ rất đặc biệt đối với dân tộc chúng tôi. Trong lịch sử, đất nước nhỏ bé của chúng tôi từng nhiều lần đối mặt với kẻ thù hùng mạnh. Tinh thần võ đạo ấy đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả.

Trong phim này, tôi muốn chia sẻ bí mật đó với khán giả. Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết để tái hiện chân thực từng chi tiết lịch sử từ phục trang, đạo cụ đến bối cảnh. Về bối cảnh, nó thật sự tuyệt đẹp – vẻ đẹp Việt Nam sẽ được hé lộ qua từng khung hình.

Chúng tôi vừa khảo sát các địa điểm và mọi thứ đều tuyệt vời. Bộ phim không chỉ khai thác yếu tố huyền sử mà còn đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Tôi hy vọng sẽ mang bộ phim này đến với các bạn trên màn ảnh rộng sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn tại rạp chiếu phim!”.

Sau khi đoạn video được công bố, sự quan tâm quốc tế dành cho dự án được khẳng định khi tạp chí điện ảnh Mỹ uy tín Deadline cùng bản tin Cannes Market News đồng loạt đưa tin, minh chứng sức hút mạnh mẽ từ cộng đồng làm phim toàn cầu.

Một điểm nhấn làm tăng thêm sức hút cho dự án là địa điểm quay chính tại Ninh Bình – vùng đất nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Đại diện tỉnh, ông Tống Quang Thìn – Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, cùng ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch, đã trực tiếp đến Cannes quảng bá địa phương và kêu gọi sự quan tâm của giới làm phim quốc tế, hướng đến mục tiêu biến Ninh Bình thành phim trường đẳng cấp thế giới, góp phần nâng tầm điện ảnh Việt.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Kaity Nguyễn, diễn viên Hồ Thu Anh cũng có mặt giới thiệu phim tại sự kiện.

Trong bối cảnh rạp chiếu phim cạnh tranh gay gắt với các nền tảng trực tuyến, bộ phim được kỳ vọng mang đến cho khán giả trải nghiệm màn ảnh rộng đầy mãn nhãn với các pha võ thuật hoành tráng, bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, trang phục cổ trang tinh xảo và đậm đà bản sắc triều đại đầu tiên của Việt Nam. Dự án còn được hỗ trợ chuyên sâu từ các nhà nghiên cứu lịch sử, cổ trang, cùng tinh thần võ đạo và tình yêu quê hương được truyền tải sâu sắc qua từng cảnh phim.

Song song với việc quảng bá tại Cannes, ekip phim tổ chức các buổi casting hoành tráng tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật như vận động viên kiêm võ sĩ Taekwondo Châu Tuyết Vân, vận động viên Hà Thế Anh, diễn viên Quốc Anh, Sỹ Toàn, Lãnh Thanh, Ma Ran Đô, Tín Nguyễn, người mẫu Mạc Trung Kiên, Mr World 2024 Tuấn Ngọc cùng nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật khác. Không khí casting sôi động với các màn biểu diễn võ thuật, trang phục cổ phục và vũ khí truyền thống, như một lễ hội văn hóa đầy màu sắc.