Ngày 26/6, Sohu đưa tin bộ phim Trường Tương Tư phần 2 sau khi xác nhận ngày lên sóng 8/7 đã nhanh chóng đạt 7 triệu lượt đặt trước để chờ đón tác phẩm. Theo Sohu, trừ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên, những tác phẩm có trên 7 triệu lượt khán giả đặt chờ phim đều tạo nên thành tích vô cùng bùng nổ khi phát sóng. Đặc biệt với Trường Tương Tư, phim đã có phần một rất thành công.

7 triệu khán giả chờ đón phim.

Trailer đầy nước mắt của phim "Trường Tương Tư 2". Nguồn: Dương Tử VN - Hầu Động

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết trailer của Trường Tương Tư 2 cũng gây chú ý với khán giả với nội dung bi thảm dành cho các nhân vật. Trong đó đáng chú ý nhất là Cửu Mệnh Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ đóng. Video giới thiệu về Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ đăng tải đã cán mốc 830.000 lượt like chỉ sau 1 ngày (cao nhất trong số dàn diễn viên). Dưới tài khoản chính thức của phim Trường Tương Tư, những bình luận về nhân vật Tương Liễu cũng được đẩy lên trên đầu vì có nhiều lượt thả tim nhất.



Trong trailer, Tương Liễu bị chính người mình yêu bắn tên vào người. Đáng nói, thuật bắn tên của Tiểu Yêu (Dương Tử) là do chính Tương Liễu dạy. Trailer cũng giới thiệu cảnh Tương Liễu sử dụng sức mạnh đến cực hạn để rồi hộc máu bị thương nặng.

Tương Liễu bị chính người mình yêu bắn.

Nhân vật bị báo trước sẽ có kết cục bi thảm.

Khán giả "khóc hết nước mắt" dù chỉ xem trailer.

Các nhân vật khác cũng không yên bình, Tiểu Yêu phải kết hôn với Xích Thủy Phong Long (Vương Hoằng Nghị diễn), nhưng người nàng yêu vốn là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi). Ngay trong hôn lễ, nàng được anh trai Thương Huyền (Trương Vãn Ý) báo rằng người yêu nàng đã chết.

Theo Sohu, phần hai được đánh giá là đầy bi thương, số phận của các nhân vật khó đoán trước khiến khán giả mong chờ. Bên cạnh đó, người xem đã phải chờ gần một năm so với thời điểm phát sóng phần một nên càng háo hức hơn.

Tiểu Yêu nhận tin người yêu qua đời ngay trong hôn lễ.

Trường Tương Tư chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Đồng Hoa, kể về cuộc đời nhiều sóng gió và hành trình kiếm tìm hạnh phúc của nàng Tiểu Yêu (Dương Tử). Vốn có xuất thân cao quý, thế nhưng Tiểu Yêu lại sớm gặp biến cố. Cô lưu lạc tứ phương từ nhỏ và phải trải qua vô vàn đau khổ.

Về sau, định mệnh sắp xếp 3 người đàn ông đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời nàng là Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Tất cả họ đều dành tình cảm cho Tiểu Yêu. Câu chuyện của các nhân vật được xây dựng và lồng ghép khéo léo vào quá trình Trung Nguyên hợp nhất.



Dàn mỹ nam trong phim gồm Đồ Sơn Cảnh, Thương Huyền, Tương Liễu, Phong Long (từ trái sang).

Khán giả mong chờ Trường Tương Tư 2: - Hóng phim. Sẵn sàng khăn giấy chờ Tương Liễu. - Chờ đợi đã quá lâu rồi! - Thiết lập nhân vật hay gặp được diễn viên giỏi, diễn ra cái hồn của nhân vật, cộng thêm tạo hình hợp nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không hot cũng uổng. - Đợi lâu quá nên đọc truyện luôn rồi nhưng vẫn hóng phim vì quá thích Đồ Sơn Cảnh. - Chắc chống gậy xem phim chớ suy quá! - Đang xem hay thì dừng, giờ quên nội dung phần một rồi. - Tiểu Yêu, sao chị bắn vào tim anh Liễu vậy, vạn tiễn xuyên tim chưa đủ chết à. - Tương Liễu chết thì tôi khóc hết nước mắt. - Nhớ Tương Liễu quá. Sắp đc gặp lại rồi. Không lẽ giờ coi lại phần một tiếp để coi cho nó mượt mà hơn sao. - Phần hai chắc cắt bớt phân cảnh của Đồ Sơn Cảnh nên mới có 21 tập. Trong trailer cũng thấy có 1 lần.

Chiêu Dương