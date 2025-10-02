"Bom sex" khét tiếng xứ Hàn cưới đại gia sống như bà hoàng, khui đến quá khứ gạ gẫm CEO mà rùng mình

Clara Lee, biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hàn Quốc một thời, nay đã lột xác thành "bà hoàng" bên chồng đại gia. Với biệt thự sang trọng, những chuyến du lịch xa xỉ và hình ảnh vẫn nóng bỏng sau 5 năm hôn nhân, cuộc đời cô dường như là giấc mơ của biết bao sao nữ. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là quá khứ đầy bê bối.

Từ cô gái châu Âu đến "nữ thần gợi cảm" của Kbiz

Clara Lee có tên thật Lee Sung Min, chào đời ngày 15/1/1985 tại Thụy Sĩ – một khởi đầu quốc tế hiếm có trong làng giải trí Hàn. Là con gái của ca sĩ Lee Seung Kyu, thành viên ban nhạc song ngữ Koreana nổi tiếng thập niên 1980, Clara lớn lên ở Mỹ và Anh, mang quốc tịch Anh. Cô theo học tại các trường quốc tế, nơi hình thành nên vẻ đẹp Tây phương quyến rũ: đôi mắt sâu hút hồn, thân hình nóng bỏng và nụ cười ma mị.

Debut năm 2005 dưới tên thật, Clara nhanh chóng gây chú ý với vai phụ trong phim Five Senses of Eros (2009). Đến năm 2012, cô đổi nghệ danh thành Clara với lý do tên cũ "Sung Min" nghe giống đàn ông, trong khi Clara là tên tiếng Anh quen thuộc từ nhỏ.

Ngay từ khi mới bước vào showbiz, Clara đã rất xinh đẹp và nóng bỏng

Bước ngoặt đến vào tháng 5/2013, khi Clara ném quả bóng khai mạc tại một trận bóng chày chuyên nghiệp. Trang phục legging bó sát khoe đường cong hoàn hảo khiến cô bùng nổ thành "bom sex" khét tiếng, được báo chí Hàn ca ngợi là "ngôi sao mới nổi" và "biểu tượng gợi cảm". Từ đó, Clara oanh tạc màn ảnh nhỏ với vai trong Goddess of Marriage (2013), Emergency Couple (2014), và dẫn dắt Casa Amor: Exclusive for Ladies (2015) – bộ phim tình cảm gợi cảm giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Fantasia International Film Festival.

Sự nghiệp của Clara không dừng ở Hàn: Cô lấn sân Trung Quốc với The Jade Pendant (2017) bên cạnh Ju Ji Hoon, góp mặt trong Strong Girl Bong-soon (2017) và bom tấn The Wandering Earth 2 (2023). Clara còn "làm nóng" các show tạp kỹ như Saturday Night Live Korea (2013), MV của Jay Park và Tei, thậm chí đoạt giải Vital Woman tại Men's Health Cool Guy Contest 2013. Với hình ảnh "nữ thần gợi cảm", Clara từng là "cơn sốt" của giới truyền thông, nhưng cũng chính điều đó mở đường cho những scandal đen tối.

Cú ném bóng giúp Clara được mệnh danh là "bom sex" xứ Hàn

Sự nghiệp phim ảnh của cô lên hương hẳn

Quá khứ dối trá: Cáo buộc quấy rối... nhưng chính cô là người "gạ gẫm"

Năm 2014, Clara gia nhập Polaris Entertainment – công ty quản lý hứa hẹn đưa cô lên tầm cao mới. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, mọi thứ sụp đổ. Tháng 12/2014, Clara nộp đơn kiện hủy hợp đồng độc quyền, cáo buộc CEO Lee Kyu Tae quấy rối tình dục qua KakaoTalk. Cô kể rằng ông gửi tin nhắn khiêu khích, gạ gẫm. Dư luận xôn xao, báo chí Hàn đồng loạt đưa tin, biến Clara thành nạn nhân điển hình của #MeToo sớm sủa trong showbiz.

Nhưng Polaris không im lặng. Họ phản pháo rằng Clara "bịa đặt" để phá hợp đồng, thậm chí cô đã thừa nhận với công ty về lời vu khống trước khi kiện. Ngày 19/1/2015, Dispatch – "thám tử" của làng báo Hàn – công bố toàn bộ lịch sử chat KakaoTalk giữa hai người, lật ngược tình thế đến mức rùng mình. Hóa ra, từ tháng 5 đến tháng 7/2014, Clara mới là người chủ động.

Clara tố CEO gạ gẫm mình nhưng sự thật hóa ra không phải như vậy

Cô gửi ảnh bikini, ảnh tập gym mặc bó sát, cùng những lời lẽ gạ gẫm và liên tục hẹn gặp. CEO đáp lại thân thiện nhưng chuyên nghiệp: "Mắt và pose dáng của em rất quyến rũ", hoặc "Chúng ta sẽ điều chỉnh lịch để gặp nhau, với chút rượu vang". Dispatch kết luận: "Clara nhấn mạnh sức hút của mình trước khi ký hợp đồng", và các câu Clara dùng làm "bằng chứng quấy rối" thực ra bị trích dẫn sai ngữ cảnh. Polaris kiện ngược Clara tội tống tiền, cáo buộc cô đe dọa "tố cáo" để ép hủy hợp đồng.

Vụ việc trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn, kéo dài nhiều tháng. Các công tố viên từng thừa nhận nội dung tin nhắn từ phía CEO “không phù hợp”, nhưng bản thân vụ kiện sau đó đã được rút lại khi hai bên đạt thỏa thuận hòa giải vào tháng 9/2015.

Hậu scandal: Lột xác thành "bà hoàng" nhờ chồng đại gia

Scandal khiến sự nghiệp Clara lao dốc: Cô mất hợp đồng quảng cáo, bị tẩy chay trên truyền thông Hàn, và hình ảnh "bom sex" biến thành "kẻ dối trá". Năm 2015, báo chí còn khui cô giả mạo tuổi tác (tuyên bố 25 tuổi nhưng thực ra là 28). Clara rời Polaris, sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp và lại thành công bất ngờ. Nhờ ngoại hình nóng bỏng, cô thậm chí vẫn trụ vững khi Trung Quốc ban hành chính sách "Hạn Hàn".

Ánh sáng trở lại năm 2019, khi Clara thông báo kết hôn với Samuel Hwang, doanh nhân Mỹ gốc Hàn, hơn cô 2 tuổi, tốt nghiệp MIT và lãnh đạo NPX (công ty công nghệ cao). Đám cưới riêng tư tại Los Angeles chỉ có gia đình tham dự, đánh dấu chương mới "bà hoàng". Samuel là đại gia đích thực, đã hỗ trợ Clara tái xuất, giúp cô sống cuộc đời xa hoa. Được biết sau hôn lễ, Clara và chồng chuyển đến sống ở tòa tháp cao nhất Hàn Quốc - Lotte World tại trung tâm Jamsil, Songpa-gu, Seoul. Các căn hộ thượng lưu trong tòa nhà có diện tích dao động từ 139 mét vuông tới 842 mét vuông, có giá khởi điểm từ 84 tỷ đồng và hiện đã lên tới gần 700 tỷ đồng.

Clara kết hôn với chồng đại gia năm 2019

Cô sống trong tháp Lotte World đắt đỏ nhất Hàn Quốc

Nhờ chồng đại gia, Clara không cần lăn lộn showbiz vẫn sống như bà hoàng. Sống sung sướng trong căn nhà 700 tỷ, Clara thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, dát cả cây đồ hiệu, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, những bữa tiệc xa hoa. Sau khi kết hôn, cô cũng có phần "hiền" hơn, ít khoe những hình ảnh nóng bỏng hơn hẳn. Ở tuổi 40, cô ngày càng trẻ đẹp, gần như không hề có dấu hiệu lão hóa. Nhìn cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên này, khán giả không khỏi cảm thán và ghen tị.

Lấy chồng đại gia, Clara thoải mái dùng hàng hiệu...

... đi du lịch khắp nơi

Ở tuổi 40, nhan sắc cô vẫn vô cùng xinh đẹp và sang chảnh