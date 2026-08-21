Body khỏi chê của ca sĩ được đề cử đẹp nhất thế giới: Hát hay - dở tính sau, sắc vóc này đố ai làm lại

Một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Kazuha (LE SSERAFIM) đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Tâm điểm trong những hình ảnh này nằm ở thần thái biểu diễn cùng vóc dáng cân đối của nữ ca sĩ. Kazuha vốn được biết đến với hình ảnh thanh lịch, khỏe khoắn, đồng thời sở hữu lợi thế hình thể nổi bật. Trong đoạn video được chia sẻ, nữ thần tượng tiếp tục gây ấn tượng khi tự tin làm chủ sân khấu và thể hiện những động tác vũ đạo đầy năng lượng.

Đoạn fancam đang viral của Kazuha

Trong đoạn clip được ghi lại tại một sân khấu gần đây, Kazuha xuất hiện với trang phục gồm áo crop top kết hợp cùng quần cạp cao, qua đó khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn và vóc dáng săn chắc. Thiết kế trang phục cùng những chuyển động dứt khoát giúp nữ ca sĩ tạo nên tổng thể nổi bật trên sân khấu. Đặc biệt, phần vũ đạo có nhiều động tác uyển chuyển, quyến rũ được Kazuha thể hiện với biểu cảm tự tin và khả năng kiểm soát cơ thể tốt. Đoạn video fan cam nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận từ người hâm mộ.

Body cực phẩm của Kazuha đang gây sốt trên mạng

Bên dưới những hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình cũng như phong thái biểu diễn của Kazuha. Không ít bình luận cho rằng nữ thần tượng ngày càng biết cách phát huy lợi thế hình thể và tạo điểm nhấn riêng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Bên cạnh vóc dáng cân đối, khả năng thực hiện vũ đạo chắc chắn và biểu cảm ngày càng tự nhiên cũng giúp Kazuha nhận được nhiều phản hồi tích cực. Màn trình diễn mới một lần nữa cho thấy sức hút của nữ ca sĩ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở phong cách trình diễn ngày càng trưởng thành.

Kazuha nhận được vô số lời khen ngợi về hình thể

Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng, Kazuha còn cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành sau hơn 4 năm hoạt động cùng LE SSERAFIM. Kazuha sinh năm 2003 tại Nhật Bản, từng có nhiều năm theo đuổi ballet trước khi gia nhập Source Music và chính thức ra mắt cùng LE SSERAFIM vào tháng 5/2022. Xuất phát điểm khác biệt giúp nữ thần tượng nhanh chóng tạo được dấu ấn giữa đội hình nhóm. Từ một tân binh thường được nhắc đến nhờ visual trong trẻo, khí chất thanh lịch cùng nền tảng ballet, Kazuha dần xây dựng hình ảnh sắc sảo và tự tin hơn qua từng sân khấu.

Mới đây, Kazuha tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler

Khả năng kiểm soát cơ thể tốt, những chuyển động mềm mại nhưng dứt khoát cũng trở thành đặc điểm giúp cô nổi bật trong các phần trình diễn của nhóm. Mới đây, Kazuha tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler. Việc góp mặt trong danh sách này một lần nữa cho thấy ngoại hình là lợi thế nổi bật giúp nữ thần tượng duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động.

Dù liên tục gặt hái nhiều thành công với LE SSERAFIM, Kazuha và nhóm luôn phải đối diện với tranh cãi về năng lực ca hát

Từ FEARLESS, LE SSERAFIM liên tục tạo dấu ấn với loạt ca khúc như ANTIFRAGILE, UNFORGIVEN, Perfect Night, EASY, Smart đến CRAZY. Bệ phóng HYBE, concept rõ ràng cùng đội hình có độ nhận diện cao giúp nhóm nhanh chóng vươn lên nhóm girlgroup nổi bật của thế hệ mới. Tuy nhiên, đi cùng độ phủ ngày càng lớn là những tranh luận về khả năng hát live của các thành viên. Đặc biệt, sau những sân khấu tại Coachella 2024, vấn đề vocal của LE SSERAFIM trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, trong đó Kazuha cũng nhiều lần bị đặt câu hỏi về khả năng thanh nhạc.

Mỗi lần Kazuha xuất hiện trên sân khấu, khán giả không chỉ chú ý đến ngoại hình hay vũ đạo mà còn đặc biệt quan tâm đến việc cô hát live ra sao

Những phần thể hiện chưa thực sự ổn định khiến cô khó tránh khỏi nhận xét trái chiều, nhất là khi hình ảnh của nữ thần tượng vốn được xây dựng rất mạnh ở visual, hình thể và khả năng trình diễn. Chính vì vậy, mỗi lần Kazuha xuất hiện trên sân khấu, khán giả không chỉ chú ý đến ngoại hình hay vũ đạo mà còn đặc biệt quan tâm đến việc cô hát live ra sao. Đây cũng là lý do tranh luận về việc Kazuha hát hay hay chưa thuyết phục vẫn thường xuyên xuất hiện.

Dẫu vậy, Kazuha vẫn cho thấy sức hút của cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù những tranh cãi về giọng hát vẫn tiếp tục

Dẫu vậy, những hình ảnh mới nhất về Kazuha vẫn cho thấy sức hút của cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù những tranh cãi về giọng hát vẫn tiếp tục. Không thể phủ nhận Kazuha là một trong những nữ idol nổi bật của Kpop thế hệ thứ tư khi sở hữu nhiều lợi thế cùng lúc, từ nhan sắc thanh thuần, vóc dáng cân đối đến khả năng hòa nhập tốt với hình ảnh và phong cách của LE SSERAFIM. Những yếu tố này giúp cô duy trì độ nhận diện ổn định sau nhiều năm hoạt động, đồng thời giữ được vị trí đáng chú ý giữa dàn nữ thần tượng ngày càng đông đảo.

Ảnh: X