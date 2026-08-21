Căn nhà ở quê của mỹ nhân Vĩnh Long từng đội vương miện 1,5 tỷ, nay bán cá khô

Đó là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1994 tại Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Cô từng được biết đến với vai trò Á khôi, người mẫu và người đẹp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Năm 2017, Mỹ Duyên đăng quang Nữ hoàng Trang sức Việt Nam tại Đà Nẵng và nhận vương miện luân lưu bằng vàng, đá quý được công bố trị giá 1,5 tỷ đồng. Năm 2019, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Global tại Mexico và lọt Top 11.

Mỹ Duyên (ở giữa) từng đăng quang Nữ hoàng Trang sức Việt Nam tại Đà Nẵng.

Sau thời gian hoạt động ở thành phố, Mỹ Duyên dần rút khỏi showbiz, về quê xây kênh YouTube Khói Lam Chiều, khai thác ẩm thực, sản vật, văn hóa và đời sống miền Tây, từ năm 2015. Hiện kênh YouTube của Mỹ Duyên có khoảng 539N người đăng ký, hơn 119 triệu lượt xem theo dữ liệu thống kê cập nhật tháng 7/2026. Song song với việc làm nội dung, cô còn kinh doanh đặc sản quê nhà, như cá khô, tép, tôm khô,...

Mỹ Duyên mở kênh YouTube, và bán các đặc sản quê hương.

Trên Khói Lam Chiều, Mỹ Duyên thường xuất hiện trong áo bà ba, vào bếp, ra vườn, lội ruộng, bắt cá hoặc chế biến những món ăn dân dã.

Không gian quen thuộc trong nhiều video là những căn nhà lá, chái bếp, sân vườn và bếp củi đậm chất miền Tây.

Theo như những hình ảnh được Mỹ Duyên chia sẻ lên mạng xã hội thì căn nhà mái lá, hai gian: nhà chính và gian bếp, được bao quanh bởi khoảng sân vườn rộng.

Bên ngoài căn nhà ở quê của Mỹ Duyên.

Tổng thể không đi theo kiểu nhà hiện đại với những đường nét vuông vức hay nội thất cầu kỳ mà giữ nhiều chi tiết quen thuộc của nhà miền Tây: mái ngói đã phủ màu thời gian, vách gỗ, các vật liệu tre và khoảng hiên rộng.

Phía trước nhà là khoảng sân lát gạch. Những chậu cây được đặt rải rác quanh sân, nổi bật là một cây hoa giấy lớn tỏa bóng rộng. Từ khu vực này có thể đi thẳng vào nhà hoặc men theo những lối nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau.

Các góc trước và trong căn nhà.

Không gian xung quanh cũng được giữ khá tự nhiên. Cây xanh, rau, các loại cây ăn trái và những khoảng đất trồng xen kẽ nhau khiến căn nhà có cảm giác nằm lọt giữa một khu vườn quê.

Ngoài nhà trồng nhiều rau, trái cây,... theo mùa.

Một trong những không gian trong nhà thường được Mỹ Duyên cho “lên sóng” nhiều nhất là căn bếp. Đây cũng gần như là khu vực gắn liền với hình ảnh của cô trên Khói Lam Chiều, nơi người đẹp dành phần lớn thời gian để chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và thực hiện những video về cuộc sống miền quê.

Không giống những căn bếp hiện đại với tủ bếp, bếp điện hay các thiết bị nấu nướng cầu kỳ, gian bếp của Mỹ Duyên mang dáng dấp một căn bếp quê Nam Bộ. Không gian có độ mở với bên ngoài, sử dụng nhiều vật liệu gỗ, tre, kết hợp bếp củi và những dụng cụ nấu ăn quen thuộc.

Góc bếp đậm chất quê hương thường thấy của Mỹ Duyên.

Xung quanh thường là củi, nồi, chảo, rổ rá, thớt gỗ và các nguyên liệu được chuẩn bị cho từng buổi quay. Mọi thứ không được sắp đặt quá cầu kỳ nhưng chính sự tự nhiên này lại tạo nên chất riêng cho những video của cô.

Đáng chú ý, căn bếp cũng là nơi có sự góp mặt của gia đình Mỹ Duyên. Sau khi trở về quê, cô dành nhiều thời gian sống bên người thân; mẹ và bà thường hỗ trợ chuẩn bị món ăn, còn cha phụ trách những công việc cần sức lực như chẻ củi, dựng đạo cụ cho các buổi quay.

Vì vậy, những video của Khói Lam Chiều không chỉ xoay quanh một mình Mỹ Duyên mà còn ghi lại phần nào nhịp sinh hoạt của gia đình cô trong chính không gian nhà ở quê.

Các hình ảnh đời thường, giản dị của Mỹ Duyên.

Tên gọi “Khói Lam Chiều” cũng bắt nguồn từ một hình ảnh rất đời thường gắn với gia đình: khói bếp và ký ức về bà ngoại. Bởi vậy, căn bếp trong ngôi nhà không đơn thuần là nơi nấu ăn hay một background để quay video. Đây là không gian kết nối khá rõ giữa công việc hiện tại của Mỹ Duyên với những gì cô muốn lưu giữ về quê nhà.

Nguồn ảnh: FBNV.