Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, thoắt cái chúng ta đã bước vào những ngày giữa tháng 4. Không khí dường như đang chùng xuống một chút sau những ngày đầu tháng hối hả, nhưng vòng quay của vũ trụ thì chưa bao giờ ngừng xê dịch. Tuần mới từ ngày 13/4 đến 19/4 được dự báo là một khúc cua khá gắt với nhiều chòm sao, đặc biệt là trong vấn đề tài chính và những trăn trở xoay quanh cuộc sống thường nhật.

Có những người sẽ thấy túi tiền mình tự nhiên rủng rỉnh, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, vạn sự hanh thông. Nhưng ở một góc khác, lại có những người dường như đụng đâu hỏng đó, tiền bạc cứ lẳng lặng đội nón ra đi khiến lòng nóng như lửa đốt. Đừng vội hoang mang, bởi vận hạn dẫu có lên xuống bềnh bồng thì thái độ sống của chúng ta mới là chiếc la bàn vững chắc nhất.

Điểm mặt những chòm sao được Thần Tài "độ" tới bến

Tháng 4 vốn dĩ là tháng của sự sinh sôi, và trong tuần này, năng lượng trù phú ấy đổ dồn trọn vẹn vào túi tiền của một vài chòm sao may mắn. Đầu tiên phải kể đến những chú Trâu Kim Ngưu, các bạn dường như đang bước vào thời kỳ hoàng kim khi những hạt mầm đầu tư bắt đầu đơm hoa kết trái. Chẳng cần làm gì quá đao to búa lớn, đôi khi chỉ là một lời mời hợp tác nho nhỏ, một công việc làm thêm vừa sức hay một khoản nợ cũ bỗng dưng được trả lại cũng đủ khiến Kim Ngưu an tâm kê cao gối ngủ.

Cùng chung niềm vui rủng rỉnh ấy là hội Ma Kết và Cự Giải. Nếu Ma Kết tuần này ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên bằng sự lầm lì mà hiệu quả, từ đó mở ra cơ hội tăng lương, nhận thưởng nóng, thì Cự Giải lại gặp may nhờ sự vén khéo, nhạy bén trong việc quản lý chi tiêu. Không thể không nhắc đến Bọ Cạp, tuần này trực giác của các bạn bén nhạy đến mức có thể "ngửi" thấy mùi tiền từ những dự án tưởng chừng vô thưởng vô phạt mà người khác bỏ qua. Tuy nhiên, kiếm được là một chuyện, giữ được hay không lại là bài toán khác. Lời khuyên chân thành cho nhóm "con cưng" của vũ trụ tuần này là: Dù tiền có đầy túi, hãy cứ khiêm tốn. Kiếm được thì trích một ít tự thưởng cho bản thân một bữa ngon, mua một món đồ ưng ý, số còn lại hãy cất thật kỹ làm vốn phòng thân, đừng để cái bẫy "ngủ quên trên chiến thắng" làm hao hụt tài khí.

Hội những người hễ mở ví là tiền "bay màu"

Ở thái cực ngược lại, tuần giữa tháng 4 này có vẻ hơi "bất ổn" và chông chênh với ngân sách của vài chòm sao ưa bay nhảy. Sư Tử và Nhân Mã đang bị cơn cuồng mua sắm vây hãm một cách mất kiểm soát. Chỉ một cú lướt mạng vô tình lúc nửa đêm, thấy đôi giày sale hấp dẫn hay món đồ công nghệ mới ra mắt là hai chòm sao này sẵn sàng "chốt đơn" chớp nhoáng mà không thèm màng tới bát mì tôm đang chờ ở cuối tháng. Đặc biệt là Sư Tử, cái tính sĩ diện có thể làm bạn phải trả giá bằng những hóa đơn dài dằng dặc khi trót khao bạn bè quá tay trong những buổi tụ tập.

Trong khi đó, Song Tử và Bảo Bình lại đau đầu nhức óc vì những khoản chi phí phát sinh "từ trên trời rơi xuống". Có thể là chiếc xe máy tự dưng dở chứng giữa đường, rớt cái điện thoại vỡ màn hình, hay cái tủ lạnh bỗng nhiên đình công đòi tiền sửa chữa. Những lúc tiền cứ thi nhau chảy ra khỏi túi thế này, tâm trạng các bạn rất dễ cáu bẳn, bực dọc và trút giận lên những người xung quanh. Thay vì than vãn số nhọ, hãy hít một hơi thật sâu. Đây là lúc tuyệt vời để các bạn ngồi xuống, mở sổ ra ghi chép lại toàn bộ các khoản chi và thiết lập một "kỷ luật thép" cho tài chính của mình. Đừng mua những thứ mình muốn, hãy chỉ mua những thứ mình thực sự cần.

Khi bình yên là liều thuốc chữa lành mọi chông chênh

Không vướng bận quá nhiều bởi những con số trong tài khoản, nhưng tuần này của Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư lại quẩn quanh trong những trăn trở về định hướng cuộc đời và các mối quan hệ xung quanh. Bạch Dương dường như đang bị chững lại, năng lượng rực lửa hừng hực thường ngày bỗng nhiên dịu đi, nhường chỗ cho những câu hỏi mông lung về ý nghĩa thực sự của công việc mình đang làm mỗi ngày. Lời khuyên là đừng vội vàng đưa ra quyết định nhảy việc hay buông bỏ lúc này, hãy cho bản thân thêm một nốt trầm để quan sát.

Với Xử Nữ, sự cầu toàn thái quá đang tự biến thành sợi dây vô hình trói buộc chính bạn. Đôi khi, buông lỏng một chút, xởi lởi một chút, chấp nhận những khuyết điểm nhỏ nhặt của người thân lại khiến cuộc sống dễ thở và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thiên Bình thì đang quay cuồng đến chóng mặt giữa cán cân công việc và tình cảm, bạn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, sợ mất lòng người này người kia nhưng cuối cùng lại tự vắt kiệt sức lực của chính mình. Còn Song Ngư, những tâm hồn mong manh, nhạy cảm đang cần được "chữa lành" hơn bao giờ hết sau những tổn thương vụn vặt. Tuần này, thay vì mải miết chạy theo đám đông ngoài kia, bốn chòm sao này hãy dành thời gian quay về với căn nhà của mình. Dọn dẹp lại không gian sống, tự tay nấu một bữa ăn nóng hổi, cắm một bình hoa cúc họa mi hay đơn giản là nằm nghe một bản nhạc lofi không lời. Đôi khi, giữa vòng xoáy hối hả và xô bồ của cuộc đời, chậm lại một nhịp, ích kỷ yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút lại là cách tốt nhất để sạc đầy năng lượng, sẵn sàng cho những trạm dừng năm tháng tiếp theo.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)