Gần đây, trào lưu "looksmaxxing" - tối đa hóa ngoại hình bằng mọi giá đang càn quét thế giới của những gã trai trẻ với ảo tưởng rằng đẹp trai là có tất cả. Họ đo đạc từng tỷ lệ khuôn mặt, ám ảnh với cơ bắp và sẵn sàng dùng những phương pháp làm đẹp cực đoan nhất chỉ để thu hút phái nữ. Nhưng từ góc độ của những người đàn ông đã có gia đình và từng trải qua thời kỳ "độ body" khắt khe, sự thật lại phũ phàng đến bất ngờ. Một câu chuyện dở khóc dở cười vừa được đăng tải trên The Wall Street Journal đã chỉ ra một nghịch lý vô cùng thú vị của hôn nhân: Chăm chút ngoại hình quá mức đôi khi lại là "liều thuốc độc" giết chết sự lãng mạn, và những anh chồng với chiếc bụng mộc mạc mới chính là những người nắm giữ bí quyết hạnh phúc gia đình viên mãn nhất.

Ảo tưởng về "công thức toán học" của tình yêu

Những chàng trai trẻ ngày nay đang rơi vào một niềm tin mù quáng rằng họ cần một cuộc đại tu nhan sắc khốc liệt mới có thể có được người trong mộng. Họ lập hẳn những bảng tính thống kê chi tiết về ngoại hình của chính mình, đo đạc khoảng cách giữa hai mắt, tính toán góc từ cằm đến cổ để tự chấm điểm xem mình đang ở đẳng cấp "nam thần" hay chỉ là kẻ tầm thường. Sự ám ảnh này điên rồ đến mức nó len lỏi vào cả những ngôi trường cấp ba danh giá, nơi những đứa trẻ tuổi teen tôn thờ các thần tượng mạng xã hội chuyên xúi giục việc dùng chất kích thích, thuốc tăng cơ, hay thậm chí là... dùng búa gõ vỡ xương hàm với niềm tin nó sẽ mọc lại góc cạnh và nam tính hơn.

Tư duy độc hại này xuất phát từ việc vật hóa tình yêu, họ tin rằng 20% đàn ông đẹp trai nhất sẽ chiếm được 80% phụ nữ, và ngoại hình là tấm vé duy nhất để gia nhập giới tinh hoa đó. Thế nhưng, theo tác giả bài viết trên WSJ, một người cha và cũng là một người đàn ông từng bước qua thời kỳ ám ảnh ngoại hình, đó là một tư duy thiển cận và vô cùng nguy hiểm. Đặt cược đời sống tình cảm vào nhan sắc cũng rủi ro và mông lung hệt như việc ném tiền vào những đồng tiền ảo vô giá trị.

Tính trung bình, khoảng thời gian hẹn hò thả thính chỉ chiếm chưa tới 20% cuộc đời trưởng thành của một người đàn ông, hơn 60% thời gian còn lại là dành cho cuộc sống hôn nhân với người bạn đời. Và sự thật mỉa mai là, việc cố gắng trở nên quá hoàn mỹ lại chính là một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm đối với cuộc hôn nhân của mình.

Khi chồng có sáu múi, vợ lại... tắt đèn

Người đàn ông trong câu chuyện trên WSJ từng là một "chiến thần" độ dáng cách đây 11 năm. Dù không đến mức đập xương hàm, anh cũng đã tập luyện điên cuồng 4 ngày một tuần với huấn luyện viên của người nổi tiếng, báo cáo từng gram thức ăn cho chuyên gia dinh dưỡng và thậm chí đi cấy tóc. Kết quả là anh có được thân hình sáu múi săn chắc, đủ tiêu chuẩn lên tạp chí phái mạnh.

Thế nhưng, phản ứng của cô vợ Cassandra lại đi ngược hoàn toàn với những gì anh kỳ vọng. Thay vì sự cuồng nhiệt hay những lời khen ngợi, câu đầu tiên cô thốt lên là tiếng thở dài: "Tuyệt thật, giờ thì em cũng phải ép mình vào khuôn khổ để giữ dáng". Khi cơ bắp của chồng bắt đầu lộ rõ, cô vợ bỗng trở nên tự ti về cơ thể mình, đến mức luôn nằng nặc đòi tắt đèn khi hai người gần gũi, và tần suất "làm chuyện ấy" cũng thưa thớt hẳn đi.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, cô thậm chí không còn muốn đi ăn tối cùng người chồng sáu múi của mình nữa. Khi một người cứ chằm chằm nhìn vào lượng carb trong đĩa thức ăn, chỉ gọi salad không nước sốt và từ chối rượu vang, họ vô tình biến thành một kẻ phá bĩnh mọi cuộc vui. Người vợ cảm thấy áp lực và tội lỗi khi muốn thưởng thức một miếng bít tết béo ngậy bên cạnh một kẻ đang khắc khổ ăn kiêng.

Điều này không hề cá biệt, ngay cả các huấn luyện viên thể hình cũng thừa nhận rằng vợ của nhiều khách hàng, kể cả những tài tử Hollywood phải tập để đóng vai siêu anh hùng, thường xuyên tìm cách "phá hoại" công cuộc giảm cân của chồng bằng cách liên tục nướng bánh ngọt và làm đồ ăn ngon. Ngay cả nam diễn viên Chris Pratt cũng từng chia sẻ rằng khi anh giảm cân và có cơ bắp cuồn cuộn, vợ cũ của anh không hề vui vẻ, cô chỉ luôn mong anh béo lại như xưa vì thấy thoải mái hơn với phiên bản đó.

Vẻ đẹp của sự "xuề xòa" mang tên "bụng bia"

Các chuyên gia tâm lý hôn nhân chỉ ra rằng, dù việc một người chồng trông bảnh bao hơn có thể cải thiện đời sống tình dục trong một số trường hợp, nhưng ranh giới giữa tự tin và ái kỷ là rất mong manh. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng hai bức tranh: Một cặp vợ chồng mũm mĩm, vui vẻ cùng nhau ăn bánh kem và xem tivi trên sofa; và một cặp đôi gầy nhom, ám ảnh việc đong đếm lượng calo, nhăn nhó chạy marathon vắt kiệt sức. Bạn nghĩ ai đang tận hưởng cuộc sống thực sự?

Lời khuyên chân thành từ người đàn ông đã nếm trải sự phũ phàng của việc "quá đẹp trai" là hãy học cách "tối thiểu hóa ngoại hình", hay nói cách khác là vui vẻ chấp nhận chiếc "dad bod" - bụng bia mộc mạc của các ông bố. Không cần nhịn ăn khổ sở, hãy cứ thoải mái xì xụp bát mì tôm đêm, chọn một công việc bàn giấy nhàn hạ, tận hưởng những món ăn ngon cùng gia đình thay vì giam mình trong phòng gym đến kiệt sức.

Đừng cố gắng thay đổi gu thời trang thoải mái với quần đùi rộng, áo bóng đá hay những đôi tất dài lửng lơ. Đó chính là đồng phục của những người đàn ông đã có gia đình viên mãn, những người không cần phải chứng tỏ bản thân qua những múi cơ gồng cứng hay khuôn mặt góc cạnh. Một người chồng vui vẻ, dễ tính trong việc ăn uống, một chút xuề xòa nhưng luôn mang lại tiếng cười và sự thoải mái cho vợ con mới là đỉnh cao của sự quyến rũ trong hôn nhân dài lâu. Dành cho những chàng trai trẻ đang hoang mang tìm cách đập mặt xây lại, hãy nhớ rằng tình yêu thực sự không đến từ những con số đo đạc vô hồn, nó đến từ sự ấm áp, thấu hiểu và những bữa tối ngon miệng không màng đến calo.