Bóc trần bộ ảnh cưới "ngốn tiền" nhất nhì lịch sử showbiz của một nữ minh tinh: Phục trang lùng sục khắp Paris, New York, vương miện chế tác riêng

Bộ ảnh cưới năm 2012 của Jun Ji-hyun vừa được cộng đồng mạng Hàn Quốc chia sẻ lại rầm rộ trên các nền tảng, kèm theo loạt bình luận gọi đây là bộ ảnh "huyền thoại" của làng giải trí xứ kim chi.

Dưới lớp voan cưới, gương mặt cô gần như không đổi so với 14 năm trước, khiến nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1981.

Bộ ảnh được thực hiện cho số tháng 5 năm 2012 của tạp chí Elle Hàn Quốc, đúng thời điểm Jun Ji-hyun chuẩn bị kết hôn. Ê kíp thực hiện có sự tham gia của nhà thiết kế Lee Sun-hee, người đã đồng hành với cô suốt 12 năm trước đó. Để có được bộ ảnh, đoàn làm phim đã đưa về nhiều mẫu váy cưới và vest từ London, Paris, New York, cùng một chiếc vương miện lấy cảm hứng từ hoàng gia Bourbon do nhà trang sức Chaumet chế tác riêng.

Ý tưởng thực hiện bộ ảnh theo phong cách hoàng gia này được gợi ý từ chính hai người trong gia đình nhà chồng, bà nội chồng là nhà thiết kế hanbok nổi tiếng Lee Young-hee và bà ngoại của Jun Ji-hyun là nhà thiết kế thời trang Lee Jung-woo.

Đám cưới thực tế diễn ra vào tối 13 tháng 4 năm 2012 tại khách sạn Shilla, Seoul, nơi Jun Ji-hyun chính thức trở thành vợ của Choi Jun-hyuk sau khoảng hai năm hẹn hò. Điều đáng chú ý là cặp đôi vốn đã biết nhau từ khi còn nhỏ, học cùng trường tiểu học, sau đó mất liên lạc và chỉ tình cờ gặp lại vào năm 2010 qua một người quen chung. Chính sự gắn bó lâu năm này khiến câu chuyện tình của họ được xem là một trong những cuộc hôn nhân bền vững hiếm có ở showbiz Hàn.

Người khiến công chúng tò mò không kém nhan sắc của cô dâu chính là gia thế của chú rể. Choi Jun-hyuk sinh năm 1981, là cháu trai của nhà thiết kế hanbok Lee Young-hee, người từng mở bảo tàng riêng mang tên mình tại Manhattan, New York. Mẹ của anh là nhà thiết kế thời trang Lee Jung-woo, còn cha là doanh nhân điều hành một công ty trong ngành thép, đồng thời cũng là cổ đông lớn tại một công ty quản lý tài sản tài chính có tiếng ở Hàn Quốc. Trước khi bước vào con đường kinh doanh gia đình, Choi Jun-hyuk từng có thời gian làm việc tại Bank of America. Sau đó anh gia nhập công ty quản lý tài sản Alpha Assets do gia đình sở hữu, dần trở thành CEO rồi cổ đông lớn nhất của công ty này.

Sau khi kết hôn, Jun Ji-hyun không dừng lại sự nghiệp diễn xuất mà tiếp tục ghi dấu với những vai diễn ăn khách như trong "Vì sao đưa anh tới" và "Huyền thoại biển xanh", cho thấy việc làm dâu một gia đình có tiếng trong giới tài chính và thời trang Hàn Quốc không khiến cô rời xa ánh đèn sân khấu. Hiện tại, gia đình cô được cho là sinh sống tại một biệt thự sang trọng ở khu Hannam-dong, Seoul, cùng hai con trai. Cặp đôi giữ cuộc sống riêng tư khá kín tiếng, ít xuất hiện chung trước công chúng, điều này từng khiến tin đồn rạn nứt hôn nhân xuất hiện vào năm 2021.

Khi đó, chính Jun Ji-hyun đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cô vẫn dành tình cảm sâu đậm cho chồng và từng "yêu từ ánh nhìn đầu tiên" khi gặp lại nhau qua một buổi mai mối.

Không chỉ vì nhan sắc trong bộ ảnh cưới hay câu chuyện làm dâu hào môn, điều khiến Jun Ji-hyun tiếp tục được gọi là "huyền thoại" nằm ở việc cô giữ được cả vị thế minh tinh và một cuộc hôn nhân ổn định suốt hơn một thập kỷ, giữa lúc nhiều đồng nghiệp cùng thời đã trải qua những cuộc ly hôn ồn ào.