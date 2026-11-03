“Bóc hơn 100 phong bì cưới, nhiều cái chỉ 500K trong khi mâm cỗ 3,5 triệu, chủ nhà ấm ức": Topic đang gây tranh cãi

Sắp vào mùa cưới, chuyện tiền mừng lại trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi có người cho rằng phong bì 500.000 - 600.000 đồng là quá ít so với chi phí tổ chức một đám cưới hiện nay, không ít người lại phản đối việc lấy giá một mâm cỗ để đánh giá sự hào phóng hay tình cảm của khách mời.

Mới đây, một bài đăng chia sẻ về chuyện tiền mừng cưới tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người viết bày tỏ sự ấm ức khi cho biết đã bóc hơn 100 phong bì nhưng có không ít phong bì chỉ có 500.000 - 600.000 đồng. Trong khi đó, theo người này, riêng tiền một mâm cỗ đã lên tới hơn 3,5 triệu đồng, chưa tính chi phí nhà hàng, trang trí và nhiều khoản phát sinh khác.

Nguyên văn chia sẻ gây tranh luận: "Đám cưới thời nay mừng 500K, 600K mà vẫn thấy bình thường hả mọi người? Một mâm cỗ hơn 3,5 triệu, chưa tính nhà hàng, trang trí và đủ thứ chi phí. Bóc hơn 100 phong bì mà nhiều cái chỉ 500K, 600K. Đi ăn cưới xong về, có bao giờ mọi người nghĩ chủ nhà phải bù lỗ bao nhiêu không? Mình cũng không muốn nói đâu nhưng từ hôm giờ ấm ức không chịu được"

.Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng lan truyền, được bàn luận trên nhiều nền tảng MXH. Đáng chú ý, dù được đăng lại ở các hội nhóm khác nhau, chủ đề này vẫn nhận về lượng tương tác lớn với nhiều quan điểm trái chiều.

Đám cưới thời nay quá đắt đỏ, tiền mừng cũng nên cân nhắc đến chi phí của chủ nhà

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng suy nghĩ của chủ bài đăng không hoàn toàn vô lý. Bởi thực tế chi phí tổ chức đám cưới ngày càng đắt đỏ, đặc biệt tại các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới ở những thành phố lớn. Chỉ riêng tiền một mâm cỗ hiện nay đã có thể lên tới vài triệu đồng, tùy địa điểm và thực đơn. Đó là chưa kể hàng loạt khoản chi khác như thuê sảnh, trang trí sân khấu, hoa tươi, chụp ảnh, quay phim, âm thanh, ánh sáng, lễ tân và các dịch vụ đi kèm.

Với những đám cưới có quy mô vài chục đến cả trăm mâm, tổng chi phí mà gia đình phải bỏ ra có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, tiền mừng thường được nhiều gia đình tính toán như một phần để san sẻ chi phí tổ chức, thậm chí là khoản có thể giúp bù lại một phần ngân sách đã bỏ ra. Bởi vậy, khi nhận về nhiều phong bì chỉ 500.000 - 600.000 đồng, đặc biệt từ những mối quan hệ thân thiết hoặc khách mời có điều kiện kinh tế tốt, chủ nhà khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Theo nhóm ý kiến này, tiền mừng không nhất thiết phải quá lớn nhưng cũng nên có sự cân nhắc dựa trên hoàn cảnh, mức độ thân thiết và địa điểm tổ chức. Khách mời đã nhận lời tham dự một bữa tiệc được chuẩn bị chỉn chu, sử dụng dịch vụ tại nhà hàng có mức giá cao thì việc chủ động tìm hiểu mặt bằng tiền mừng cũng được xem là một cách ứng xử tinh tế. Họ cho rằng đây không phải chuyện bắt khách phải trả đủ tiền một suất ăn, mà là sự chia sẻ và tôn trọng công sức, chi phí mà gia đình hai bên đã bỏ ra để tổ chức ngày trọng đại.

- "Mình nghĩ 500K không phải là số tiền nhỏ, nhưng cũng phải nhìn vào hoàn cảnh cụ thể. Nếu đi ăn cưới ở nhà hàng sang trọng, mâm cỗ đã hơn 3 triệu, khách còn được phục vụ đủ thứ thì việc mừng 500K đôi khi đúng là hơi khó coi. Không ai bắt khách phải bù toàn bộ tiền cỗ, nhưng ít nhất cũng nên có sự cân nhắc chứ không thể cứ mặc định mình đi ăn bao nhiêu cũng được”.

- "Đám cưới bây giờ cái gì cũng đắt. Nhà hàng báo giá một kiểu, đến lúc thanh toán còn thêm đủ khoản phát sinh. Một đám cưới 50 - 60 mâm là số tiền bỏ ra đã rất lớn rồi. Nếu khách nào cũng mừng thấp hơn nhiều so với chi phí một suất ăn thì chủ nhà phải bỏ tiền túi ra bù là chuyện dễ hiểu. Mình nghĩ đi ăn cưới cũng nên tinh tế một chút cho đôi bên cùng vui vẻ”.

- "Mọi người cứ nói tiền mừng là tùy tâm, nhưng thực tế đám cưới cũng là một sự kiện có chi phí cụ thể. Chủ nhà bỏ tiền ra tổ chức để mời mọi người đến chung vui chứ không phải tự nhiên có sẵn một bữa tiệc miễn phí. Mình nghĩ khách mời và chủ nhà đều nên có sự thông cảm cho nhau”.

Tiền mừng cưới luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi (Ảnh: H.M)

Tiền mừng là tùy tâm, không thể lấy giá mâm cỗ để gây áp lực cho khách

Ở chiều ngược lại, phần đông ý kiến cho rằng việc lấy giá một mâm cỗ làm thước đo tiền mừng là cách suy nghĩ thiếu hợp lý.

Đám cưới vốn là ngày vui của cô dâu, chú rể và gia đình, còn khách mời đến tham dự trước hết vì mối quan hệ, tình cảm chứ không phải để thanh toán chi phí tổ chức thay chủ nhà. Việc lựa chọn nhà hàng sang trọng, thực đơn đắt tiền hay tổ chức một buổi tiệc quy mô lớn đều xuất phát từ quyết định và khả năng tài chính của gia đình. Do đó, nhiều người cho rằng không thể mặc định khách mời phải có trách nhiệm chi trả tương ứng với số tiền mà chủ nhà đã bỏ ra.

Bên cạnh đó, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế giống nhau, ngay cả khi có chung một mối quan hệ hay cùng nhận được một tấm thiệp mời. Với người mới đi làm, thu nhập còn hạn chế, người đang phải nuôi con, trả tiền thuê nhà, trả nợ hoặc có nhiều khoản chi tiêu cá nhân, 500.000 - 600.000 đồng đã là một khoản đáng kể. Đặc biệt, vào mùa cưới, có người phải tham dự nhiều đám cưới trong cùng một tháng, đồng nghĩa với việc tiền mừng cũng trở thành một khoản chi không nhỏ.

Chưa kể, chi phí để đi dự một đám cưới đôi khi không chỉ dừng lại ở phong bì. Nhiều khách mời phải di chuyển từ tỉnh thành khác, thuê phương tiện, đặt phòng nghỉ, mua trang phục hoặc sắp xếp công việc để có mặt trong ngày vui của bạn bè, người thân. Vì vậy, theo nhóm ý kiến này, không nên chỉ nhìn vào con số ghi trong phong bì để đánh giá sự tử tế hay mức độ trân trọng của một vị khách. Có người mừng ít vì điều kiện chưa cho phép, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ không quý mến cô dâu, chú rể hay không coi trọng lời mời.

- "Mình thật sự không hiểu tại sao khách đi ăn cưới lại phải có trách nhiệm tính toán xem chủ nhà bỏ ra bao nhiêu tiền cho một mâm cỗ. Người ta chọn tổ chức ở khách sạn 5 sao hay nhà hàng bình dân là quyền của người tổ chức. Khách mời đâu có được tham gia quyết định địa điểm, thực đơn hay cách trang trí mà phải chịu trách nhiệm cho những khoản chi đó?".

- "500K, 600K chứ có phải vài chục nghìn đâu. Với một người lương 8 - 10 triệu, mỗi tháng tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống đã chiếm phần lớn thu nhập thì đi một đám cưới mừng 500K là hoàn toàn bình thường. Chưa kể có những tháng nhận 3 - 4 cái thiệp cưới, nếu đám nào cũng phải mừng theo giá mâm cỗ thì người đi ăn cưới chắc cũng áp lực không kém người tổ chức”.

- "Đám cưới là ngày vui, không phải một buổi kinh doanh. Nếu gia đình quyết định làm tiệc lớn, chọn nhà hàng đắt tiền vì muốn có một ngày trọng đại thật đẹp thì đó là lựa chọn của gia đình. Không thể sau khi cưới xong lại ngồi bóc phong bì rồi trách móc khách vì không đủ tiền hoàn vốn. Người ta đến chung vui đã là đáng quý rồi”.

- "Nếu đã xác định tổ chức đám cưới thì nên chuẩn bị ngân sách trong khả năng của mình, đừng mặc định tiền mừng sẽ đủ bù tiền cỗ. Mà mừng cưới 500k hay 600k với mình không phải ít. Không thể áp một mức tiền chung cho tất cả rồi ai mừng ít hơn thì bị cho là thiếu ý thức”.

Thực tế, chuyện tiền mừng cưới vốn đã tồn tại nhiều cách nhìn khác nhau. Một bên cho rằng khách mời nên có sự tinh tế, cân nhắc chi phí tổ chức và mặt bằng chung khi tham dự. Bên còn lại nhấn mạnh đám cưới là ngày vui, không nên biến tiền mừng thành nghĩa vụ hay một khoản chi bắt buộc để chủ nhà thu hồi vốn.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện này gây tranh luận không nằm ở con số 500.000 hay 600.000 đồng, mà là ranh giới giữa phép lịch sự, sự tự nguyện và kỳ vọng của mỗi người khi tham dự một đám cưới.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về chuyện đi ăn cưới mừng 500.000 - 600.000 đồng trong thời điểm hiện tại?