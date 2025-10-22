'Bốc hơi' hơn 250 USD/ounce, giá vàng thế giới lao dốc chưa từng thấy

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do đồng USD mạnh lên và các nhà đầu tư chốt lời sau kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Theo đó, ngay từ lúc 20h30 ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã lao dốc mạnh với mức giảm tới 165 USD/ounce và tuột mốc quan trọng 4.200 USD/ounce.

Sau đó không lâu, mức giảm đã lên đến hơn 224 USD/ounce, xuống 4.132 USD/ounce.

Chưa dừng ở đó, giá vàng giao ngay tiếp tục rơi thẳng đứng hơn 250 USD, xuống 4.104 USD/ounce - mức thấp nhất trong gần một tuần và là mức giảm mạnh nhất từng ghi nhận trong một phiên giao dịch.

Giá vàng thế giới lao dốc thẳng đứng trong tối 21/10. (Ảnh: Kitco)

Theo Reuters , giá vàng đang trên đà giảm mạnh nhất trong 5 năm qua kể từ tháng 8/2020, trong bối cảnh đồng USD tăng và các nhà đầu tư chốt lời sau khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn đã đẩy giá kim loại màu vàng lên mức cao kỷ lục mới trong phiên trước đó.

Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ cũng giảm mạnh 5,3% xuống 4.129,20 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng đã đạt mức đỉnh điểm mọi thời đại 4.381,21 USD/ounce vào thứ Hai và đã tăng khoảng 60% trong năm nay.

Giá vàng thế giới giảm 5,5%, xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. (Ảnh: Getty)

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định: " Mức độ chấp nhận rủi ro tốt hơn trên thị trường chung vào đầu tuần này là tín hiệu tiêu cực đối với các kim loại trú ẩn an toàn ".

Hiện cũng như vàng, giá bạc giao ngay cũng giảm 8,4% xuống 48,06 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 7% xuống 1.523,30 USD và giá palladium giảm 6,6% xuống 1.398 USD.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu, vốn đã bị trì hoãn do tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang. Dự kiến, chỉ số này sẽ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Tại Việt Nam, giá vàng đóng cửa ngày giao dịch ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (vàng miếng) và 149,6 - 151,8 triệu đồng/lượng (vàng nhẫn). Mức giá này đã giảm từ 1 - 2 triệu đồng/lượng so với đầu ngày.

Dự báo, trong ngày mai (22/10), giá vàng trong nước sẽ chịu tác động mạnh của diễn biến giá vàng thế giới.

Trước đó, nhiều chuyên gia cũng đã cảnh báo về việc giá vàng có thể đảo chiều giảm bất cứ lúc nào sau khi liên tiếp lập đỉnh, vì thế không nên mua vàng lúc này mà cần chờ thị trường giảm tốc rồi mới mua tích trữ hoặc đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), dự báo nếu Fed hoặc ECB duy trì lãi suất cao, đồng USD phục hồi hay các quỹ đầu tư lớn chốt lời, vàng hoàn toàn có thể đảo chiều nhanh chóng. Nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu mua vào ở vùng đỉnh rất dễ bị kẹt vốn, thậm chí thua lỗ nặng khi giá điều chỉnh mạnh.

" Vàng vẫn quý, nhưng nếu đầu tư khi thị trường quá nóng thì dễ bị 'bỏng tay'. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo, không nên coi vàng là công cụ kiếm lời ngắn hạn mà chỉ nên xem là tài sản phòng thủ dài hạn với tỷ trọng hợp lý trong danh mục ”, ông Huy nhấn mạnh.

Vì thế, ông đưa ra lời khuyên: nhà đầu tư nên chờ giá vàng giảm tốc rồi mới mua, như thế sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, nguy hiểm: " Nhà đầu tư cần hết sức bình tĩnh, không chạy theo 'cơn sóng vàng' mà nên bình tĩnh tích lũy từng phần khi thị trường điều chỉn h".

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cũng cho rằng: " Đầu tư vào vàng là kênh kiếm lời nhiều trong thời gian qua, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro rất lớn cho thị trường vàng. Do vậy, việc đầu tư vào vàng trong thời gian ngắn để mua đi bán lại kiếm lời cân hết sức thận trọng.

Nếu mua vàng thì nên mua để đầu tư dài hạn, còn nếu đầu tư ngắn hạn, lướt sóng thì không nên. Nhất là tại thời điểm này, nhà đầu tư không nên vay tiền để đầu tư vàng vì nó vừa tiềm ẩn rủi ro, vừa tạo ra gánh nặng nợ nần rất lớn ”.