Bốc đầu xe máy để đăng Facebook, nam sinh bị tịch thu xe, phụ huynh bị phạt 9 triệu đồng

Ngày 24-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tịch thu xe máy của một nam sinh do có hành vi bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, xảy ra trên địa bàn xã Uar.

Nam sinh N.T. cùng phụ huynh làm việc với cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng tháng 12-2025, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bốc đầu xe máy khi đang lưu thông, chở theo người phía sau và không đội mũ bảo hiểm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Uar xác minh. Qua đó, người điều khiển phương tiện được xác định là N.T. (SN 2010; trú tại xã Uar), học sinh lớp 10 một trường THPT trên địa bàn xã Phú Túc.

Làm việc với cơ quan công an, T. và phụ huynh đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện đối với các lỗi: người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài việc tịch thu xe máy, phụ huynh của nam sinh bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.