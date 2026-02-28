Bóc chiêu thức tán tỉnh hot girl và 3 yêu cầu gây sốc của Huỳnh Hiểu Minh khi hẹn hò

Vào ngày 25/2 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh đã bị bắt gặp hẹn hò 1 cô gái xinh đẹp tại Universal Studio (Singapore). Theo tờ 163, tình mới của tài tử Thần Điêu Đại Hiệp là nữ ca sĩ Hồ Nhiễm Nhi, kém anh 22 tuổi, nhưng có học vấn tốt và xuất thân giàu có. Dù đến hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi, nhưng các chủ đề liên quan đến "danh sách bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh", "gu người yêu của Huỳnh Hiểu Minh", đặc biệt là cách tán đổ hot girl trẻ của anh vẫn được bàn luận sôi nổi.

Và vào ngày 28/2, tờ 163 đã đăng bài bóc chiêu thức tán tỉnh các cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp của Huỳnh Hiểu Minh. Theo đó, gu người yêu của nam diễn viên luôn là những mỹ nhân ít tên tuổi, kém xa anh về danh tiếng. Họ phải có vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào, tính cách mềm yếu và "dưới cơ" Huỳnh Hiểu Minh.

Theo thông tin truyền thông Trung Quốc có được bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tên Hồ Nhiễm Nhi, kém anh 22 tuổi, xuất thân gia thế. Ảnh: Sina.

Nguồn tin trong giới tiết lộ nam diễn viên hàng đầu Cbiz sở hữu một nick phụ chuyên dùng để tiếp cận các hot girl trẻ, xinh đẹp và đang nổi đình đám trên MXH. Chiêu mở màn không gì khác ngoài… tiền. Cụ thể, Huỳnh Hiểu Minh được cho là thường xuyên vào xem livestream của các hot girl mạng, sau đó tặng quà và tiền với giá trị lên tới hàng chục nghìn NDT (tương đương hàng trăm triệu đồng) để gây chú ý.

Khi đã tạo được “ấn tượng ban đầu”, anh bắt đầu nhắn tin tán tỉnh bằng những lời lẽ ngọt như mía lùi, nhưng tuyệt đối không để lộ thân phận người nổi tiếng. Diệp Kha (kém 15 tuổi), Chu Tử Nhiên (kém 18 tuổi), Triệu Sĩ Cẩn (kém 12 tuổi), Chu Xước Doanh (kém 22 tuổi)... được cho là những “bóng hồng” từng ngã gục trước sự hào phóng và tâm lý của Huỳnh Hiểu Minh.

Chu Tử Nhiên, Chu Xước Doanh, Triệu Sĩ Cẩn, Diệp Kha... là những bóng hồng gắn bó với tài tử nổi tiếng sau khi anh ly hôn Angelababy. Ảnh: Sohu.



Sau vài tháng nói chuyện online, nếu cảm thấy hợp gu, Huỳnh Hiểu Minh sẽ mời hot girl mạng đi ăn tối. Tuy nhiên, buổi hẹn này không hề đơn giản. Trước khi gặp mặt, các cô gái được yêu cầu 2 điều: phải giao nộp điện thoại cho trợ lý của nam diễn viên, bị kiểm tra kỹ lưỡng xem có mang theo thiết bị ghi âm hay ghi hình hay không. Chỉ khi “qua cửa an ninh”, họ mới được gặp Huỳnh Hiểu Minh.

Thông qua những buổi gặp riêng tư, nam diễn viên sẽ đánh giá ngoại hình, tính cách và mức độ phù hợp để quyết định có tiến xa hơn hay không. Nếu được chọn làm bạn gái, đối phương phải đáp ứng yêu cầu thứ 3 của anh là ký cam kết tuyệt đối giữ kín mối quan hệ, không được công khai khi chưa có sự cho phép. Đổi lại, Huỳnh Hiểu Minh sẽ chi tiền lo liệu cuộc sống cho bạn gái. Do tài tử đối xử với người yêu rất hào phóng, từ lúc hẹn hò đến khi chia tay, anh đều mua quà xa xỉ và thậm chí sẵn sàng trả 1 khoản tình phí cao nên những hot girl từng rơi vào lưới tình của Huỳnh Hiểu Minh hiếm khi bóc phốt đời tư của anh.



Huỳnh Hiểu Minh có 3 yêu cầu với các hot girl là phải giao nộp điện thoại cho trợ lý của nam diễn viên, bị kiểm tra kỹ lưỡng xem có mang theo thiết bị ghi âm hay ghi hình khi đi hẹn hò hay không và phải ký cam kết tuyệt đối giữ kín mối quan hệ, không được công khai khi chưa có sự cho phép. Ảnh: Sina.

Huỳnh Hiểu Minh là tài tử nổi tiếng trăng hoa ở showbiz Trung Quốc. Trước khi lập gia đình, nam diễn viên thường xuyên lui tới các quán bar tiệc tùng với các cô gái trẻ đẹp, thậm chí còn được công chúng xứ tỷ dân đặt biệt danh là "ông hoàng hộp đêm". Trong thời gian hôn nhân với Angelababy, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp từng vướng tin ngoại tình với Cổ Lực Na Trát, Cáp Ni Khắc Tư.

Sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh cũng được nhận xét "thay bồ như thay áo". Trong đó, Diệp Kha được tiết lộ đã sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Năm ngoái, mối quan hệ của cả 2 rạn nứt vì Diệp Kha bị bóc phốt đời tư tai tiếng ngoại tình, đào mỏ. Scandal của bạn gái khiến Huỳnh Hiểu Minh điêu đứng 1 thời gian dài.

Trong số các hot girl qua lại với Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh ly dị, Diệp Kha đã sinh con gái cho nam diễn viên. Ảnh: Sohu.

Nguồn: 163, Sohu, Sina