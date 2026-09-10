Bộ Y tế vào cuộc vụ ‘muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ’ tại Bệnh viện E

Yêu cầu xác minh phản ánh tại Khoa Xạ trị

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện E, đề nghị xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động tại Khoa Xạ trị.

Trước đó, ngày 9/9, một cơ quan truyền thông đăng tải bài viết với nội dung “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ”.

Nội dung phản ánh đặt vấn đề về việc người bệnh trong quá trình điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị phải đưa tiền để được giải quyết nhanh.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh các nội dung báo chí nêu.

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, nếu quá trình xác minh phát hiện hành vi vi phạm quy định, Bệnh viện E phải chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện E xác minh sự việc.

Phải công khai kết quả xử lý trước ngày 15/9

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện E công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông.

Bệnh viện phải báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Bên cạnh việc làm rõ vụ việc, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát các khoa, phòng, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Việc kiểm tra, giám sát cần nhằm sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị bệnh viện thực hiện đúng các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Văn bản của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được ký bởi Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa.

Hiện Bộ Y tế mới yêu cầu Bệnh viện E xác minh và báo cáo vụ việc. Chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về tính xác thực của các nội dung trong phản ánh báo chí. Kết quả xác minh, xử lý dự kiến được Bệnh viện E báo cáo trước ngày 15/9.