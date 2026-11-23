Kịch bản nghe qua cứ ngỡ như phim truyền hình: Bạn chán ngấy cảnh 8 tiếng ngồi dán mắt vào màn hình văn phòng, bị sếp dí deadline, chấm công từng phút? Giờ đây chỉ cần nhận hộ tống một cụ già đi thăm thân, dắt theo một chú mèo cưng qua nửa vòng trái đất, hay bế một em bé bay sang trời Tây... Thế là có ngay vé máy bay khứ hồi miễn phí, ăn ngủ khách sạn có người lo, nhận thêm thù lao tiền triệu đến chục triệu mỗi chuyến, lại còn được check-in vòng quanh thế giới!

Khắp cõi mạng, các bạn trẻ đua nhau đăng hồ sơ ứng tuyển với những lời chào mời cực kỳ hoành tráng: "Bắn tiếng Anh như gió, từng du lịch bụi hơn chục nước, cam kết đồng hành hợp pháp 100%, nhận bay kèm người già, thú cưng, kiêm luôn vận chuyển hàng xuyên biên giới!". Có bạn còn cẩn thận ghi chú: "Đi Châu Âu, Nhật, Hàn báo trước nửa tháng; đi Mỹ báo trước 2 tháng để em còn kịp xin visa. Vùng nguy hiểm em xin kiếu, chỉ ngồi yên trong sân bay chứ không bước chân ra ngoài đâu nhé!".

Thậm chí, có bên còn nâng tầm thành dịch vụ "Quản gia phong cách quý tộc Anh trên bầu trời": Tiêu chuẩn tuyển dụng phải là các quý ông trên 35 tuổi, sống ở Anh ít nhất 3 năm, suốt chuyến bay phải mặc âu phục chỉn chu và tuyệt đối không được… buôn dưa lê làm phiền giấc ngủ của khách.

Nghe thì lung linh, sang chảnh là thế, nhưng đời đâu chỉ rải toàn hoa hồng và vé máy bay hạng thương gia!

Sự thật trần trụi sau tấm kính cửa sổ máy bay

Cứ tưởng đây là mỏ vàng mới cho những tâm hồn mê xê dịch, ai ngờ thực tế lại tạt ngay một gáo nước lạnh: Số người đăng bài xin làm "bảo mẫu bay" thì đông như quân Nguyên, còn người chịu bỏ tiền ra thuê thì… đếm trên đầu ngón tay. Nhiều bài đăng tìm việc nhận hàng ngàn lượt thả tim mơ mộng, nhưng bên dưới phần bình luận thì chẳng thấy bóng dáng một "vị khách sộp" nào chốt đơn.

Tại sao một công việc nghe có vẻ "hời" như vậy lại rơi vào cảnh ế ẩm? Giới trong nghề chỉ cười trừ: Muốn làm nghề này đâu chỉ cần mỗi tấm hộ chiếu và lòng nhiệt huyết!

Rào cản visa và tài chính: Nghịch lý lớn nhất là những ai rảnh rỗi cả ngày để xách vali lên và đi thì... lại rất khó xin visa dài hạn ở các nước phát triển như Mỹ hay khối Schengen. Các ca bay khẩn cấp quốc tế thường đòi hỏi người đi phải có mặt ở sân bay sau 60 phút, trong khi bạn trẻ nhà mình còn đang cuống cuồng nộp hồ sơ xin visa mất cả tháng trời. Chưa kể, lỡ máy bay hoãn, hủy chuyến đột xuất, bạn phải có thẻ tín dụng hạn mức tiền trăm triệu để tự ứng trước chi phí khách sạn, ăn ở nơi xứ người.

Kỹ năng sinh tồn ở độ cao 10.000 mét: Trên thế giới, dịch vụ này vốn dành cho các chuyên gia hậu cần hoặc y tá có chứng chỉ sơ cấp cứu (CPR) hẳn hoi. Đi cùng người già có bệnh nền, bạn phải biết xử lý khi họ tăng huyết áp hay khó thở. Đi kèm chó mèo, bạn phải nắm rõ luật kiểm dịch, quy định của Bộ Nông nghiệp nước sở tại, có chứng chỉ sơ cứu thú cưng - sơ hở một chút là "boss" bị hải quan tạm giữ ngay. Còn chuyện nhận xách hàng hộ xuyên biên giới? Nhận bừa không kiểm tra kỹ là rất dễ biến thành người vận chuyển hàng cấm lúc nào không hay!

Mặt mộc không filter: Anh Lưu, một người làm nghề bay hộ tống thâm niên suốt 5 năm qua, chia sẻ thời gian trên trời mỗi năm của anh lên tới 1.000 giờ chẳng khác gì phi công thương mại. Lệch múi giờ triền miên 300 ngày/năm, bức xạ trên cao và cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi rã rời.

Mơ mộng du lịch và cái kết thực tế

Rốt cuộc, những người thực sự cần dịch vụ này - các bậc cha mẹ gửi con đi du học xa, con cái gửi bố mẹ già không biết tiếng Anh đi định cư, hay những người chuyển nhà cần mang theo thú cưng, họ đều tìm đến các hãng bay lớn có dịch vụ y tế chính quy (như Lufthansa, Air New Zealand) hoặc các công ty dịch vụ chuyên nghiệp có bảo hiểm đầy đủ, chứ chẳng ai dám giao phó người thân cho một "người lạ trên mạng" tự xưng là bảo mẫu bay.

Ước mơ vừa bay lượn ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ, vừa được người khác trả tiền đi du lịch nghe thì rất thơ. Nhưng với một người hộ tống chuyên nghiệp, khoảnh khắc máy bay hạ cánh cũng là lúc họ phải cắm đầu làm thủ tục hải quan, dắt khách, bế cún, lo giấy tờ bàn giao an toàn cho gia đình.

Lúc ấy, chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ đến chuyện chụp ảnh sống ảo hay dạo phố ngắm cảnh nữa đâu!

*Theo SCMP